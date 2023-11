Elgiganten åbner fuld Sonos-oplevelse på Strøget

Den 4. november slår Elgiganten på Strøget i København dørene op for en helt ny type lytteoplevelse – den første af sin slags i Norden. I det særligt indrettede rum vil man kunne få den teknisk mest avancerede Sonos-oplevelse med komplet overblik over, hvordan man kan sammensætte sit individuelle Sonos-system. Det vil bl.a. være muligt for at teste en fuld Dolby Atmos hjemmebiograf, at udforske ’spatial audio’, sammenligne produkter og afprøve forskellige stereo-løsninger.

SONOS (Image credit: SONOS)

“Vi glæder os utroligt meget til at byde Sonos velkommen i deres nye lokale. Sonos har i mange år været et anerkendt brand i Danmark, og derfor giver det god mening for os at invitere Sonos indenfor i en af vores mest besøgte lokationer. Elgiganten stræber efter at tilbyde alle kunder den nyeste teknologi på markedet. Sonos formår at ramme alle kunders behov - lige fra ønsket om én højttaler til køkkenet og helt op til den helt store multirumsløsning til hele hjemmet. Begge dele kan opleves i denne nye Shop in Shop i vores butik på Strøget,“ siger Martin Røpke, som er Sales Specialist Consumer Electronics hos Elgiganten.

Sonos står stærkt i Norden, og Elgigantens shop-in-shop er den første i en række lokationer, hvor forbrugerne kan lytte til samtlige produkter i Sonos’ lydsystem.