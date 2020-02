Beste VPN-tjeneste 2019: Disse gjør deg tryggere på nett

Velkommen til TechRadars guide til de beste VPN-tjenestene i 2019

En god VPN kan være nyttig av flere grunner, og den viktigste er kanskje å sikre den personlige informasjonen din mot snoking fra uvedkommende. I tillegg kan slike tjenester også hjelpe deg til å unngå overvåkning fra andre lands myndigheter når du er på reise.

Samtidig vil kanskje det mest interessante bruksområdet for mange være å få tilgang til strømmetjenester som vanligvis er blokkert for norske brukere. På den måten kan du bruke amerikansk Netflix, BBC iPlayer og strømme fotballkamper du ellers ikke har tilgang til.

Oppdatert: NordVPN, som tidligere var på andreplass på vår liste over de beste VPN-tjenestene, er inntil videre fjernet fordi det nylig ble avslørt at tjenesten ble hacket i 2018. Vi følger utviklingen i denne saken videre i tiden fremover.

En VPN-tjeneste fungerer kort forklart ved å lage en tunnel gjennom det vanlige internettet som er kryptert, og som andre dermed ikke har tilgang til. På den måten sikrer du at ingen kan snoke på informasjonen din, eller blokkere bestemte typer data. Samtidig vil det for nettsidene og tjenestene du kobler deg til se ut som du befinner deg i landet der VPN-serveren er, det er på den måten du også får mulighet til å bruke nettsider og tjenester som vanligvis ikke er tilgjengelig her hjemme.

Problemet er bare at det finnes så enormt mange VPN-tjenester å velge mellom, og det kan være vanskelig å finne den som passer best for deg.

Derfor har vi tatt på oss jobben med å teste over 100 VPN-tjenester grundig, og vi har jobbet oss frem til en liste på 12 av de aller beste.

Uansett hva du skal bruke VPN-tjenesten til, hjelper altså denne listen deg til å finne det beste valget for deg, og ikke minst til å unngå å velge en som potensielt kan være direkte farlig.

Hvilken er den beste VPN-tjenesten?

Den beste VPN-tjenesten akkurat nå er ExpressVPN. Den vil fungere best for de fleste, både når det gjelder hastighet, personvern og avblokkering av nettsider. Samtidig kommer NordVPN på en god andreplass, fordi de gir deg en overbevisende kombinasjon av høy hastighet, god sikkerhet og overkommelig pris. På tredjeplass kommer IPVanish, som er en annen god og pålitelig VPN, og vi liker spesielt godt hvordan den håndterer P2P-nedlasting. Les mer om alle disse tjenestene, i tillegg til en rekke andre, nedenfor.

Den beste generelle VPN-tjenesten for de fleste

Antall servere: 3,000+ | Serverlokasjoner: 160 | IP-adresser: 30.000 | Maks. antall enheter: 5

Kjører på nesten alle plattformer

Sterk kryptering

Raske servere i 94 land

Glimrende 24/7 brukerstøtte

Færre samtidige tilkoblinger enn enkelte andre

Få tre gratis måneder hvis du bestiller et årsabonnement på ExpressVPN nå.

ExpressVPN tilbyr tilgang til over 3000 servere på 160 lokasjoner i 94 land, og du får også det som kanskje er den bredeste plattformstøtten som finnes.

Da snakker vi ikke bare om klientprogramvare for Windows, Mac, Linux, iOS, Android og til og med BlackBerry – det finnes også tilpasset fastvare for enkelte rutere, DNS-avblokkering for et stort antall mediespillere og smart-TV-er, og overraskende gode nettleserutvidelser for alle slags nettlesere.

All denne funksjonaliteten kan høres overveldende ut for nybegynnere, men ExpressVPN gjør også mer enn de fleste for å hjelpe. Den glimrende støttesiden er fullstappet av detaljerte guider og brukerveiledninger som får deg opp og gå, og hvis du likevel får trøbbel så kan du også få brukerstøtte via chat 24 timer i døgnet. Det fungerer faktisk, og vi fikk god hjelp fra en brukerstøtteperson etter bare et par minutter.

De gode nyhetene fortsetter med Bitcoin-støtte, P2P-støtte og Netflix-avblokkering. Du for også sterk kryptering, en «killswitch», beskyttelse mot DNS-lekkasje, solid og pålitelig ytelse og de er klare og tydelige på at de ikke loggfører IP-adresser.

