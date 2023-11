Nordisk røgalarm-dag 1. december: Har du sikret dit hjem?

Den 1. december er ikke kun første dag på årets mest brandfarlige måned, men også den fælles nordiske røgalarmdag. Her opfordres der til, at alle tester deres røgalarmer og sikrer, at de virker, som de skal. Det er nemlig en af de nemmeste måder at mindske risikoen for brandskader: at have en velfungerende røgalarm derhjemme. Ikke desto mindre mangler over 700.000 danske husstande en røgalarm. Det svarer til hele 30 pct. af de adspurgte danskere i en større undersøgelse, hvoraf godt hver tredje svarer, at de blot ikke har fået installeret en endnu.

Sådan beskytter du dig mod brand

Lige nu vælter sneen ned over Danmark, og så er et bare ekstra hyggeligt at fyre op i stearinlys og brændeovne. I det hele tager er december måned, hvor vi omgiver os med julehygge, masser af stearinlys og julepynt og juledekorationer den hyggeligste tid i mange danske hjem. Men netop dekorationerne – der ofte består af gran og levende lys – udgør en stor brandfare. Jeg har både selv oplevet det, og kender mange andre, der også har prøvet at komme tilbage til et lokale og opdage, at det ryger fra børnenes juledekoration eller at der allerede er gået ild i. Det ér svært at sikre sig imod, og det er bl.a. med til at gøre december til årets mest brandfarlige måned, hvor der på landsplan opstår hele 6.800 brande i private hjem.

Niclas Sandstrøm, der arbejder i Netatmo, deler her tre simple råd til, hvordan du kan beskytte dit hjem mod brand:

1. Investér i en smart røgalarm:

I dag findes der forskellige røgalarmer med smarte funktioner. Disse kan være en god hjælp til dem, der ikke ønsker selv at skulle holde styr på batterier, udløbsdato og at teste om brandalarmen virker. De fleste almindelige røgalarmer vil bippe højt, når batteriet er løbet tør og skal udskiftes. Noget mange dog ikke tænker over er, at selve røgalarmen har en udløbsdato. Derfor er det vigtigt, at man mindst én gang om måneden bruger testknappen for at sikre, at røgalarmen fungerer som den skal (Jeg har måske gjort dette to gange i hele mit liv. red).

Alt dette kan man slippe for ved at anskaffe sig en smart røgalarm. Køber man f.eks. en smart røgalarm fra Netatmo, kommer den både med en indbygget og automatisk testfunktion, så man ikke selv skal huske på at teste den, da den gør det løbende. Derudover byder den også på 10 års batterilevetid, hvilket er den maksimale levetid for brandalarmer. Har en brandalarm været oppe i mere end 10 år, så forværres dens sensorer, og den reagerer derfor ikke lige så hurtigt på røg. Med en smart røgalarm skal du ikke selv tænke på at gøre noget, før røgalarmen selv alarmerer om, at noget er galt eller at det er tid til at skifte den ud ved at sende en notifikation til familiens smartphones.

2. Udstyr boligen med produkter til brandbeskyttelse:

Det er vigtigt hurtigt at kunne begrænse branden i at sprede sig, hvis uheldet er ude og der f.eks. er gået ild i juledekorationerne. Placér altid en brandslukker så den er let tilgængelig i boligen og sørg for at have et brandtæppe i nærheden. Med en smart røgalarm kan man reagere lynhurtigt, hvis der registreres røg i hjemmet. Det betyder, at selv hvis du ikke er hjemme, så sender den smarte røgalarm øjeblikkeligt en notifikation til din smartphone, så du enten lynhurtigt kan ringe til brandvæsenet eller ringe til familiemedlemmer, der skulle være hjemme og guide dem i brug af brandudstyr – samt sikre, at de ikke er kommet til skade og er opmærksomme på branden. Alarmen kan desuden deaktiveres fra din smartphone, hvis det blot var risengrøden, der var brændt på.

3. Placér din smarte røgalarm det mest sikre sted:

Når der er brand, udvikles røg som stiger opad. Derfor er det bedste man kan gøre at placere røgalarmen i loftet. Sidder den andre steder, så vil det kræve mere, før røgalarmen reagerer på røgen. Bor du i et mindre hus eller en lejlighed, er det bedst at placere minimum én røgalarm et centralt sted i boligen, så den kan høres fra alle rum i tilfælde af brand. Bor man i større boliger, så er det en god idé at investere i flere røgalarmer, både i opholdsrum og soveværelser. Består boligen af mere end én etage, bør der som minimum være en brandalarm på hver etage.

Sikrer dig hele året

Det er ikke kun i december, vi skal være ekstra opmærksomme. Hvert år kommer mellem 400 og 500 personer til skade i Danmark, som følge af brand i boliger eller bygninger. Det er vigtigt at beskytte sig selv og sine kære mod brand gennem brandsikring af sit hjem, hvis uheldet skulle være ude.