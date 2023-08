Baldur's Gate 3 har gått förbi Zelda Tears of the Kingdom för att bli det bäst recenserade spelet 2023

Baldur's Gate 3 har knuffad ner The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom från toppen för att bli årets bäst recenserade spel. Även om vissa kanske trodde att Nintendo redan hade säkrat förstaplatsen med det spektakulära The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, har Baldur's Gate 3 smugit sig in i pole position på Metacritic och säkrat en sammanlagd poäng på 97/100 och därmed gått förbi Tears of kungariket med en enda poäng.

Naturligtvis är inget hugget i sten – Metacritic-poängen ändras då och då, särskilt när nya spel släpps och fler poäng kommer in. Följaktligen kan Zelda fortfarande vinna eftersom de flesta om inte alla dess Metacritic-poäng troligen redan är klara, vilket ger den 96/100 i betyg. Baldur's Gate 3, å andra sidan, har för närvarande bara 21 stycken på Metacritic-hemsidan.

Detta är en fantastisk prestation för Larian Studios, inte minst eftersom Baldur's Gate 3 också regerar på topp när det kommer till att ståta med den högsta poängen bland användarrecensioner.

För andra helgen i rad är Baldur's Gate 3 också det näst mest spelade spelet på Steam under de senaste 24 timmarna, med fler samtidiga spelare denna helg än Dota 2 och PUBG: Battlegrounds. Av alla spel på Steam är det bara CS:GO som har haft fler samtidiga spelare under de senaste 24 timmarna.

"Jag spelade en karaktär i 50 timmar på PC. Detta var inte tillräckligt för att ta mig igenom spelet och jag är fortfarande i början till mitten av akt 2, men det är mer än tillräckligt för att få en känsla av den vidsträckta skalan och spelets djup här," skrev vår kollega Jake, om det efterlängtade RPG-spelet, för vilket han tilldelade det höga fem av fem stjärnor.