Det er egentlig ikke så mange ulemper å snakke om, men det er verdt å nevne at du kun får 5 samtidige tilkoblinger (nylig økt fra 3), og det er heller ikke til å komme unna at prisen er høy. De har heller ikke en gratis prøveperiode, men det er verdt å huske på at du har 30 dagers prøvetid med garanti for å få pengene igjen om du er misfornøyd.

ExpressVPN

Vårt førstevalg blant de beste VPN-tjenestene akkurat nå er ExpressVPN, og du som TechRadar-leser får 3 måneder gratis hvis du kjøper et årsabonnement. Husk også at du har 30 dager på å ombestemme deg og få pengene igjen. Få tre måneder GRATIS med et årsabonnement [99,95 USD]

Se tilbud

Glimrende støtte for torrents og annen P2P-trafikk

Antall servere: 1200+ | Serverlokasjoner: 60+ | IP-adresser: 40.000+ | Maks. antall enheter: 10

Eier og kontrollerer egne servere

Rask live chat

Gode og funksjonsrike apper

Glimrende nedlastingshastigheter

Ingen gratis prøveperiode

IPVanish hevder de er verdens beste VPN, og selv om vi ikke er helt enig så byr de likevel på noen imponerende tall: 40.000 delte IP-adresser, 1200+ VPN-servere i 60+ land, ubegrenset P2P-trafikk, 10 samtidige tilkoblinger, døgnåpen brukerstøtte og 7 dagers returrett.

Appen er et av høydepunktene. Ikke bare får du mange å velge mellom (Windows, Mac, Android, iOS og Fire TV), men de er også fullstappet med funksjoner, valg og innstillinger, og de slår glatt de enkle listene med flagg og en tilkoblingsknapp som du typisk får fra andre tilbydere.

De gode nyhetene fortsetter også med våre praktiske tester. Serverne er alltid tilgjengelige, tilkobling går fort, nedlastingshastighetene er over gjennomsnittet, torrents er støttet på alle servere, og vi kunne bruke BBC iPlayer og amerikansk Netflix.

Samtidig finnes det også et par ankepunkter. Appene er funksjonsrike, men det gjør samtidig også at det er mye å lære, og vi fant noen mindre brukervennlighetsproblemer. Et lite antall servere befant seg for eksempel ikke der det ble oppgitt at de skulle være. Du får heller ikke en «killswitch» i mobil-appen, og det er ikke til å komme unna at prisen er i høyeste laget.

Om du trenger ti samtidige tilkoblinger eller alle innstillingsmulighetene som finnes i appene, så er likevel IPVanish et godt valg. Skulle du være misfornøyd, er det også verdt å huske at du kan få igjen pengene innen 7 dager.

Fantastisk VPN-tjeneste til privat surfing

Antall servere: 2500+ | Serverlokasjoner: 80+ | IP-adresser: ukjent | Maks. antall enheter: 5

Lav pris

Glimrende nedlastingshastigheter

Superenkel å bruke

Fungerer bare med de offisielle appene

Gratisutgaven av Hotspot Shield er helt grei, men den kommersielle utgaven Hotspot Shield Premium er mye bedre. For bare noen få dollar i måneden får du ubegrenset båndbredde, full tilgang til over 2500 servere i mer enn 80 land, støtte for opptil 5 samtidige enheter, døgnåpen brukerstøtte og ingen reklame.

Ytelsen var en av høydepunktene under vår testing, og Hotspot Shields proprietære Catapult Hydra-protokoll bidrar til noen av de beste nedlastingshastighetene vi har sett, selv fra fjerntliggende steder.

Samtidig er dette også et problem. Hotspot Shield bruker nemlig kun sin egen protokoll, og støtter ikke lenger standarder som OpenVPN. Dermed kan du ikke sette opp tjenesten manuelt på rutere, spillkonsoller, Chromebook eller andre steder der du vil bruke den. I stedet fungerer den kun på enheter som støtter selskapets apper, altså Windows, Mac, Android og iOS.

Vi må også nevne enkelte andre problemer, som fravær av Bitcoin-støtte, få tilpasningsmuligheter i appene, og mangel på tilgang til amerikanske Netflix.

