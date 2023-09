Ny Epicboom-højttaler lanceres med bærbart design og 360°-lyd

Ultimate Ears, et brand fra Logitech, har lanceret Bluetooth-højttaleren Epicboom. Epicboom er fremstillet af 100% genanvendt polyesterstof og mindst 59% genanvendt plast og har et helt nyt, ovalt design, der gør den høje 360° baslyd mere transportabel og giver en uventet stor lyd i forhold til størrelsen.

”Vi designer vores produkter med vores kunder og deres livsstil i tankerne,” siger Jonah Staw, general manager for Ultimate Ears. ”Kunderne vil have stor lyd i en praktisk bærbar pakke, og det er, hvad vi har leveret med Epicboom. Denne højtaler kan prale af vores karakteristiske Ultimate Ears high-fidelity-lyd, samtidigt med at den leverer masser af volumen. Vi er glade for at kunne føje Epicboom til vores produktportefølje. Denne højtaler vil uden tvivl blive en del af livets episke øjeblikke.”

Pris og tilgængelighed

Ultimate Ears’ Epicboom kan købes på www.ultimateears.com fra den 6. september 2023 til en vejledende udsalgspris på 2.799 kr.

Fra den 22. september 2023 vil Epicboom også være tilgængelig hos udvalgte forhandlere.

Vandtæt højttaler med ekstra boost

En hel del større end Wonderboom 3 - og prisen taget i betragtning burde den også være det. (Image credit: Ultimate Ears / Logitech)

Epicbooms ovale design skaber ifølge Ultimate Ears en høj indre akustisk volumen og er kombineret med en 4,6" bashøjtaler for basklarhed og fordybende lyd. Med en IP67-klassificering er Epicboom vandtæt og støvtæt og kan flyde, hvilket gør den til den perfekte ledsager både hjemme og udendørs. Når du vil flytte en fest fra indendørs til udendørs, justerer Epicbooms interne mikrofon dynamisk EQ og afbalancerer lyden.

Du kan faktisk parre flere PartyUp-aktiverede UE-højttalere for at få en buldrende lyd - eller skabe et stereopar med to ens højttalere. (Image credit: Ulitmate Ears / Logitech)

Epicboom fås i to farvevarianter: Cotton White + Lipstick Red og Charcoal Black + Lime. Højtaleren giver mulighed for op til 17 timers spilletid og har en Bluetooth-rækkevidde på 55 meter. I stedet for en besværlig manuel opsætning har højtaleren en one-touch NFC-funktion, der er tilgængelig for NFC-kompatible smartphones med Android 8.0 eller nyere. Sensoren opretter en Bluetooth-genvej, der gør det muligt for brugerne at tænde, parre, forbinde og afspille, hvilket også gør det nemt at skifte mellem flere personers afspilningslister på få sekunder. Yderligere EPICBOOM-funktioner omfatter en LED-batteriindikator og et USB-C-stik.

Helt ny BOOM-app

Via BOOM-appen, som er opdateret fra i dag, kan du vælge mellem forskellige forudindstillede EQ’er, herunder Signature, Bass Boost, Game/Cinema, Podcast/Vocal og den helt nye Deep Relaxation-tilstand. Du kan også tilpasse mellemtoner, høje toner og dybe toner i lyden baseret på dine personlige præferencer. Disse tilstande optimerer lyden til solo- og gruppeaktiviteter, herunder yoga, meditation, fester, stranddage og meget mere. Den populære funktion i BOOM-appen, PartyUp, giver dig mulighed for at parre flere Ultimate Ears-højtalere sammen, så du kan give dine fester et ekstra pift. Forbind EPICBOOM-, BOOM-, BOOM 2-, BOOM 3-, MEGABOOM, MEGABOOM 3- og HYPERBOOM-højtalerne trådløst for at få den ultimative lydoplevelse… med mindre, du tænker, at dét er for meget BOOM på én gang.

Højttaleren opdager i øvrigt selv, når du går udenfor og tænder for Outdoor Boost, der skruer endnu mere op for bassen.

Mere indbygget bæredygtighed

Lige som mange andre selskaber er moderselskabet bag Ultimate Ears - Logitech - gået i gang med at gøre deres produkter så bæredygtige som muligt. Det afspejler sig også hos Ultimate Ears, hvor miljømæssige og sociale påvirkninger er en del af alle designbeslutninger, lige fra det øjeblik råmaterialerne udvindes, til produktet er udtjent. Epicboom er fremstillet af 100% genanvendt polyesterstof og mindst 59% genanvendt plast for at give nyt liv til udtjent plast fra forbrugerelektronik. Papiremballagen til Epicboom kommer fra FSC-certificerede skove og andre kontrollerede kilder.