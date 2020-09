OnePlus 8T och 8T Pro verkar ha bekräftats i en läcka på OnePlus' hemsida

Vi var inte helt säkra på att en OnePlus 8T skulle komma, med tanke på att det varit så tyst från läckor kring ämnet, men nu verkar det som om en viktig källa av misstag har bekräftat mobilens existens - OnePlus själva.

Det var den kända läckan Evan Blass som upptäckte att OnePlus' guide-hemsidor för mobil-tutorials under en kort stund listade några ännu ej tillkännagivna mobiler från företaget. Dessa var OnePlus 8T, 8T Pro, två nya versioner av OnePlus Nord och en annan enhet som endast identifierades med kodnamnet 'SS9805', vilket kan vara OnePlus Watch men vi vet inte med säkerhet.

Blass laddade upp länkar till alla guider, men de går inte längre att komma in på - det är troligt att OnePlus tog ned dem så fort guiderna upptäcktes, något som tyder på att de inte var tänkta att gå live ännu. Men vi rekommenderar att du tar allt detta med en nypa salt.

Det betyder att vi inte kan använda oss av guiderna för att hämta någon garanterad information om mobilerna, men med tanke på Blass fina historik kring läckor, tror vi åtminstone på att guiderna faktiskt låg uppe på hemsidan - då läckor från Blass brukar vara tillförlitliga.

En tidigare läcka hävdade att det inte kommer någon OnePlus 8T Pro, utan att "grundmodellen" 8T kommer att släppas ensam, men nu verkar alltså denna nya läcka gå emot det påståendet. Det kanske blir så att vi får se två nya mobiler i serien trots allt.

Both of these Nord models will be even more budget-friendly, I'm told, with the /pricier/ of the two SKUs -- the 5G model -- costing around 300 euros.September 13, 2020