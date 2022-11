Efter en hård vecka förtjänar du en skön hemmakväll – varför inte med någon av de fem nya serier och filmer som finns redo att strömmas på Prime Video och Netflix? Tre av titlarna på listan är helt färska och täcker dina helgbehov av film, dokumentär och miniserie.

Har det undgått dig att The Crown precis har fått en femte säsong har vi glädjen att meddela det, och en sådan glad nyhet måste förstås också få plats på listan. Nu finns även ett nytt avsnitt av The Peripheral ute, och för dig som missat serien har du nu ett härligt minimaraton att se fram emot i soffan, då fem av säsongens av åtta avsnitt finns tillgängliga på Prime Video.

Nedan hittar du hela vår lista på de fem mest intressanta nyheterna på Prime Video och Netflix den här veckan.

Nya tv-serier och filmer att kolla på i helgen (11 november)

The English (Prime Video)

(Prime Video) My Policeman (Prime Video)

(Prime Video) The Peripheral (Prime Video)

(Prime Video) Sanningen om Fifa: Fotboll, pengar och korruption (Netflix)

(Netflix) The Crown – säsong 5 (Netflix)

Prime Videos nya miniserie The English är ett westerndrama med Emily Blunt i huvudrollen, där hon spelar Cornelia som reser från London till Amerika i slutet av 1800-talet, för att hämnas på den man som hon anser vara ansvarig för sin sons död. Trailern (nedan) ger hopp om att serien kommer att bjuda på alla våra favoritingredienser; drama, korrupta cowboys och pang-pang.

The English finns att streama nu på Prime Video.

Harry Styles har återigen tagit på sig skådespelarkavajen i Prime Videos My Policeman. Filmen är en adaption av Bethan Roberts roman med samma namn från 2012 och följer Tom (Styles), en polis i 1950-talets Storbritannien som inleder en affär med en museiintendent (David Dawson) trots att homosexualitet är olagligt.

Känns det som att ett lugnt och känslosamt drama är precis vad du behöver den här helgen är My Policeman värd en chans.

The Policeman finns att streama nu på Prime Video.

Det här är inte precis en nyhet, då The Peripheral har funnits på Prime Video sedan oktober, men eftersom avsnitten släpps veckovis är den enligt oss ständigt aktuell – och vi pratar mer än gärna om Westworld-skaparnas dramatiska sci-fi-serie. Fredagen den 11 november är det dags för ett helt färskt avsnitt av med titeln "What About Bob?" till glädje för alla som har väntat hela veckan, och rena julafton för dig som precis har upptäckt serien och nu har fem avsnitt att plöja.

The Peripheral finns att streama nu på Prime Video.

Snart är det dags för VM i Qatar, och lagom till tidernas mest omtvistade fotbollsmästerskap släpper Netflix Sanningen om Fifa – en dokumentärserie som tar oss bakom kulisserna på den mäktiga idrottsorganisationen och går på djupet med de korruptionsanklagelser som Fifa förknippats med i åratal.

Sanningen om Fifa finns att streama nu på Netflix.

Nu är The Crown äntligen tillbaka med en femte säsong, lämpligt släppt på Netflix för att du ska kunna kolla hela rasket under helgledigheten. Nu har serien kommit fram 1990-talet – en turbulent tid för det brittiska kungahuset.

The Crown – säsong 5 finns att streama nu på Netflix.