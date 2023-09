Sennheiser Accentum Wireless lanceret

Sennheiser Accentum understøtter kablet hi-res lyd

Med Sennheiser-akustik og ro fra Hybrid Active Noise Canceling er ACCENTUM Wireless et godt valg for forbrugere, der prioriterer lydpræstation i trådløse høretelefoner. Deres 37 mm dynamiske transducere er indstillet til at levere spændende lydoplevelser med en fremragende baspræstation og imponerende klarhed. Desuden er akustikken blevet optimeret til bred ANC-præstation, hvilket dramatisk reducerer støj fra omverdenen gennem en kombination af passiv isolation og skjulte mikrofoner, der målretter både lave og højere frekvenser.

Det er muligt at oprette forbindelse via det medfølgende kabel eller via Bluetooth 5.2 med multipoint-forbindelse. Accentum understøtter endda enestående lyd i via aptX™ HD-codec´en, der matcher lyden fra kabelforbundne hovedtelefoner med kraftfuld lyd og robust trådløs stabilitet. AAC- og SBC-codec er også om bord, perfekt til at indhente shows eller udforske en ny albumudgivelse på næsten enhver Bluetooth-aktiveret lydenhed.

Pris og tilgængelighed

ACCENTUM Wireless fås i sort og hvid. Den sorte model kan forudbestilles fra den 26. september 2023, og de vil blive sendt fra den 4. oktober. Den hvide model er først tilgængelig i slutningen af november. De nye ACCENTUM Wireless vil have en vejledende pris på 179,90 EUR.

Du kan læse mere om de nye høretelefoner hos Sennheiser.

Sennheiser Accentum Wireless kommer i sort og hvid (Image credit: Sennheiser)

Klar lyd til opkald

ACCENTUM er udstyret til mere end bare indholdsforbrug - to indbyggede mikrofoner og en dedikeret vindreduktionsfunktion gør det nemt at tage taleopkald. Justerbar side-tone med avanceret signalbehandling holder samtaler naturlige og uden træthed, samtidig med at baggrundsforstyrrelser minimeres. Multipoint skifter problemfrit den aktive trådløse forbindelse fra en Bluetooth-enhed til en anden uden behov for genparning af enhederne - en fordel for personer, der ofte deltager i VoIP-opkald på en computer, men streamer en podcast på deres mobil mellem møder, for eksempel.

Smart styring

At holde styr på ACCENTUM's funktioner er intuitivt takket være det forenklede 4-knaps layout og den valgfrie følgesvend-smartphone-app. Fra styring af Bluetooth-forbindelser og funktioner til eksperimentering med 5-bånds EQ forbedrer Smart Control App hovedtelefonoplevelsen i en forfriskende enkel visuel brugergrænseflade, som du kan gemme i lommen. Smart Control kan gemme brugerindstillinger og levere opdateringer, hvilket holder ACCENTUM's funktioner i gang, når de enheder, de tilsluttes til, udvikler sig.

"Det slanke og afdæmpede udseende af ACCENTUM Wireless er mere end en udvidelse af den seneste generation MOMENTUM-familie," siger Ern, "De er måske vores mest komfortable trådløse hovedtelefoner til alle formål endnu med deres afbalancerede følelse og luksuriøs polstring. Dine ører kan forblive i det søde sted i timevis."