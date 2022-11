Tips på tre träningsklockor från Garmin att hålla utkik efter under Black Friday

Vi kommer förhoppningsvis få se ett par fina rabatter på Garmin-klockor under årets Black Friday.

Black Friday 2022 Årets Black Friday närmar sig med stormsteg och Black Week drar igång om bara några dagar . Om du vill shoppa teknikprylar från fler kategorier under årets stora reafesten, kan du kolla in våra övriga Black Friday-artiklar:



Gaminglaptops (Öppnas i ny flik) | Laptops (Öppnas i ny flik) | iPhones (Öppnas i ny flik) | Mobiler (Öppnas i ny flik) | Kameror (Öppnas i ny flik) | TV-apparater (Öppnas i ny flik) | Hörlurar (Öppnas i ny flik)

Årets Black Friday (Öppnas i ny flik) närmar sig med stormsteg. Den stora reafesten kommer att inledas med Black Week den 21 november, medan själva Black Friday infaller den 25 november. Om du vill köpa en billig träningsklocka är det ett utmärkt tillfälle att göra det under Black Friday. Vi får vanligtvis se ett gäng fina rabatter på träningsklockor (Öppnas i ny flik), smartklockor (Öppnas i ny flik) och pulsklockor (Öppnas i ny flik). Det är ofta äldre modeller som får fina rabatter under reafesten, men om du inte behöver det allra senaste är det en perfekt möjlighet att spara några hundralappar på suveräna klockor från stora märken som Garmin.

Här nedanför har vi samlat tre träningsklockor från Garmin som vi tror kan dyka upp med fina rabatter under årets Black Friday. Man kan aldrig veta med säkerhet vad som dyker upp, men vi rekommenderar att du håller lite extra utkik efter dessa modeller.

Black Friday-rabatter på Garmin Forerunner 945

Garmin Forerunner 945 kan få fina rabatter under Black Friday. (Image credit: TechRadar)

Garmin Forerunner 945 (Öppnas i ny flik) har länge varit en av de mest populära träningsklockorna för löpare. Det är en avancerad träningsklocka med exakt GPS och hjärtfrekvensmätare som dessutom ger dig fullfärgskartor och en utmärkt batteritid, vilket är perfekt för alla långdistanslöpare.

Denna träningsklocka släpptes redan under 2019, vilket innebär att den har några år på nacken. Garmin släppte dessutom Forerunner 955 Solar (Öppnas i ny flik) nyligen, som numera har tagit över titeln som bästa premium löparklocka från företaget. Den äldre modellen finns fortfarande inne att köpa hos ett gäng svenska återförsäljare och vi gissar att många kommer att vilja sälja slut på sina lager nu när den fått en efterföljare. Priserna för träningsklockan ligger just nu på cirka 4 400 kronor, så om du har tur och hittar ett bra Black Friday-erbjudande på den kanske du kan klicka hem den för under 4 000 kronor.

Black Friday-rabatter på Garmin Fenix 6

Den äldre multisportklockan Fenix 6 kan säljas ut billigt. (Image credit: TechRadar)

Garmin Fenix 6 (Öppnas i ny flik) är ytterligare en äldre modell från företaget som vi tror kan dyka upp med fina rabatter under Black Friday. Det var den bästa multisportklocka som gick att köpa när den släpptes under 2019 och lyckas fortfarande hålla relativt jämna steg med efterföljaren Garmin Fenix 7 (Öppnas i ny flik), som nu tagit över titeln som bästa multisportklocka från företaget. Den nya modellen erbjuder ett gäng nya funktioner och en pekskärm, men i samband med lanseringen av den nya modellen fick Fenix 6 en firmware-uppdatering som gör att den fortfarande känns fräsch och det är fortfarande en multisportklocka på toppnivå.

Garmin Fenix 6 har redan börjat försvinna från lagren hos vissa återförsäljare, men du kan bland annat hitta Pro- och Sapphire-modellen i flera butiker. Eftersom klockan är några år gammal och har ersatts av en nyare modell, har den ganska överkomliga priser just nu och vi gissar på att det kommer att dyka upp några fina rabatter på resterande enheter under Black Friday.

Black Friday-rabatter på Garmin Vivoactive 4

Garmin Vivoactive 4 kan bli ännu billigare än normalt under Black Friday. (Image credit: Garmin)

Garmin Vivoactive 4 (Öppnas i ny flik) lanserades redan under 2019 och är en utmärkt träningsklocka på hobbynivå, som kombinerar träningsfunktioner med smartklockefunktioner. Den bjuder på exakt träningsspårning med GPS och har stöd för musik. Den har dessutom en lite mer diskret och stilren design jämfört med många andra träningsklockor från Garmin och kommer inte att sticka ut i exempelvis en kontorsmiljö.

Priset på Garmin Vivoactive 4 ligger för närvarande på 2 490 kronor, men vi har redan sett en del fina prissänkningar på träningsklockan som gjort det möjligt att klicka hem den för så lite som 1 800 kronor. Med tanke på dess ålder tror vi att den (och övriga modeller i Vivoactive 4-serien) kan få några liknande rabatter under årets Black Friday och hade varit ett perfekt fynd för alla som vill ha en billig träningsklocka som även fungerar som smartklocka.