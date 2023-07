Vi provkör Lenovo Thinkphone - Snygg businesslur

Någonstans i forntiden (2005 när vi smygkikar på Wikipedia) köpte Lenovo Thinkpad-namnet och tillhörande teknik från IBM. Lite närmare i tid (2014, återigen funkar Wikipedia som vår minnesbank) köpte Lenovo Motorolas mobildivision från Google. Under alla år de ägt företagen har de fungerat någorlunda separat. Thinkpad är fortfarande svinbra businessdatorer, oavsett de är bärbara eller stationära. Motorola är oftast bra telefoner för sitt pris, eftersom de för det mesta håller sig i lågpris- och mellanprisspannet.

Så, nio år efter Motorolaköpet kom Lenovo på att deras båda märken kunde jobba tillsammans. Resulterade det i en standard Motorolalur med “Think”-branding på baksidan eller något faktiskt unikt? Vi har kollat in den.

Helt och hållet business

Sett till enbart siffrorna på pappret är Thinkphone en ganska dyr telefon. Lite på en höft är telefonen väldigt lik Motorola Edge 30 Pro sett till sin insida. Det är inte helt identiskt, men nära. Edge 30 Pro släpptes dock ett år tidigare för en sådär 3 000 kronor mindre. Årets Edge 40 Pro ligger på ungefär samma pris som Thinkphone och den enda svagheten där är ett mindre batteri i en direkt jämförelse.

Men det är inte de allra senaste specifikationerna som är riktigt i fokus här. Samma sak med prislappen. För en privatkonsument är den överprisad på sina ungefär 10 000 kronor. Men för företagsanvändare är prislappen inte lika kritisk. Särskilt om ditt företag kör Thinkpad, Thinkcentre och liknande “Think”-maskiner. Där passar Thinkphone som hand i handske.

Riktigt fint bygge

Plus & minus +

Otroligt bra bygge

Fin skärm

Bra tjänstepaket



-

En smula gammal hårdvara

Först och främst: Thinkphone är Motorolas bästa telefonbygge på många år. De brukar sällan vara dåliga, men byggkvaliteten här är helt fantastisk och känns verkligen som diskret lyx. Baksidan är i samma kevlarliknande material som deras dyrare Thinkpads (aramidfiber i Thinkphone, men utseendet är detsamma) och resten av bygget är av hög kvalitet. Think-seriens klassiska röda knapp finns på vänstersidan av telefonen. Den kan antingen programmeras själv, eller ställas in på företagsnivå via MDM. Det enda vi saknar är den röda styrpluppen som finns på laptopsen (vilket hade varit en dröm!).

Där kommer även Thinkshield in, säkerhetslösningen som finns på datorsidan. Ready For-plattformen från Motorola finns även den inbyggd och kopplar sig sömlöst med Think-datorerna. Den biten gör även att telefonen kan kopplas till en skärm via sladd samt mus och tangentbord via bluetooth för att fungera som en slags PC-liknande upplevelse (mer åt Chromebook-hållet, men ändå). En funktion Motorola definitivt gör bäst i branschen (Samsung Dex borde ta anteckningar).

Just för mjukvaran, som i övrigt är rätt standardiserad Android, finns det en hel del små Thnik-delar insprängda för företagsanvändare och speciellt för de som redan använder Lenovos businessdatorer.

Kompetent hårdvara

Även om mycket av hårdvaran liknar ett flaggskepp från tidigt 2022 finns det egentligen inget att skämmas för här. IP68-klassing och MIL-STD 810H-klassad, tillsammans med hyfsat rejäla 5 000 milliampere batteri bör absolut lyftas fram först. Det ger oväntat mycket tålighet och batteritid, något Motorolas telefoner, vid sidan av Defy-serien, oftast saknat lite.

Även skärmen, P-oled på 6,6 tum med 144 hertz uppdatering, är en riktigt trevlig historia. Fullt godkänt, men mindre upphetsande, är kameramodulen på baksidan. En trio kameror, 50 megapixel vidvinkel, 13 megapixel ultravidvinkel och 2 megapixel djupkamera, ger fullt godkända bilder för det mesta. Dock är Thinkphone knappast uppe och krigar i toppen på den fronten.

Är Lenovo Thinkphone by Motorola värd pengarna?

“Pengarna” i det här fallet är ett lite mer flytande begrepp sett till sin inriktning mot företag. Men det är absolut en riktigt kompetent telefon i sig som tål oväntat mycket stryk. Jämförd mot 2023-specifikationer är den en smula efter, men inte så att det märks mer än på pappret.

Istället är det den tighta integrationen med Lenovos Think-tjänster som gör den än mer intressant. För både sett till bygget och den integrationen känns det här som den första seriösa businesstelefonen på väldigt många år.