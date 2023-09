Kickstarter projekt - Dockcase 10-in-1 Smart USB-C Explorer Edition - en hub til nørdede brugere

Alle, der bruger en nyere bærbar computer, ved, at der er få porte til rådighed. Et par USB-C, nogle gange HDMI, nogle gange USB-A, mere sjældent en hukommelseskortlæser. Hvis du bare skal bruge den bærbare, er det måske ikke et problem, men hvis du vil tilslutte printere, skærme, mus og så videre ... ja, så kan det være en udfordring.

Det er derfor, vi i de senere år har tilføjet et nyt tilbehør, nemlig USB-C-dockingstationer, også kendt som "USB-C-docks". De er relativt enkle: Da USB-C-porten på din computer er meget hurtig (op til 10 GBps) og også leverer en masse elektrisk strøm, kan du bruge en USB-C port til at forbinde mange ting.

Så tilslut den fine USB-C-dock, og så har du ekstra porte. Det er nemt, og virker bare, men hvis du vil have det ultimative inden for USB-C-docks, så skal du have Dockcase Smart USB-C Hub 10-i-1 Explorer Edition. Navnet er ikke så nemt, men det er et fantastisk spændende produkt.

Pris og tilgængelighed

Dockcase koster 159.99 dollars eller cirka 1.100 kr. Du kan også smutte forbi på Kickstarter, hvor der kører en kampagne, så prisen er 119 dollars eller cirka 820 kr. de næste par dage. Du kan finde kampagne her på Kickstarter.

Hukommelseskortlæser, 2 formater

2x USB-A 480 MBps, en i hver side

USB-A 10 Gbps (Thunderbolt)

USB-C 10 Gbps (Thunderbolt)

Pass-through Strømforsyning op til 100 watt

HDMI 8K/30Hz videoudgang

HDMI 4K/120Hz videoudgang

Gigbit Ethernet LAN-stik

Kontrolskærm

USB-C-kabel inkluderet, op til 100 W og 10 Gbps

DPHD-stabilisering

Design

Først er fremmest er der tale om en virkelig smuk USB-hub. Den finde i to versioner: En i sølvfarvet aluminium og en mørk metal. Begge udgaver er er udstyret klar plast på toppen, så du kan se indmaden. Det ser virkelig godt ud, og får produktet til at føles endnu mere tech-agtigt. Midt i hub’en, under den gennemsigtige plastik, ligger der også en lille skærm. Der er tale om en farveskærm, der måler 2,5 x 2x5 cm. Og det er den, der virkelig får denne hub til at skille sig ud. Her kan du nemlig se, hvilke porte der er aktive.

Masser af porte og funktioner

Hub’en er udstyret med hele ti porte, men det var nok til at gætte ud fra 10-i-1-navnet. Faktisk er der 11 porte, men den sidste port skal bruges til at forbinde din hub med computerens USB-C-port, så den tæller ikke rigtig med. Du får også et kort, flettet USB-C-kabel med, som du skal bruge til at forbinde enheden til computeren. Her opdagede vi, at Dockcase ikke fungerer med vores gamle bærbare, der kun er udstyret med en 5Gbps USB-C-port. For at Dockcase skal fungere, skal der være tale om en 10Gbps-port, så det skal du tjekke, inden du køber denne hub. Og det er bestemt ikke alle bærbare, der har det. Så tjek, inden du køber. Ellers får du bare en flot dims i aluminium, som du ikke kan bruge til noget som helst. Her havde vi gerne set, at det var muligt at bruge USB-hub’en med alle typer bærbare.

De 10 porte

Her er listen over porte: Der er to skærmporte - HDMI-port, der kan drive en 8K-skærm ved 30Hz eller en 4K-skærm ved 60Hz, og en displayPort, der kan drive en 4K/120Hz-skærm. Der er også to USB-A-porte med 480 Mbps, en USB-C-port med 10 Gbps, en USB-A-port med 10 Gbps, en port til 1 gigabit Ethernet og en UHS-II SD/microSD-kortlæser med en hastighed på 312 Mbps. En dedikeret USB-C-port leverer strøm op til 100W.

Når du tilslutter docken til en bærbar, viser skærmen på Dockcase-hub’en, hvor mange watt der bliver leveret, hvor mange watt docken forbruger, og hvor meget der er tilgængeligt til at strømforsyne din bærbare computer. Du kan endda gå ind og justere på indstillinger på Dockcase.

Så hvis du er typen, der gerne vil have en USB-C-dock, der ser fantastisk ud, når den er i brug, og hvis du samtidig vil have ekstra informationer om din hardware, og hvad du har tilsluttet til computeren, så er Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition lige noget for dig.

Dockcase Smart USB-C Hub 10-in-1 Explorer Edition har med andre ord alt, hvad en USB-C-dockingstation kan have i dag.

Ud over det imponerende udstyr har denne USB-C-dockingstation også en kontrolskærm, som giver et "on-the-fly"-billede af de tilsluttede ting. Ved at trykke på den relevante knap kan forskellige sider vises på skærmen for at overvåge status for tilsluttede enheder eller endda for at genstarte dockingstationen. Inden du køber, skal du bare sikre dig, at din bærbare computer har en 10Gbps USB-C port - ellers virker Dockcase hub'en nemlig ikke. Så tjek det, hvis du har en computer med et par år på bagen.

Har du en 10Gpbs USB-C port, så kan du til gengæld få den flotteste og mest informative USB-hub på markedet: Den er lavet af glas og metal og har et gennemsigtigt toppanel, der gør det muligt at se komponenterne indeni. Resultatet er et objekt med en postindustriel smag, som du måske endda bare vil have til at forskønne dit kontor.