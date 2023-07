Vi testkör Withings Body Scan - lite väl mycket

I samband med att vi började få stegräknare och pulsmätare på våra handleder för något årtionde sen växte quantified self-rörelsen sig allt större. Den går i korthet ut på att allt om dig som kan mätas ska mätas, loggas och jämföras för att på så sätt leda till att du blir bättre. Withings Body Scan känns lite som den rörelsens våta dröm, men är ärligt talat overkill för de allra flesta andra. Både sett till funktioner och pris.

Withings smarta personvågar har haft koll på din vikt och fettprocent i många år nu. Allt har loggats i företagets app, tillsammans med sömn (Withings Sleep), kroppstemperatur (Withings Thermo), blodtryck (Withings BPM) och daglig aktivitet via någon av deras aktivitetsband. Så långt är allt väl och även om deras vågar kostar bra mycket mer än en “dum” våg har uppkopplingen och den automatiska loggningen känts värt det. Särskilt eftersom deras data är så lätt att synka mot egentligen alla hälsotjänster värda namnet.

Withings Body Scan är flaggskeppet med stort F. Här är det inte bara en våg, utan ett sladdbundet handtag som du ska hålla i under hela invägningen.

Vid sidan av vikt, fettprocent, muskelmassa, puls och liknande som redan finns i olika utsträckning på deras personvågar mäter Body Scan lite till tack vare handtaget.

Kroppsammansättningen (fett och muskler) är segmenterad i olika delar av kroppen, EKG finns på plats, PWV (Pulse Wave Velocity) kollar ditt vaskulära system och den kollar även din nervhälsa.

Släng på en Withings Plus-prenumeration och du får såväl träningsprogram som kostråd och en bunt andra goda råd. Allt för det facila priset av 4 299 kronor (plus en hundring i månaden för prenumerationen).

Mäter för mycket

Allt det där låter ju superbra på pappret och för Withings inriktning som hälsoföretag knyter det väl an mot övriga produkter hos dem.

Men om du stannar upp ett slag och funderar. Vikt och fett kan vara bra för både bantare och fitnessfolk, men det finns i billigare vågar. Puls på en personvåg ger knappast din vilopuls, eftersom du måste ha knatat iväg till vågen innan. EKG hittar du på varenda klocka med lite självrespekt numera (till och med Garmin har så sakteliga börjat med det). Nervhälsa och kollen av ditt vaskulära system är coolt, men om du har problem med de bitarna har du förmodligen redan en läkare på uppgiften. Samtidigt känns det lite som att prenumerationen är onödig, såvida du inte har bestämt dig för att gå all in på Withings ekosystem och sköta all din hälsa, träning och näring därifrån.

Vi säger inte att det är en dålig våg. Tvärtom, allt vi kunnat jämföra stämmer helt och hållet och verkar vara väldigt exakt. Vågen är dessutom enormt bastand och välbyggd, vilket matchar priset. Enda plumpen i protokollet är att snöret till handtaget bråkar ibland när det ska rullas in. Första veckan krävs det också en hel del pill med inställningar i appen och väldigt regelbundna invägningar för att alla parametrar ska komma igång och kalibreras, men det förstår vi.

Är Withings Body Scan värd pengarna?

Vad vi säger är: behöver du verkligen allt? Fett och vikt är en sak, men många av de andra funktionerna känns väldigt specifika mot vissa hälsoproblem och andra kan du mäta lika bra eller bättre med andra prylar. Vi förstår också poängen med att det tar tid att samla in all data här, men det är en process som tar närmare två minuter att gå igenom varje gång. En Withings-våg som bara mäter fett och vikt är gjord på ett par sekunder, så det gäller att du inte har bråttom här.

Om du av medicinska skäl har en anledning till att mäta nervhälsa eller vaskulära parametrar och samtidigt har budgeten är Withings Body Scan ett bra hjälpmedel. För oss andra räcker det gott med betydligt enklare vågar.