Likevel er det ikke alt dette som vil ha betydning for alle, og hvis du bare vil ha høy hastighet til en lav pris så er Hotspot Shield verdt en titt. Husk også at du kan få pengene tilbake etter 7 dagers testing.

(Image credit: Surfshark)

Blant de raskeste på markedet

Antall servere: 800+ | Serverlokasjoner: 50+ | IP-adresser: ukjent | Maks. antall enheter: ubegrenset

Ubegrenset antall enheter

Høye hastigheter

Overkommelige priser

Litt enkel

Android-appen kan være ustabil

Surfshark er basert på Jomfruøyene, og de har en avslappet og leken stil, men det er ikke dermed sagt at de ikke tar sikkerheten din på alvor.

Her er nemlig alt av nødvendige detaljer på plass. Du får UDP og TCP via OpenVPN, IKEv2 sikkerhetsprotokoll, AES-256 kryptering og «killswitch» som stopper dataene dine fra å lekke ut om tilkoblingen feiler. I tillegg tilbyr Surfshark privat DNS og ekstra sikkerhet gjennom et dobbelt VPN-hopp. De lover også at de kun lagrer epost og betalingsinformasjon om deg.

Våre tester viser også at tjenesten er rask, uansett hvor i verden du kobler deg opp, noe som kommer godt ned for eksempel hvis du skal bruke Netflix-kontoen din på reise.

Hvis du er av dem som lett lar deg distrahere av kompliserte menyer og for mange valg, så er Surfshark et godt valg. Her får du nemlig et grensesnitt som er helt nedstrippet og fritt for komplikasjoner. Alt du ser er en «Quick Connect»-knapp, en «All locations»-knapp, et ikon for innstillinger, og ikke noe mer. Om dette er positivt eller ikke, er avhengig av dine behov.

En av de beste sidene ved denne tjenesten (utover prisen) er at abonnementet gir deg et ubegrenset antall tilkoblinger. Har du planer om å bruke VPN på laptop, skrivebord (Windows, Mac, Linux), nettbrett og mobil (Android og iOS), får du mulighet til å gjøre alt samtidig med Surfshark.

Surfshark gir deg også pengene tilbake innen 30 dager, slik at du får god tid til å prøve tjenesten før du binder deg for en lengre periode.

Funksjonsrike klienter og imponerende konfigurasjonsmuligheter

Antall servere: 3700+ | Serverlokasjoner: 60+ | IP-adresser: ukjent | Maks. antall enheter: 7

Klientene har mange smarte funksjoner

God ytelse

Torrents er støttet

Litt irriterende brukergrensesnitt

Rumenske og tyske CyberGhost er en populær VPN-tilbyder som har overbevist mange brukere med en god blanding av ytelse og brukervennlighet.

Selskapet byr på alt det grunnleggende med 3700 servere fordelt på 60 land, apper for Windows, Mac, iOS og Android, torrent-støtte og rask brukerstøtte i chat.

Det oppgavebaserte brukergrensesnittet er et høydepunkt. CyberGhost overlater ikke til deg å finne ut hvilken server du skal bruke for å låse opp en nettside. I stedet kan du bare velge en tjeneste fra en liste – for eksempel Netflix, Hulu, BBC iPlayer, YouTube osv – så kobler appen deg automatisk til den beste serveren, og åpner et nettleservindu for siden du valgte. Det må kunne kalles hjelpsomt.

Du får også massevis av ekstra muligheter. Tjenesten kan blokkere reklame, sporing og farlige nettsider, og automatisk omtrafikkering til HTTPS gjør at du alltid får den sikreste tilkoblingen som er tilgjengelig, og valgfri datakomprimering kan spare deg for databruk på mobilen.

Samtidig finnes det også noen ankepunkter. Skrivebordsgrensesnittet kan virke litt komplisert, brukerstøttesiden er dårlig, og du får bare et døgns gratis prøvebruk. I tillegg opplevde vi også at enkelte fjerntliggende forbindelser ga oss dårlige hastigheter.

Totalt sett tilbyr likevel CyberGhost mange smarte funksjoner til en god pris, og den er helt klart verdt en nærmere titt.

Lever opp til navnet ...

