En God of War TV-serie är enligt uppgift under utveckling hos Amazon Studios

En ny rapport tyder på att Amazon tittar på en God of War TV-serie från skaparna av The Expanse och Wheel of Time.

Amazon och Sony är för närvarande i förhandlingar om att utveckla en liveaction tv-serie baserad på den episka PlayStation-serien God of War, enligt en exklusiv rapport från Deadline.

TV-serien God of War utvecklas enligt uppgift av Mark Fergus och Hawk Ostby, skapare och exekutivproducenter av The Expanse, tillsammans med Rafe Judkins, exekutiv producent och showrunner för The Wheel of Time.

Det förväntas att God of War-serien kommer att fungera som det senaste samarbetet mellan Sony Pictures Television och PlayStation Productions, som för närvarande arbetar tillsammans på HBO:s The Last of Us-version och Peacocks nyligen tillkännagivna Twisted Metal-serie.

Kommentar: Vad vi förväntar oss

Den mytologibaserade God of War-spelsserien som lanserades på PlayStation 2 redan 2005 utspelade sig ursprungligen i antikens Grekland. Den följde Kratos, en spartansk krigare på jakt efter blodig hämnd efter att ha blivit lurad att döda sin egen familj av den grekiska guden krig Ares.

Efter en rad enormt framgångsrika spel skulle serien så småningom ta en plötslig vändning bort från den grekiska mytologin 2018 och starta en ny era av God of War-serien där Kratos gör ett försök på faderskap i en nordisk miljö, samtidigt som han bytte Zeus mot Oden i processen.

I spelet beger sig Kratos och hans unge son Atreus ut på en resa för att sprida askan efter Kratos nyligen avlidna fru och Atreus mor på den högsta toppen av de nio rikena.

Även om Kratos berättelse började i antikens Grekland, gissar vi att Amazons TV-version av God of War med största sannolikhet kommer att välja att utforska Kratos tid i de nordiska vildmarkerna av ett antal anledningar.

Hur bra de tidiga spelen än var, förvandlades Kratos från en raseridriven mördarmaskin till en mer komplett realiserad karaktär med God of War från 2018, som visade djup av känslor som originalspelen aldrig ens försökte nå. Detta beror till stor del på förhållandet mellan Kratos och hans unge son Atreus, som vi tror skulle översättas extremt bra till en tv-serie.

Vi tror också att en nordisk miljö skulle vara mer realistisk ur logistisk och budgetmässig synvinkel och kräva mycket mindre resurser när det gäller scenografi och visuella effekter än om föreställningen utspelades i antikens Grekland. Om något föreställer vi oss att serien bara kommer besöka Kratos första era genom flashbacks.

Naturligtvis är allt detta spekulationer från vår sida vid det här laget. Vi kommer inte att veta säkert förrän serien tillkännages officiellt av Amazon, vilket vi antar kommer att ske vilken dag som helst nu.