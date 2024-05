Acers klar med avanceret Chromebook til professionelle og én til gaming

Det er en stor dag for Chromebook Plus-serien. Ikke alene får de bærbare adgang til Googles Gemini AI, men vi får også nye modeller.

For eksempel får Asus Chromebook Plus CX34 kun en lille opgradering med en lidt bedre processor og en lysere skærm, men Acer kommer også med bærbare med mere omfattende opgraderinger. Én model fokuserer på cloud gaming, mens en anden specialiserer sig i produktivitet på arbejdspladsen.

Den første store opgradering hedder Chromebook Plus 516 GE. Den har en 13. generations Intel Core i7-processor sammen med et integreret Intel-grafikkort. Det ville normalt ikke være en god konfiguration til gaming, men for at kompensere for den manglende grafikkort til gaming kommer NVIDIA GeForce NOW med på alle enheder. Det er en tjeneste, der giver dig mulighed for at streame videospil, som om de kørte på et GeForce RTX 4080 grafikkort - så længe du betaler for det rigtige abonnement.

Spil kører på den 16-tommer store WQXGA-skærm (2.560 x 1.600 pixels), der har en opdateringshastighed på 120 Hz, hvilket giver et jævnt og responsivt gameplay. Skærmen dækker også hele sRGB-farveskalaen for levende billeder. På tværs af den bærbare computer finder du fire højttalere (to opadrettede og to nedadrettede), der skal bade brugeren i omsluttende og medrivende lyd.

Tastaturet har RGB-baggrundsbelysning, der kan konfigureres i en af flere farvetilstande, og det leveres endda med "anti-ghosting-teknologi" for at sikre, spil kører flot og flydende på skærmen.

Andre bemærkelsesværdige funktioner i Chromebook Plus 516 GE omfatter 10 timers batterilevetid, op til 2 TB SSD og 16 GB RAM.

Vi har ikke fået bekræftet, om Chromebook Plus 516 GE bliver lanceret i Danmark.

Målrettet til arbejde

Den anden model hedder Acer Chromebook Plus Spin 714, og er en konvertibel laptop, der bliver til en tablet ved at skubbe skærmen helt tilbage. Den 14-tommer store IPS-skærm har en opløsning på 1920 x 1200 pixels og dækker 100% af sRGB-farveområdet. Det er værd at bemærke, at Acer har udstyret denne maskine med "antimikrobielt Corning Gorilla Glass" for at modstå både ridser og bakterier.

(Image credit: Acer)

Spin 714 vil være tilgængelig i flere konfigurationer, men basismodellen har et Intel Core Ultra 7-chipsæt, en 512 GB SSD og 16 GB hukommelse. Alle har et 1440p Quad HD-webkamera til krystalklare opkald.

Lyden er der også tænkt på, og den har flere mikrofoner, så du går klart igennem på online-møder. Den har også opadvendte højttalere, der understøtter DTS Audio, hvilket resulterer i forvrængningsfri lyd.

Acer oplyser, at Chromebook Plus 516 GE vil blive lanceret i Nordamerika for $699,99. Vi ved ikke, om den også blive tilgængelig i Danmark. Acer har dog meldt ud, at vi får Chromebook Plus Spin 714 på det danske marked. Den nye Chromebook til arbejde kommer på markedet herhjemme i løbet af juli. Her vil prisen være 7.499 kroner.