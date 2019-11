Black Friday 2019: De bedste tilbud på laptops

Sådan dækker vi Black Friday (Image credit: Sindre Grading) Vore skribenter gennemsøger nettet for de bedste Black Friday-tilbud, så du får adgang til de bedste priser fra pålidelige forhandlere. Men det handler ikke kun om pris og afslag i procenter – det handler også meget om kvaliteten af produktet og deraf efterspørgslen. Under Black Week vil nettet flyde over med både gode og dårlige tilbud. Vi er dit filter i jagten på en god deal. DU kan være tryk på, at alle tilbud vi præsenterer hos os, er nøje gennemgået og værd at fremhæve. Flere Black Friday-tilbud:

I næste uge går det løs, når årets største salgs-bonanza starter. Vores erfaring siger os, at laptops er blandt de produkter, som vil se de største nedslag i pris under Black Friday og Cyber Monday. Går du med planer om at købe en ny laptop i nær fremtid, kan det derfor godt betale sig, at vente med at købe til sidst i november.

Det smarteste du kan gøre, når Black Friday nærmer sig, er at tjekke denne side ud igen, da vi her kommer til at samle alle de bedste tilbud på laptops, som de dukker op. På denne måde slipper du for at skulle trawle hele nettet og de mange tilbud igennem og måske gå gip af et godt køb.

Vi skal gøre vores bedste for at holde listen opdateret. Held og lykke med jagten!

De bedste tilbud på laptops:

Acer Chromebook 14 | 2.499,- 1.499 | 40% | Elgiganten

Tør du skille dig ud fra mængden, er denne 14" guldfarvede Chromebook måske noget for dig. Under den glamourøse overflade er der bl.a. 4 GB RAM, 32 GB lagerplads samt en Intel Celeron N3060-processor. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Lenovo Y740 | 15.995,– 12.495,– | 22% | Komplett

En fin gaming-laptop med 9. generations Intel-processor, 16 GB RAM og RTX 2070-grafik. Her skulle du ikke få nogen som helst problemer med at køre de nye og krævende spil. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Asus Vivobook 14" | 8.990,– 6.990,– | 22% | Komplett

Her får du en let og slank ultrabook med 14" skærm, i7-processor og 16 GB RAM til en overkommelig pris, og den burde passe glimrende til både studerende og de, der har brug for en god arbejds-PC. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Acer Chromebook 514 | 4.499,- 2.222 | 51% | Elgiganten

Du kan spare hele 2.277 kroner på denne tynde Chromebook, der kommer med en Intel Celeron N3450-processor, 4 GB RAM, 128 GB lagerplads, et bagbelyst tastatur og ifølge Acer har en batteritid på op til 12 timer. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Acer Chromebook CB714 |4.995,- 2.799,- | 40% | Komplett

Du får ikke den hurtigste processor i klassen, men til gengæld er der tale om en billig Chromebook. Og det er trods alt en 8. Gen. Intel Core i3-processor i et lækker aluminiumskabinet.Se tilbud

Lenovo Yoga 530 2-i-1 | 7.999,- |4.999,- | 38% |Elgiganten

14" bærbar i et stilfuldt og let design. Kommer med Intel Core i3-processor, Full HD touchskærm, Harman højttalere og op til 8 timers batteri. Tilbuddet gælder til og med 2. december eller så længe lager haves.Se tilbud

MacBook Pro 2018 15" | 24.000,- 18.000,- | 25% | Humac

Her får du en rigtig god deal på Apples højtydende MacBook Pro (2018) med 2,6 GHz 6-core Intel Core i7-processor, 16 GB RAM, 512 GB SSD samt 15,4" Retina skærm og Touch Bar. Tilbuddet gælder til og med den 29. november 2019.Se tilbud