Antall servere: 650+ | Serverlokasjoner: 26 | IP-adresser: ukjent | Maks. antall enheter: 12

Imponerende hastigheter

Ingen logging

Lover pengene tilbake

Enkel

Begrenset antall servere

Med et navn som StrongVPN, venter man seg en skikkelig tungvekter når det kommer til personvern og sikkerhet, og her får du det vanlige utvalget av null logging, minimalt med innsamling av personlig informasjon, ingen salg av informasjon og mulighet til å deaktivere cookies. Alt dette er positivt, men vi skulle ønske at all denne informasjonen var mer tilgjengelig, slik at vi slapp å bla oss gjennom side på side med liten skrift.

StrongVPN ser også ut til å satse på styrke fremfor stil, men de leverer likevel på mange måter en god tjeneste. De skal for eksempel ha skryt for at du kan koble til opptil 12 enheter av gangen, slik at du får alle PC-er, laptoper, mobil, nettbrett og TV-bokser på VPN samtidig.

På server-siden er de derimot litt mer sparsommelige enn mange andre. Rundt 650 servere, 46 byer og 26 land er ikke veldig mye, men det skal samtidig sies at tilkoblingene som faktisk er på plass er blant de raskeste vi har testet.

Er du på jakt etter en god tjeneste som kan gi deg tilgang til utenlandsk Netflix og BCC iPlayer, så er også StrongVPN et godt valg. Husk også at du kan få pengene tilbake i opptil 30 dager.

(Image credit: Tunnelbear)

For deg som vil ha en enkel VPN-tjeneste

Antall servere: ca. 1000 | Serverlokasjoner: 20+ | IP-adresser: ukjent | Maks. antall enheter: 5

Ekstremt brukervennlig

Stort utvalg av klientprogramvare

Transparente brukerbetingelser

Store avstander kan gi lave hastigheter

TunnelBear en kanadisk VPN-tjeneste som legger stor vekt på brukervennlighet og bjørnerelatert humor. (Heldigvis prioriteres brukervennlighet foran bjørnespøker – stort sett i hvert fall).

Fokuset på enkelhet gjør at dette ikke er en tjeneste som passer for krevende brukere. For eksempel byr de bare på 20 lokasjoner, og du får ikke en gang mulighet til å bytte protokoll. Hvis du vil sette opp tjenesten på en ruter, en spillkonsoll eller en annen enhet der ting må gjøres manuelt, må du stort sett også klare deg uten hjelp.

Er du derimot fornøyd med de grunnleggende funksjonene, så er det mye å like her. TunnelBear har apper for Windows, Mac, iOS og Android, i tillegg til utvidelser for Chrome, Firefox og Opera. Vi hadde heller ingen problemer med å koble til og laste ned torrents og bruke amerikansk Netflix, men BBC iPlayer fungerte ikke.

TunnelBear er gode på personvern også, og de leier inn uavhengige spesialister til å kjøre sikkerhetstester på serverne, systemet og koden. Om bare alle andre var like modige.

Ytelsen er også god med raske europeisk og britiske servere, solide resultater fra USA og respektable 20 MB selv fra de tregeste asiatiske serverne.

God ytelse og sikkerhet

Antall servere: 700+ | Serverlokasjoner: 70+ | IP-adresser: 200.000+ | Maks. antall enheter: 5

Veldig god ytelse

Fleksible klienter

Streng no-logging-politikk

Noen problemer i Windows

Brukerstøtten kunne vært bedre

Sveitsiske VyprVPN kan by på 73 serverlokasjoner, og et godt utvalg av uvanlig avanserte funksjoner.

For eksempel byr de på sin egen «zero knowledge» DNS-tjeneste, og den proprietære Chameleon-protokollen kan hjelpe deg på nett, selv i land der VPN-tjenester vanligvis blokkeres. Plattformstøtten dekker Windows, Mac, Android og iOS, i tillegg til rutere, Android TV, QNAP, Blackphone, Anonabox og mer.

Nedlastingshastighetene er stort sett gode, og det er bare enkelte servere i Taiwan, Macao og Maldivene som henger litt etter. Likevel leverer selv de rundt 8-10 MB, noe som er nok for mange bruksområder.

