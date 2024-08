Det ryktas att Meta har lagt ner sitt nästa avancerade VR-headset – och Vision Pro kan vara anledningen

Det verkar som att Meta har beslutat att lägga ner arbetet med ett VR-headset på premiumnivå som de hade på gång – troligen efterföljaren till Meta Quest Pro – delvis på grund av den ljumma försäljningen av Apple Vision Pro. Detta är enligt Meta-insiders som pratat med The Information (via The Verge). Det antogs tidigare att enheten, som hade den interna kodnamnet La Jolla (ett område i Kalifornien), skulle lanseras 2027.

Metas CTO Andrew Bosworth har kommenterat rapporten och sagt att företaget har "många prototyper under utveckling hela tiden" och att beslut som detta är vanliga. "Vi går vidare med vissa, vi avstår från andra," sade Bosworth.

Utifrån det verkar det som att Meta fortfarande är engagerade i virtuell verklighet, förstärkt verklighet och blandad verklighet i allmänhet – och vi förväntar oss faktiskt att få se ett annat hyfsat prisvärt headset lanseras nästa månad i form av Meta Quest 3S.

För dyra skärmar

En del av anledningen till att projektet ska ha lagts ner, baserat på rapporten från The Information, är att headsetet använde dyra mikro-OLED-skärmar – vilket gjorde det väldigt svårt att nå målet med en prisnivå under 1 000 dollar (cirka 10 200 kronor direkt omvandlat).

Det verkar dock även som att konsumenternas svar på Vision Pro, som kostar 3 499 dollar (cirka 35 600 kronor direkt omvandlat), också spelat en roll i beslutet. Även de personer som köper Apples headset returnerar det ofta, och det har rapporterats att utvecklingen av Vision Pro 2 har pausats.

Enheten i fråga kan vara Meta Quest Pro 2: det är en produkt vi inte hört så mycket om, men det har talats om att LG kunde ha varit inblandat i tillverkningen av dess OLED-skärmar. Kodnamnet La Jolla har också dykt upp i rykten tidigare.

Något annat som kan ha spelat in i beslutet är bristen på framgång för Meta Quest Pro, som kostar cirka 14 000 kronor – åtminstone jämfört med det billigare Meta Quest 3, som har blivit desto mer populärt.

