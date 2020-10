Exklusivt: Bekräftade skärmspecifikationer hos OnePlus 8T, inklusive supersnygg uppdateringsfrekvens

För mindre än 24 timmar sedan fick vi reda på att lanseringen av OnePlus 8T blir den 14 oktober, och nu kan TechRadar exklusivt avslöja detaljer om skärmen hos OnePlus 8T.

TechRadar har fått information om OnePlus 8T-skärmen från företagets VD, Pete Lau, när varumärket nu laddar upp för lanseringen av sin nästa smartphone.

Först och främst vet vi storleken. Lau bekräftar: "OnePlus 8T levereras med en 6,55-tums, 120Hz skärm, som har samma storlek som OnePlus 8" vilket borde ge handenheten "en supersnygg skärmupplevelse" och förbättra den "övergripande betraktar- och spelupplevelsen avsevärt."

Vi har redan sett OnePlus erbjuda en 120Hz uppdateringsfrekvens, men skärmtekniken har begränsats till en enda Pro-variant av telefonerna - OnePlus 8 Pro.

OnePlus 8T är den första icke-Pro-varianten som får 120Hz, eftersom handenheten den ersätter - OnePlus 8 - innehöll en 90Hz-skärm.

Detta tyder på att vi kanske inte kommer att se OnePlus 8T Pro vid lanseringen den 14 oktober, vilket skulle stämma överens med vissa rykten som hävdar att den större handenheten inte finns.

Verklighetstrogna färger

Lau gav oss ytterligare information om OnePlus 8T-skärmen och berättade exklusivt för TechRadar; "Förutom 120Hz använde vi för första gången en 2,5D flexibel panel på OnePlus 8T."



"Jämfört med vanliga paneler erbjuder den 2,5D flexibla skärmen ett förbättrat ljus och kan nå en maximal ljusstyrka på upp till 1100 nit", vilket bör resultera i en mycket snygg skärm. Den kommer att dominera handenhetens framsida med en yta om 91,9 % av framsidan.

OnePlus 8T skärmspecifikationer Exklusiva specifikationer för OnePlus 8T

Storlek: 6.55 tum

Uppdateringshastighet: 120Hz

Skärmstorlek jämfört med enheten: 91.9%

Panel: 2.5D flexible

JNCD: 0.3

DCI-P3 färgrymd: 100%

Max ljusstyrka: 1,100 nits

Det betyder att OnePlus 8T-skärmen tar mer plats på telefonen än 8 Pro (90,8 %), 8 (88,7 %) och nyligen lanserade OnePlus Nord (86,7 %) - så förvänta dig att se ännu tunnare kanter på handenheten.

Lau hävdar att OnePlus 8T-skärmen kommer att erbjuda "den högsta möjliga färgnoggrannheten i hela branschen", eftersom OnePlus "körde panelerna genom samma noggranna färgkalibreringsprocess som OnePlus 8-serien och nådde en Just Noticeable Color Difference (JNCD) på cirka 0,3" - vilket innebär att varje detalj ska se naturlig och verklighetstrogen ut.

OnePlus 8T har också gått igenom DisplayMates rigorösa skärmtester, och uppnådde ett övergripande betyg på A+, samma som Galaxy Note 20 Ultra, OnePlus 8 Pro och iPhone 11 Pro Max. Kort sagt ser skärmen på 8T ut att vara i toppklass.

Varför 120 Hz?

Vi frågade hur OnePlus resonerat när man valde 120 Hz till OnePlus 8T, eftersom man framgångsrikt har implementerat 90 Hz på alla telefoner från OnePlus 7 Pro och framåt.

Lau förklarar: "Skärmen är den mest använda komponenten på en telefon ... visningsupplevelsen bidrar avsevärt till den upplevelsen av en smidig och snabb telefon".

"Med detta i åtanke introducerade OnePlus en QHD + 90 Hz AMOLED-skärm på OnePlus 7 Pro, den första i branschen, som blev mycket väl mottagen. Nu har vi pressat uppdateringsfrekvensen till 120 Hz för en ännu jämnare skärmupplevelse för vår premiumtelefon OnePlus 8T."

"I takt med att tekniken utvecklas och tillverkningstekniken förbättras kan vi ta 120 Hz till ett bredare utbud av våra produkter, vilket ger den bästa bildskärmstekniken och upplevelsen till ännu fler."

Det borde innebära att OnePlus 8T kommer att kunna behålla sin relativt konkurrenskraftiga prisnivå på marknaden, även om det finns rykten om att den kan bli dyrare än OnePlus 8.

Kommer OnePlus 8T lanseras ensam?

När skärmtekniken överförts till OnePlus 8T från OnePlus 8 Pro frågar man sig om det också betyder att det inte kommer att dyka upp en OnePlus 8T Pro den 14 oktober?

Vissa rykten föreslår att 8T Pro kan existera, medan andra säger det motsatta, och det har inte kommit något från OnePlus som tyder på att en annan handenhet anländer samtidigt - så vi kan mycket väl få se OnePlus 8T alldeles ensam i oktober.

Det finns en annan chans att den kan få en kompis, eftersom rykten om OnePlus Nord N10 5G har börjat cirkulera - en handenhet som man tippar ska ta sig till Nordamerika, efter att den ursprungliga OnePlus Nord hoppade över kontinenten.

Vi behöver inte vänta länge förrän vi har facit, eftersom vi får reda på de fullständiga detaljerna för OnePlus 8T - och alla andra telefoner som man eventuellt lanserar samtidigt - inom bara några veckors tid.