Godissugna barn och "Monster Mash" i högtalarna räcker inte för att vi ska komma i rätt Halloween-stämning. Årets läskigaste högtid måste förstås firas med ett gäng riktigt läskiga filmer och serier.

I Prime Videos skräckutbud hittar vi allt från gamla klassiker till remakes och antologiserier, fulla med häxor, spöken, zombies och annat ondskefullt som ger oss kalla kårar.

Har du inte redan Prime Video är det bara att klicka på erbjudandet nedan och påbörja din kostnadsfria provperiod, släcka ljuset, krypa upp i soffan och spela upp någon av de läskigaste filmerna och serierna från vår topplista. Om du nu vågar.

De 10 kusligaste filmerna och serierna på Prime Video: Topplistan

The Witch : Den bästa moderna skräckfilmen

: Den bästa moderna skräckfilmen The Exorcist : Den bästa skräckserien

: Den bästa skräckserien Train to Busan : Den bästa zombiefilmen

: Den bästa zombiefilmen Poltergeist : Den bästa spökfilmen

: Den bästa spökfilmen It Comes at Night: Den bästa psykologiska skräckfilmen

Den bästa psykologiska skräckfilmen Lore: Den bästa skräckantologin

Den bästa skräckantologin Suspiria (1977) : Den bästa klassiska skräckfilmen

: Den bästa klassiska skräckfilmen Suspiria (2018) : Den bästa remaken

: Den bästa remaken I Know What You Did Last Summer: Den bästa tonårsskräckisen

Den bästa tonårsskräckisen Tales of Halloween: Den bästa Halloween-filmen

The Witch

Robert Eggers första långfilm är den bästa moderna skräckfilmen på Prime Video. (Image credit: A24)

William och Katherine två troende kristna som efter att ha blivit utstötta från sitt religiösa samfund har bosatt sig med sina fem barn i vildmarken, där de hoppas kunna börja om på nytt. När familjens nyfödda försvinner och skörden misslyckas börjar familjemedlemmarna misstro varandra, och fruktar att de blir straffade av Gud.

Robert Eggers första långfilm The Witch från 2016 är en mörk och kuslig upplevelse, och enligt oss den bästa moderna skräckfilmen i svenska Prime Videos utbud.

The Exorcist

I brist på klassikern från 1973 ser vi gärna två säsonger av The Exorcist på Prime Video. (Image credit: 20th Century Fox)

Du hittar inte klassikern med Linda Blair i huvudrollen på Prime Video, men väl två säsonger av serien The Exorcist, som är en direkt uppföljare till filmen från 1973. Serien finns tillgänglig i två säsonger, och även om den inte når upp till originalets höjder är detta en sevärd och smart skriven nytolkning av berättelsen.

Train to Busan

Train to Busan skakar liv i en genre som vi trodde var lika död som en zombie. (Image credit: Next Entertainment World)

Zombiefilmer finns det som bekant inte ont om, och många misslyckas med att fånga vårt intresse. En film som dock inte bara gripit tag utan faktiskt golvat oss är Train to Busan, som lyckas med konststycket att väcka liv i en genre som kändes lika död som, ja, en zombie.

Filmen utspelar sig på ett tåg på väg från Seoul till Busan, och vi får följa några passagerare som kämpar för överlevnad efter ett zombieutbrott ombord.

Poltergeist

Poltergeist från 2015 bjuder på hoppa till-effekter så det räcker och blir över. (Image credit: Prime Video)

Originalet från 1982 lyser med sin frånvaro på Prime Video, men versionen från 2015 lyckas också få oss att hoppa till av skräck och skratta om vartannat. Filmen handlar om en trebarnsfamilj som flyttar in i ett hus och det dröjer inte länge förrän det börjar spöka. Poltergeist är inget mästerverk och tillför inget nytt, men det går inte att komma ifrån att vi har rysligt kul under de dryga 90 minuter som filmen pågår.

It Comes at Night

It Comes at Night är en psykologisk thriller där paranoia och desperation byggs upp långsamt. (Image credit: A24)

Ett farligt virus sprider sig i världen och en familj flyr till ett övergivet hus mitt ute i ingenstans. Fönster bommas igen, familjen är beväpnad till tänderna, och blir de tvungna att gå ut har de gasmask. En dag dyker en ung man vid namn Will upp. Han är i desperat behov av vatten till sin familj, och han är villig att ge familjen getter och höns i utbyte. I takt med att hotet växer gör även paranoian det, och resultatet blir den här nagelbitaren till psykologisk thriller.

Lore

Antologiskräckserien Lore bjuder på lagom rysliga berättelser i höstmörkret. (Image credit: Amazon Studios)

Skräckantologiserien Lore är skapad av Aaron Mahnke, som även ligger bakom en podcast med samma namn. Liksom i podden är varje avsnitt presenterar en ny kuslig berättelse, där en blandning av dokumentärt material, animation och skådespel och berättarröst används. Vill du tillbringa Halloween med några lagom läskiga berättelser är Lore för dig.

Se båda säsongerna av Lore på Prime Video

Suspiria (1977)

Dario Argentos Suspiria är den bästa klassiska skräckfilmen på Prime Video. (Image credit: Synapse Films)

Dario Argentos finaste stund som regissör heter Suspiria och är en övernaturlig skräckfilm från 1977. Filmen handlar om den amerikanska studenten Suzy som börjar på en prestigefylld balettskola i Freiburg, där saker och ting inte precis går som hon hade tänkt. Den svenska titeln Flykten från helvetet beskriver bra hur filmen fortlöper, och den mardrömslika storyn, starka färgsättningen och det ikoniska soundtracket av Goblin gör det här till en odödlig klassiker.

Suspiria (2018)

Suspiria är en färgsprakande remake av Dario Argentos Suspiria. (Image credit: Amazon Prime)

Det är rätt vanskligt att göra nya versioner av klassiska filmer, och med tanke på att vi precis konstaterade att Suspiria från 1977 är en odödlig klassiker som borde en remake 40 år senare vara chanslös. Men så är åtminstone inte fallet här, och en av de stora anledningarna till det är att Suspiria från 2018 bryter sig loss från Suspiria, originalet alltså, och går sin egen väg.

Tack och lov är Luca Guadagninos remake dock en minst lika tilltalande visuell och färgrik fest, och Thom Yorkes soundtrack lyfter filmen på nästan samma sätt som Goblin lyfte originalet.

I Know What You Did Last Summer (2021)

De dåliga besluten haglar i serien I Know What You Did Last Summer. (Image credit: Amazon)

På Prime Video lyser filmen från 1997 med sin frånvaro, men serien I Know What You Did Last Summer från förra året går att streama i sin helhet.

Storyn är att ett gäng ungdomar på väg hem från en festkväll råkar köra på en person, och bestämmer sig för att dumpa kroppen för att sedan aldrig yppa ett ord om det inträffade. Till skillnad mot i filmen känner ungdomarna i serien sitt offer, men i övrigt är det mesta sig likt.

Gillar du när ungdomsserier blandas med skräck och innehåller oändligt med dåliga beslut är din Halloween räddad med den här serien.

Them

I Tales of Halloween vävs tio läskiga berättelser samman under årets läskigaste afton. (Image credit: Amazon )

Visst saknar vi Halloween-filmerna i Prime Videos svenska utbud, men inte låter vi väl det förstöra alla helgons blodiga natt. På temat Halloween hittar vi i stället Tales of Halloween, från 2015. Tio olika berättelser vävs samman i den här filmen som innehåller allt från galna yxmördare till utomjordingar och onda andar.

