Google har diskret lanserat ny skärmteknologi med Pixel 9-serien

Om du läst vår fullständiga recension av Google Pixel 9 vet du att vi redan är väldigt imponerade av Googles nya flaggskeppstelefon, men vi får fortfarande höra om nya funktioner som enheten har att erbjuda – inklusive Adaptive Touch-teknologi på skärmen.

Om du går in på skärmavsnittet i inställningarna, finns det ett nytt alternativ för adaptiv beröring i menyn för pekkänslighet (via Android Authority). När funktionen är aktiverad "kommer pekskärmens känslighet automatiskt att justeras efter din miljö, aktiviteter och skärmskydd" enligt den officiella beskrivningen.

Och det sammanfattar det ganska väl: Adaptive Touch gör det enklare att använda skärmen om du har våta fingrar, eller om du använder ett skärmskydd, eller om du till exempel bär handskar. Det verkar som att funktionen är aktiverad som standard på Pixel 9, Pixel 9 Pro och Pixel 9 Pro XL.

Redan i mars dök det upp ett rykte om att Adaptive Touch var på väg för Pixel 9-enheterna, i form av kod som låg gömd i en betaversion av Android 14. Nu verkar det som att koden är live och aktiverad.

Mer på gång

Pixel 9 Pro. (Image credit: Philip Berne / Future)

Google har inte officiellt sagt något om Adaptive Touch, men det är kanske inte så överraskande: de hade mycket information att packa in under sitt Made by Google 2024-evenemang för ett par veckor sedan, där Pixel 9-serien presenterades.

Det verkar som att funktionen kräver någon form av hårdvarustöd, eftersom det inte finns något tecken på Adaptive Touch på de äldre Google Pixel 8-telefonerna. Om detta är något du tror att du kommer att finna användbart, behöver du överväga att uppgradera till 2024-telefonerna – Pixel 9 har ett startpris på 10 790 kronor.

Detta är inte den första upptäckten av en icke tillkännagiven funktion på dessa enheter heller. Vi har tidigare upptäckt att Pixel 9-telefonerna har förbättrat uppgraderingsprocessen (något som Google nu har kommenterat officiellt), och den nya Pixel 9 Pro Fold kommer också med en viktig uppgradering när det gäller hårdvarusäkerhet.

Även om dessa förbättringar inte tillkännagavs formellt vid Pixel 9-lanseringen, är de viktiga funktioner som gör telefonerna ännu mer attraktiva för köp – och utöver dessa får du såklart också ett gäng andra nya funktioner, inklusive en lång lista AI-tricks.