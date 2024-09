Min favoritfunktion på Garmin-klockor blev precis ännu bättre med Fenix 8 och Enduro 3

Originalartikel från vår engelska kollega Matt Evans;

När jag tränar för ett långdistanslopp som en maraton finns det en funktion på min Garmin Epix Pro, och nu på Garmin Fenix 8, som visar sig vara mer användbar än nästan alla andra – ruttplanering. Med några få tryck på Garmin Connect kan jag be appen att automatiskt skapa en cirkulär rutt som börjar och slutar på samma plats. Ibland behöver distansen justeras – den kan föreslå en runda på 18,5 km när jag har valt 20 km – men i allmänhet fungerar funktionen utmärkt.

När jag väl har rutten skickar jag GPX-filen till min Garmin-klocka genom att synkronisera den – det tar bara ett ögonblick – och bam, så har jag sväng-för-sväng-anvisningar på min klocka via kartor och notifikationer för när jag ska svänga. Detta gör att jag helt kan koppla bort behovet av att navigera och bara fokusera på min löpning.

Många av de bästa löparklockorna har liknande funktioner, från virtuella farthållare till målpulszoner, vilket tar bort en del av den mentala belastningen under ett stort lopp. Men under mina omfattande tester av nästan varje märke av löparklockor har jag funnit att det bara är Garmin som kan erbjuda denna typ av ruttplaneringsfunktion som är enkel och smidig att använda under löpturerna. Och tack vare de nya Garmin Fenix 8 och Garmin Enduro 3 blir det bara bättre.

I en exklusiv intervju med TechRadar berättade Jon Hosler, produktchef för Garmin Fenix 8 under dess utveckling, om den nya funktionen för dynamisk ruttplanering på Garmin Fenix 8 och Enduro 3. Dynamisk ruttplanering gör det möjligt att springa en viss distans, med målgång på startplatsen, utan att behöva planera lika mycket i förväg. Även om du avviker från den ursprungliga rutten, kommer din klocka intelligent att känna av vad du håller på med och omdirigera dig med den ursprungliga distansen i åtanke.

(Image credit: Future / Matt Evans)

"Vi har märkt att många människor har en tendens att avvika från sin planerade rutt och göra något lite annorlunda, eller att en väg kan vara avstängd den dagen, och de behöver ta en annan väg," sade Hosler. "Och det kan verkligen förstöra hela löprundan om du inte vet var du är.

"Allt är nu mer adaptivt. Om du ändrar din rutt mitt under löpturen, kommer din Garmin-klocka att komma ihåg att du ville springa de där 5 kilometerna eller 10 kilometerna och skapa en ny rutt i stunden som tar dig tillbaka till samma distans. Om du vill springa runt sjön en extra gång och ändå avsluta löpturen efter 5 kilometer, så försöker vi göra det möjligt."

När jag bodde i Paris under OS var jag tvungen att avvika från min planerade löprutt på grund av vägavstängningar för cykelevenemang, och denna funktion skulle verkligen ha hjälpt mig att hålla mig på rätt spår. Men det finns fler bra saker med dynamisk ruttplanering: den kan också leda dig tillbaka till startpunkten under oplanerade löpturer med bestämda distanser.

(Image credit: Breslavtsev Oleg / Shutterstock)

"Den andra delen av denna funktion är att även om människor har hyfsat bra koll på vart de springer, vill de ändå få lite extra trygghet i att de enkelt kan hitta tillbaka till startpunkten. Om du går ut på en löptur och sätter ett mål, får du en påminnelse under löpningen, men utan någon sväng-för-sväng-vägledning."

"Vid 40%, till exempel när du sprungit 2 kilometer, skulle klockan automatiskt börja skapa en rutt tillbaka till startpunkten och fråga 'Vill du navigera tillbaka?' och om du väljer ja, får du det ruttförslaget för den andra halvan av din löptur."

Dessa uppdateringar till en av mina favoritfunktioner på löparklockor kommer att vara ovärderliga för personer som mig: löpare som reser mycket och tränar för långdistanslopp. Det är ofta svårt att hitta cirkulära rutter för att springa de distanser vi behöver under träning, särskilt i nya områden, men Garmin är fast beslutna att göra det enklare.