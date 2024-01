Vi tester Valco VMK25 - Finsk rocklyd til dine ører

Du behøver ikke bruge ret mange sekunder på Valcos hjemmeside for at opdage, at folkene bag ikke er de mest almindelige, når det gælder... noget som helst. Hvor mange firmaer kender du, som ligefrem har et punkt på deres hjemmeside, som hedder Green Washing? Og så har Valcos YouTube kanal i øvrigt den mest besynderlige samling reklamevideoer, vi nogensinde har set hos en lydproducent. Men selv om folkene bag er specielle, kan man ikke undgå at opdage, at de er vilde med lyd...

Og heldigvis er det lyden, der fylder mest. Det er nu i øvrigt ret forfriskende at se en lydproducent, der ikke bruger alle pengene på marketing og fotomodeller for at sælge deres produkter. Valco laver lyd, der kan høres og mærkes, og det er en god ting.

Videoen her understreger vist meget fint, at Valco er lidt anderledes end de fleste andre lydproducenter!

Pris og tilgængelighed

Valco VMK25 har været på markedet et stykke tid. Du finder dem på Valcos hjemmeside, hvor prisen er 1.514 kr.

Her finder du også et udvalg af Valcos andre lydprodukter - blandt andet deres første høretelefoner VMK20 - som du kan købe refurbished for 829 kr.

Design

Valco VMK25 er et par solide over-ear høretelefoner. De ligger i et ret stort etui, der nærmest har samme form og størrelse som en lille kasserolle. Det underlige er, at de faktisk godt kan klappes sammen på en måde, så de ligger fladt og fylder mindre. Så der er ingen grund til det forholdsvis store etui. Men som meget andet har Valco her valgt at gå sine egne veje her.

I etuiet ligger høretelefonerne og er kulsorte, bortset fra ordet Valco, der er skrevet med hvid tekst på kopperne. De har et ret afrundet og enkelt design med detaljer i stof på kopperne. Kopperne sidder godt på ørerne, og hovedbøjlen er foret, så den føles behageligt på hovedet. Vi har ingen problemer med at have dem på i længere tid ad gangen.

Der er to porte: En USB-C port og en port til 3.5 minijack-forbindelse. Det er rart, at du får minijack med, for mange trådløse høretelefoner har ikke længere den mulighed.

Høretelefonerne er lavet i plastik, men føles alligevel som ret god kvalitet. De virker også solidt bygget, og der er ikke noget, der rasler eller larmer, når vi bruger dem. Alt i alt virker det som god kvalitet.

Valco VMK 25 (Image credit: Peter Hoffmann)

Funktioner

Du kan forbinde dine høretelefoner med andre enheder via Bluetooth og minijack. USB-C-porten er kun til opladning. Her opdagede vi, at VMK25 faktisk slukker helt, når vi tilslutter strøm. Så det er ikke muligt at høre musik, imens du oplader, hvilket er ret ærgerligt, når der nu er en minijack-port, så det faktisk vil være muligt at tilslutte høretelefonerne til en afspilningsenhed og en oplader på samme tid.

Der er ingen app til styring af høretelefonerne, så alt bliver klaret på høretelefonerne eller i den app, du bruger til at afspille musik/video. Du får dog stadig støjreducering med. Her har høretelefonerne tre indstillinger: ANC slukket, transparency mode og ANC tændt. Du skifter med en knap på venstre ørekop. Det er nemt at bruge. Batterilevetiden er opgivet til 50 timer med ANC, hvilket er ret flot. Det passer også nogenlunde med vores egen oplevelse. Vi kunne nogle gange lytte til musik en hel uge, uden at lade op, men det varierede meget alt efter lydstyrken.

Støjreduceringen er på mellemniveau, men bestemt acceptabel for denne prisklasse. Med musikken slukket, kommer der stadig masser af lyd ind, men dybe toner bliver sorteret fra. De højere toner, går dog stadig ret tydeligt igennem. Når vi tænder musikken - selv ved lavere volumen - forsvinder de fleste normale lyde fra omgivelserne: Trafikstøj, computerens blæser og lyden af folk, der snakker i baggrunden. Så her er vi godt tilfredse med niveauet, selv om der ikke er tale om de bedste støjreducerende høretelefoner på markedet.

