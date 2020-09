Renderingar och specifikationer för Motorola Razr 2020 har läckt ut - pekar på en 5G-uppgradering

Vi förväntar oss att Motorola kommer att följa upp Motorola Razr med Motorola Razr 2020 snart och nu har vi fått en tydligare uppfattning om vad vi kan förvänta oss från den nya vikbara mobilen, då en läcka precis avslöjat ett antal eventuella specifikationer för mobilen och till och med några renderingar.

Ishan Agarwal (en läcka med en hyfsad historik) har sagt att mobilen kommer att få ett Snapdragon 765G-chipset, som ligger i det övre mellansegmentet vad gäller kraft och är ingen enorm uppgradering jämfört med det Snapdragon 710-chipset som användes i Motorola Razr 2019, men det viktiga här är att det nya chipsetet har stöd för 5G.

Det verkar faktiskt bli en nyckelfunktion för den nya modellen, då källan (och några tidigare källor) refererar till mobilen som Motorola Razr 5G. Så det finns alltså en möjlighet att mobilen kommer att lanseras med det namnet, även om Motorola Razr 2 eller Razr 2020 också är två möjligheter.

motorola razr 5G seems like a good upgrade over the #motorolarazr... It's getting SD765G 5G Chipset with 48MP Main Camera & 20MP Front Camera. Battery has been upgraded to 2,800 mAH.It's lighter now, 190g. 168.5x72.5x8mm are the new dimensions. Thoughts? #motorola #razr5g pic.twitter.com/Da8jhNJD2tAugust 31, 2020