Vypr har tidligere blitt beskyldt for å logge brukerdata, men de har nå fjernet all tvil ved å la et uavhengig sikkerhetsselskap vurdere og bekrefte at de ikke logger noe som helst. Vår testing viste også at VyprVPN ga oss tilgang til både amerikansk Netflix og BBC iPlayer.

Det er altså mye positivt med VyprVPN, men hva med det negative? Vi hadde enkelte problemer sist vi testet tjenesten, og spesielt med Windows-klienten som føles som den sårt trenger en oppdatering. Får du problemer vil du fort også oppdage at brukerstøttesidene er mye mindre detaljerte enn hos mange andre. Det hadde også vært fint om de innførte en prøveperiode som var lenger enn tre dager.

VyprVPN er altså ikke perfekt, men det er likevel mye å like ved denne tjenesten.

En VPN-tjeneste som gir deg et ubegrenset antall tilkoblinger

Antall servere: 400+ | Serverlokasjoner: 60+ | IP-adresser: ukjent | Maks. antall enheter: ubegrenset

Ubegrenset antall forbindelser

10 GB gratis i måneden

Ryddig og detaljert brukeravtale

Gjennomsnittlige hastigheter

Windscribe er en god VPN-tjeneste som leverer mer enn du kanskje forventer på en del områder. Du får klienter for Windows, Mac, Android, iOS og Linux, i tillegg til utvidelser for Chrome, Firefox og Opera, og guider for manuelt oppsett av rutere, Kodi og mer.

Nettverket er også stort, med 110 byer fordelt over mer enn 60 land.

Dette høres bra ut på papiret, men testingen vår avdekket noen problemer. Oppkoblingstidene kan være trege, og selv om ytelsen stort sett er grei så kan enkelte fjerntliggende servere også levere lave hastigheter. Vi opplevde også ujevne resultater når det gjelder tilgang, og amerikansk Netflix fungerte mens BBC iPlayer ikke gjorde det.

Du får heller ikke døgnåpen brukerstøtte, så det kan være du må vente en stund før du får løst eventuelle problemer du støter på. Selskapet påpeker imidlertid at de har egne ansatte brukerstøttefolk fremfor å sette bort jobben til andre, så du burde i det minste få skikkelig hjelp.

Windscribe er altså ikke best på alt, men tjenesten har likevel en del interessante funksjoner. Bruk derfor gjerne gratisperioden for å sjekke om de leverer det du trenger.

(Image credit: Image Credit: Private Internet Access)

En god generell VPN til en grei pris

Antall servere: 3300 | Serverlokasjoner: 50+ | IP-adresser: ukjent | Maks. antall enheter: 10

Opptil 10 enheter

Fleksible apper

Mye for pengene

Windows-klienten kan være knotete

Den er verken raskest, billigste eller mest fleksibel, men Private Internet Access er likevel en VPN-tjeneste med mange gode sider.

Nettverket dekker mer enn 50 lokasjoner i 32 land, og du får P2P-støtte på alle servere med ekspertfunksjoner som portviderekobling og SOCKS5 på kjøpet.

Du får også apper for Windows, Mac, Android, iOS og Linux, i tillegg til utvidelser for Chrome, Firefox og Opera, og detaljerte veiledninger for rutere og andre enheter.

Appene er ikke alltid så enkle å bruke som vi skulle ønske, men de leverer bra når det kommer til sikkerhet og du får godt med avanserte funksjoner.

Et eksempel på en svakhet er at Android-appen ikke har et system for favoritter, noe som gjør det litt vanskeligere å finne frem til ofte bruke servere. Utover det er tjenesten enkel å bruke, og den beskytter deg automatisk når du bruker usikret WiFi, du får en «killswitch» som beskytter deg om VPN-tjenesten går ned, og du kan til og med få varsel i form av vibrering når tjenesten kobles til.

Flott utformede nettleserutvidelser gir deg også mer enn ventet, og du får en del ekstra personvernfunksjoner som Flash-blokkering, infokapsel-rensing, kamera- og mikrofonbeskyttelse og mer.

Hastigheten er også høyere enn gjennomsnittet i våre tester, og selv om prisen har gått opp litt ganske nylig, så er Private Internet Access fortsatt et godt valg som gir mye for pengene.