Selv om der er begrænsede funktioner, er der dog én mangel som gør, at vi faktisk godt ville have haft en app. For vi kunne rigtig godt tænke os en EQ til at finpudse lyden. Det får vi ikke, men til gengæld får vi HD-lyd i form af aptX. VMK25 understøtter også rumlig lyd fra kompatible kilder, hvilket er rart (du skal ind og klikke på høretelefonerne under Bluetooth-indstillinger for at slå rumliglyd til og fra).

Humor er en vigtig del af Valcos image. Det fremgår også tydeligt af deres manual. (Image credit: Peter Hoffmann)

Lyden

Folkene bag Valco har tydeligvis en vis hang til den mere rockede musik. Det mærker man også, når man fyrer op under høretelefonerne. Der er helt klart en fokus på bassen, hvilket bliver understreget af den dybe mandestemme, der siger "Power On", når du tænder dem.

Det gør sig også gældende i musikken. Her får vi en forholdsvis kraftig bas, der godt kan blive dominerende. Men bassen er ret præcis og har power, hvilket giver musikken masser af energi.

Diskanten leverer også god lyd. Nummeret "1 Thing" af Amerie har en virkelig hidsig diskant, som nogle høretelefoner har svært ved at håndtere. Det betyder, at det ved høj volumen nærmest kan gøre ondt at lytte til nummeret med dårlige hørebøffer. Men det klarer Valco VMK25 godt ved max volumen, og diskanten sidder, hvor den skal. Den dominerende bas resulterer i at mellemtonerne er ikke helt så klare og tydelige, som de kunne være. Alligevel får vi faktisk et bredt lydbillede.

Valco VMK 25 (Image credit: Peter Hoffmann)

VMK25 er tydeligvis produceret af en gruppe mennesker, der er til den mere rockede side af pladeskuffen. Her leverer høretelefonerne også kraftfuld og god lyd. VMK25 er faktisk overraskende gode til stille, akustiske numre: Her får vi flere detalje med, og bassen skaber en solid bund. Men i numre, hvor der er mange instrumenter og detaljer, kan lydbilledet godt føles mindre, og når både vokalen, trommer og guitar mødes i mellemtone- og diskantområdet, forsvinder nogle detaljer i musikken. Her er det ærgerligt, at der ikke er en app med equalizer, for så kunne man måske justere lidt mere balance i elementerne.

Til gengæld får man noget ekstra volumen. Lydstyrken kan være en udfordring i trådløse høretelefoner. Producenterne har det med at holde den maksimale lystyrke nede. Så kan de nemlig få længere batterilevetid i høretelefonerne. Her er Valco flinke nok til at give en solid volumen med. Alligevel lover de op til 50 timers lytning - vel at mærke med ANC slået til. Det er imponerende.

Valco VMK25 er et par solide høretelefoner, der leverer en kraftfuld lyd, som mange vil synes godt om. Den dominerende bas stjæler ind imellem klarheden fra mellemtonerne, så nogle af detaljerne forsvinder fra lydbilledet. Men hvis du godt kan lide musik, der kan mærkes, vil du nok være ret glad for VMK25.

Der følger to slags spidser med til ørepropperne. Nogle mere bløde og nogle mere lydisolerende. (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Valco VMK25?

Køb dem, hvis …

Du vil have kraftuld bas

Valco VMK25 leverer en solid bund i alle numre, og bassen er god og præcis.

Du vil have fornuftig støjreducering

Valco VMK25 leverer udmærket støjreducering til prisen. Ikke den bedste på markedet, men alligevel ret god.

Køb dem ikke, hvis …

Du vil have et meget detaljeret lydbillede

Selv om du får gode detaljer med i lyden, så er det ikke de bedste høretelefoner til at håndtere komplekse numre med mange detaljer.