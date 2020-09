En ny läcka tyder på att OnePlus 8T kan bli dyrare än sin föregångare

Efter lanseringen av Nord, förbereder sig OnePlus för uppdateringen av sin flaggskeppsserie av mobiler. Företaget har tillkännagivit att OnePlus 8T kommer att presenteras globalt den 14 oktober. Det har gått rykten om att det inte kommer att dyka upp någon OnePlus 8T Pro den här gången och nu har ytterligare en läcka dykt upp som kan ge en eventuell anledning till detta.

Företaget bekräftade den officiella lanseringen igår och nu har läckor föreslagit att det kommande flaggskeppet OnePlus 8T kan bli dyrare (med så mycket som 100 dollar) jämfört med sin föregångare som lanserades relativt nyligen.

You guys choose it, I will do it. So here's my "ExClUsIvE" OnePlus 8T leak in Europe:8/128: 799€12/256: 899€Even though I still have some doubts but if we look at the 7T 8/128 last year was 100€ cheaper than the 7 Pro 8/128, this price leak makes some sense. Also my... https://t.co/inVnykOSinSeptember 21, 2020