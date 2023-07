Vi provkör Sennheiser Conversation Clear Plus - Märklig korsbefruktning

Sennheiser Conversation Clear Plus kan mycket väl vara den märkligaste produkten vi haft inne för test. Det kanske låter konstigt, för det är väl bara ett par true wireless-lurar? Ja, men ändå inte… och det är just det som gör dem så märkliga.

Det är inte en hörapparat, utan det är ett par true wireless-lurar som utvecklats med samma teknik som hörapparater för att hjälpa dig höra andra människors tal.

Lådan ser typ ut som de brukar till vanliga lurar (Image credit: Daniel Hessel)

Inte musiklurar - inte hörapparater

Sennheiser Conversation Clear Plus är i grunden utvecklade av Sennheisers moderbolag Sonova. De gör till dagligdags medicinska hörselhjälpmedel, hörapparater helt enkelt. Grejen med riktiga hörapparater är att du knappt ens kan söka upp sådana modeller på nätet utan att behöva gå via en remiss till öronläkaren. Det här är inte en hörapparat och du kan köpa dem i affären, men till ett pris på omkring 8 000 kronor.

När Sonova pillat klart med lurarna fick Sennheiser ta över och omforma dem till ett par mer kommersiella true wireless-lurar.

I appen kan du ställa hur mycket som tal ska förstärkas och i vilken volym. Samtidigt kan du ställa in lurarna på samma sätt som ett par vanliga musiklurar i appen.

Image 1 of 5 Ganska spännande form (Image credit: Daniel Hessel) Mikrofoner på "vingar" för att fånga upp ljud bättre (Image credit: Daniel Hessel) Det saknas inte mikrofoner på de här direkt (Image credit: Daniel Hessel) De ser ungefär ut som ett par vanliga true wireless-lurar (Image credit: Daniel Hessel) (Image credit: Daniel Hessel)

Helt okej som musiklurar - men inte för priset

Om vi börjar i konsumentvinkeln. Hur funkar de som vanliga musiklurar och för samtal? Vi jämförde dem med Sennheisers egna Momentum True Wireless 3. Mot dem har Sennheiser Conversation Clear Plus inte en chans när det kommer till musik och återgivningen av den. Det låter helt okej och matchar ljudet hos några mer generella lurar för 1500-2000 kronor på ett ungefär. Men där saknas en hel del rymd, liv och omfång i musiken. Inte så konstigt, eftersom hårdvaran är anpassat efter något annat.

Momentum-lurarna är däremot notoriskt dåliga på samtal, vilket Conversation Clear Plus sköter mycket bättre.

USB-C för laddning (Image credit: Daniel Hessel)

Hur funkar de som “hörapparater”?

Plus & Minus +

Väldigt intressant koncept

Gör inte bort sig som "hörapparat"

Bättre hantering än en riktig hörapparat



-

Priset

Oklar målgrupp

Inte direkt fantastiska musiklurar

Eftersom det finns en hel bibba regler att förhålla sig till när det kommer till hörselhjälpmedel, särskilt att de ska provas ut för den enskilda individen, är Sennheiser noga med att inte kalla det här för hörapparater. Tekniken bakom må vara på en höft densamma, men det finns inga certifieringar och liknande här.

Vi lät en person som till vardags använder ett par “riktiga” hörapparater med mobilkoppling (från Phonak, av en händelse med ungefär samma prislapp) testa Sennheiser Conversation Clear Plus under en period. Personen i fråga hade ingen tidigare erfarenhet av in ear-lurar, så inledningsvis skapade det en viss förvirring i hur de skulle användas.

Efter utprovning av rätt öronkuddar och lite invänjning gick det däremot vägen och personen kunde börja använda dem. Här ska det dock sägas att de ser ut som ett par vanliga in ear-lurar. Det gör att det rent visuellt ser ut som att personen har hörlurar på sig, vilket i sig signalerar att personen lyssnar på annat än personen framför sig. Något som inte uppstår med ett par vanliga hörapparater.

I jämförelse med Phonak-pluggarna upplevdes Sennheiser Conversation Clear Plus som otroligt mycket enklare att använda. Bluetooth-kopplingen mot mobilen och appen är problemfri och skapar absolut noll irritation eller frågetecken (något Phonak-lurarna har stora problem med).

När det kommer till att förstärka ljud upplever vår testperson dem som ungefär jämbördiga med sina egna. Tal med en person mittemot i en restaurangmiljö funkar som de ska, vilket är poängen här. Samtidigt upplevs det som att en hel del skrammel och bakgrundsljud plockas upp också, precis som med personens egen hörapparat. Sennheiser-lurarna är dock ljusår bättre på samtal än vad testpersonens egna gör.

Att ett par hörlurar skulle ta priset för "märkligaste pryl vi testat" trodde vi inte. (Image credit: Daniel Hessel)

Är Sennheiser Conversation Clear Plus värda pengarna?

Det är som sagt en otroligt märklig produkt. De kostar som ett par riktiga hörapparater, långt dyrare än riktigt lyxiga musiklurar. Samtidigt är tekniken inne i dem anpassade för hörselförstärkning och därmed mindre lämpad för musik.

Samtidigt är det väldigt noga med att dessa inte får kallas för hörapparater, även om det i praktiken är mer eller mindre vad de är. Hanteringen är bättre här än hos motsvarande hörapparat och så är även ljud vid telefonsamtal.

Men att de funkar mot ett specifikt hörselproblem eller liknande är inget som kan garanteras, eftersom de köps över disk och inte via specialklinik på remiss.

Mycket märkliga och otroligt svårplacerade helt enkelt. Men det känns som ett väldigt intressant koncept som utvecklats av personer med verklig kunskap bakom ämnet. Som sådant, och som förstagenerationsprodukt, är den väldigt dyr och långt ifrån felfri. Men får Sennheiser Conversation Clear Plus leva i en eller två generationer till kan det här vara en rätt intressant skapelse.