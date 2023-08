Sig farvel til lange indlæsningstider i spil - Velkommen DirectStorage

DirectStorage er den teknologi, der snart helt kan ændre den måde, spil udvikles og vises på pc’en, med kortere indlæsningstider og mere detaljerede spilverdener. Følg med, når vi gennemgår, hvad det er, hvad det betyder, og hvad du skal bruge for at komme i gang!

Hvad er DirectStorage?

DirectStorage er en del af Microsofts DirectX-familie, som oprindeligt blev introduceret til deres spilkonsoller, men senere blev tilpasset til også at køre på Windows-platforme. Dets vigtigste opgave er at optimere den måde, spildata indlæses fra din lagerenhed til dit grafikkort, hvilket resulterer i kortere indlæsningstider og bedre spilydelse.

Uden DirectStorage stopper alle spildata ved processoren, også til dekomprimering. (Image credit: Samsung)

Traditionelt har computerspil fulgt en sekvens, hvor operativsystemet læser spildata fra din lagerenhed (såsom en SSD eller harddisk) gennem din CPU, før de sendes til grafikkortet til rendering, herunder dekomprimering. På grund af de enorme mængder data, som moderne spil skal indlæse, kan denne proces hurtigt blive en flaskehals, hvor den maksimale læsehastighed på en moderne SSD ikke kan udnyttes fuldt ud, hvilket resulterer i længere indlæsningstider og begrænsninger for, hvor grafisk detaljerede og omfattende spilverdener kan være.

Med DirectStorage foregår databehandlingen direkte på grafikkortet, så processoren kan frigøres til andre ting. (Image credit: Samsung)

DirectStorage skaber i stedet en direkte forbindelse mellem din lagerenhed (helst en SSD med NVMe) og grafikkortet. Dekomprimeringen og forbehandlingen af spildata, som før blev udført på din CPU, udføres i stedet udelukkende på grafikkortet. Det reducerer også belastningen på CPU'en, som i stedet får ressourcer til andre beregninger. Ifølge Microsoft kan der frigøres op til 40% CPU-ydelse ved hjælp af DirectStorage.

Maksimering af båndbredde til DirectStorage

Når DirectStorage skaber en motorvej mellem lager og grafikkort, risikerer din SSD fortsat at være en flaskehals for de store mængder data, der sendes til grafikkortet. Med fuld PCIe 4.0-understøttelse og sekventielle læsehastigheder på op til 7.450 MB/s og tilfældige læsehastigheder på op til 1,4 millioner IOPS kan Samsung 990 Pro levere masser af båndbredde til selv de mest krævende spil.

(Image credit: Samsung)

Mere end bare hurtigere indlæsningstider

Hurtigere indlæsningstider er det, der oftest nævnes i forbindelse med DirectStorage, men i forlængelse heraf tilbyder teknologien flere praktiske fordele end det. Ikke alene frigør den ressourcer fra din CPU til andre formål, men kortere indlæsningstider åbner også op for nye måder at opbygge spiloplevelser på.

For eksempel kan den ekstra tilgængelige CPU-ydeevne give spiludviklere mere plads til bedre AI- og fysikeffekter. For streamere kan det også betyde, at programmer som OBS ikke behøver at konkurrere så meget med spillet om CPU-ressourcer.

Hurtig gaming - ikke kun til pc

En hurtig SSD er et oplagt supplement ikke kun til en pc, men også til din spillekonsol. Moderne spil fylder hurtigt de 825 GB standardlagerplads i en moderne spilkonsol. Med Samsung 990 Pro kan du udvide lagerpladsen med op til 2 TB (og snart op til 4 TB!) uden at gå på kompromis med ydeevnen.

(Image credit: Samsung)

Med de rigtige optimeringer omkring DirectStorage kan selve spillene bygges, så de dynamisk indlæser grafikressourcer, mens du spiller, og tegner større og mere detaljerede verdener. I stedet for blot at give kortere tid på indlæsningsskærmen, kan mange pauser til indlæsning af nyt materiale helt elimineres - nyt materiale kan indlæses, mens du bevæger dig gennem verden, uden at du bemærker det.

Hvilke spil bruger DirectStorage?

Da DirectStorage skal være til stede i udviklingsfasen af et spil, er der kun få pc-spil på markedet, som understøtter teknologien. Forspoken er en titel, der er blevet lanceret med officiel understøttelse. Cryteks actiontitel Hunt: Showdown vil blive understøttet i fremtiden gennem en kommende opdatering. Samt dagens hotteste titel Diablo 4, hvor udvikleren har annonceret, at understøttelse af DirectStorage er på vej.

Effektivt og kølig

Læsning og skrivning af de enorme mængder data, som moderne spil repræsenterer, lægger en betydelig belastning på flash-hukommelsen og controllerne i en moderne SSD. En overophedet lagerenhed kan begrænse ydeevnen og i værste fald beskadige enheden i det lange løb. Controlleren på Samsung 990 Pro er udstyret med en nikkelbelægning, der mere effektivt leder varmen væk, og bruger Dynamic Thermal Guard til at optimere strømforbruget på en måde, så overophedning undgås med minimal indvirkning på læse- og skriveydelsen.

(Image credit: Samsung)

Selv om udvalget er tyndt i øjeblikket, er det værd at tænke på, at det først er for nylig, at udviklingen til pc'er med DirectStorage for alvor er kommet i gang. Microsoft lancerede et udviklingskit til DirectStorage til Windows 11 i foråret 2022, og vi kan gå ud fra, at understøttelse af teknologien kun vil blive mere almindelig i fremtiden.

Hvad skal der til for at være klar til DirectStorage?

For at sikre, at din computer er forberedt til DirectStorage, har vi opsummeret, hvad der kræves, og hvad der anbefales.