Samsung säger att de arbetar på dubbelvikbara och rullbara enheter

Samsung har nyligen släppt två nya vikbara mobiler i form av Galaxy Z Fold 6 och Galaxy Z Flip 6 – men det verkar som att ännu fler formfaktorer på väg, enligt Samsungs chef Chung Yi.

Under iMid 2024-konferensen (via PhoneArena) sade Yi att "diverse produkter med olika formfaktorer, såsom multivikbara enheter som viks två gånger och rullbara" för närvarande är under utveckling hos Samsung.

Även om inget tidschema angavs för lanseringen av dessa enheter, är det troligt att de kommer att vara en av de första på marknaden med dessa nya typer av designer, med tanke på att Samsung har varit pionjärer inom formfaktorn för vikbara telefoner,

Det verkar dock som att Huawei kommer att vara först med att släppa en dubbelvikbar (eller trippelvikbar, beroende på om man räknar gångjärnen eller skärmpanelerna): de har nämligen en enhet på gång som tydligen släpps nästa månad.

En lång väntan

Samsung har redan visat upp rullbara skärmar. (Image credit: Samsung Display)

Denna nyhet kommer faktiskt inte som en överraskning för Samsung-följare, inte minst för att företaget har en lång historik av att testa innovationer och idéer innan de plockas upp som mainstream – vikbara telefoner är ett exempel.

Vi har redan sett rullbara skärmar demonstreras av Samsung Display, så vi vet att tekniken är under utveckling. Frågan är hur snabbt den kan göras redo för massproduktion till ett pris som inte kommer att vara överdrivet.

Tidigare rykten har antytt att vi kanske kan se en rullbar telefon så tidigt som 2025, och även om det kan verka lite optimistiskt när vi närmar oss den sista tredjedelen av 2024, har dessa skärmar nu varit under utveckling i flera år.

Samtidigt har vissa andra mobiltillverkare inte ens kommit med egna vikbara telefoner. Även om rykten om en vikbar iPhone fortsätter att dyka upp då och då, ser det inte ut som att Apple kommer att avvika från den vanliga formfaktorn för mobiler än på ett tag.