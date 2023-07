Hoppas du på en MacBook Pro med OLED? Då får du ha tålamod

Apple MacBook Pro-modeller med OLED-skärmar ska ha försenats till 2027 enligt en ny – även om en iPad Pro-modell ser ut att få denna lyxiga skärm nästa år. Rapporten kommer från den koreanska tekniksajten The Elec (via 9to5Mac) som citerar Omdia, ett marknadsundersökningsföretag som ska ha gjort dessa avslöjanden under en konferens nyligen.

Enligt de senaste rapporterna verkar det alltså som att den första OLED MacBook inte kommer att dyka upp förrän om fyra år, vilket är en riktigt lång väntan. Det är dock värt att notera att detta bara är rykten för tillfället, så vi rekommenderar att ta det med en nypa salt.

Omdia har tidigare noterat att förväntningarna för MacBook Pro-modeller med OLED-skärmar var att de skulle dyka upp 2026, men det verkar ha skjutits fram ytterligare ett år.

Vi har dock inte bara tråkiga nyheter, eftersom det verkar som att Apple ändå ligger enligt schemat för att introducera OLED-skärmar till iPad Pro nästa år, både på 11-tums- och 12,9-tumsmodellerna. Vi har fått höra att massproduktion av dessa iPads kommer att dra igång under det första kvartalet 2024.

Vi håller tummarna för en MacBook Air

Detta är helt klart tråkiga nyheter för dem som sett fram emot en OLED-skärm på sin MacBook Pro i framtiden, men vi får inte bli alltför pessimistiska heller.

Långtidsförutsägelser som denna är extra kluriga. Ju längre bort prognosen sträcker sig, desto mer skepsis bör vi tillämpa av uppenbara skäl, eftersom det utan tvekan finns många faktorer och beslut som spelar in i hur designen av kommande MacBooks kommer att bli.

Som sagt, detta stämmer i stora drag med vad vi har hört om MacBook Pro på senare tid – nämligen att den inte kommer att få OLED förrän 2026. Det ryktet kom från industrianalytikern Ross Young, en välkänd läcka när det kommer till rykten och läckor kring Apple. Det är fullt möjligt att ytterligare förseningar kan ha uppstått för att skjuta fram lanseringen ytterligare ett år.

Vad som däremot är lite underligt är att Elec-rapporten skriver att 2027 är det "första släppdatumet för en OLED MacBook" (såvida inte något har gått förlorat i översättningen från koreanska). Så vitt vi vet kommer inte MacBook Pro att bli den första laptopen från Apple med en OLED-skärm.

Vi har hört tidigare att MacBook Pro inte är en prioritet för Apple när det kommer till OLED-uppgraderingar och att vi troligen kommer att få en MacBook Air med den nya skärmteknik först. Rykten hävdar att den kommer att landa nästa år (tillsammans med de tidigare nämnda iPad Pro-modellerna). Detta är återigen en förutsägelse från Young och även Ming-Chi Kuo, som är en annan känd läcka när det kommer till Apple-information.

Men som sagt, om du sett fram emot att få testa en MacBook Pro utrustad med en OLED-skärm, då har du förmodligen väldigt lång tid på dig att spara ihop till det köpet. Faktum är att priset kan mycket väl vara en faktor i beslutet att skjuta fram lanseringen av en OLED-modell, med tanke på att MacBook-försäljningen för närvarande sjunker. Som The Elec nämnde förväntas MacBook-produktionen att minska avsevärt i år, med en minskning på cirka 20% för laptops tillverkade av Apple jämfört med 2022.

Det är en ganska stor skillnad och prishöjningar för redan dyra MacBook-modeller (vilket OLED säkert skulle innebära) är förmodligen inte en strategi som Apple vill överväga framöver, inte just nu i alla fall.