11. KeepSolid VPN Unlimited

Tross noen problemer, er selve tjenesten god

Antall servere: 400+ | Serverlokasjoner: 70+ | IP-adresser: ukjent | Maks. antall enheter: 5-10

Veldig rask

Åpner for Netflix og iPlayer

Lav pris for tre års binding

Begrenset til bestemte enheter

VPN Unlimited fra KeepSolid er ikke perfekt – faktisk byr den på et par skikkelige irritasjonsmomenter – men hvis du kan overse dem, så er dette likevel en god VPN.

Det største problemet er begrensningen på 5 enheter som følger med det grunnleggende abonnementet. Dette gjelder spesifikke enheter, så hvis du har to telefoner, to laptoper og en smart-TV koblet til, så kan du ikke sette opp flere, selv om alle de nevnte enhetene er avskrudd. Du kan slette enheter fra listen og legge til andre, men kun én i uka, noe som kan være veldig upraktisk.

Holder du deg under grensa, blir derimot ikke dette noe problem, og du kan eventuelt også utvide med en dollar ekstra per ekstra enhet eller gå for et dyrere abonnement med opptil 10 enheter.

Utover dette så fungerer VPN Unlimited veldig bra. Tjenesten kjører på nesten alt (Windows, Mac, Android, iOS, Linux, Apple TV og til og med Windows Phone), og fungerer fint med amerikansk Netflix og BBC iPlayer. Torrents fungerer på noen servere, og uansett hva du gjør så får du høye hastigheter.

Du kan også betale ekstra for å få din egen dedikerte server, slik at du alltid får den beste mulige ytelsen.

Hvis du bare trenger det grunnleggende og er villig til å binde deg over tid, kan VPN Unlimited gi deg en veldig god månedspris – faktisk lavere enn de aller fleste andre. Du får også syv dager til å teste tjenesten før du betaler.

Var tidligere blant de beste, men problemer med sikkerheten gjør at tjenesten er tatt ut av listen vår

Antall servere: 5300 | Serverlokasjoner: 60+ | IP-adresser: ukjent | Maks. antall enheter: 6

God programvare for skrivebord og mobil

Opptil 6 forbindelser og overkommelig pris

God ytelse

Sikkerhetsbrudd er bekymringsverdig

Ikke det beste brukergrensesnittet

Oppdatering: Som følge av at det nylig ble avslørt at NordVPN ble hacket i 2018, har vi valgt å fjerne tjenesten fra vår topp 10-liste. Vi følger denne saken tett, og du finner en mer dyptgående analyse her. Vi har beholdt vår opprinnelige vurdering av NordVPN nedenfor, så kan få et inntrykk av resten av tjenesten.

Tross at selskapet er lokalisert i mellom-Amerika – altså ikke akkurat i verdens teknologihovedstad – så er NordVPN like gode eller bedre enn konkurrentene på en rekke områder.

Du kan velge mellom 5300 servere i 60+ land, 2048-bits kryptering, 6 samtidige enheter, sterk beskyttelse mot DNS-lekkasje, «Killswitch» (både per app, og globalt), proxy-utvidelser for Chrome og Firefox, og betalingsalternativer som inkluderer Bitcoin, PayPal og kredittkort.

Du får også tilgang til en SmartPlay-funksjon som lar deg omgå geo-restriksjoner på en rekke ulike strømmetjenester.

I våre tester hadde vi problemer med å koble til et lite antall servere, men når vi først var koblet til så var overføringshastighetene godt over gjennomsnittet på alle unntatt de mest fjerntliggende serverne.

Om vi skal trekke frem noe negativt, så må det være at brukeropplevelsen kunne vært bedre. Små ting som at byer ikke blir listet opp alfabetisk eller at det er vanskelig å finne frem til mer spesialiserte funksjoner, gjør at vi lurer på om NordVPN har testet tjenesten sin godt nok. Likevel er dette for små problemer å regne.

NordVPN gir deg flere valgmuligheter når det kommer til abonnement, og du får veldig mye for pengene hvis du binder deg for tre år. Har du løst til å prøve tjenesten før du handler, skal du også vite at du kan teste den gratis i syv dager, men denne muligheten er ganske godt gjemt på nettsidene. Vil du ha noe bedre enn de beste gratisalternativene, er altså NordVPN et godt valg.

Hva er en VPN?

VPN står for Virtual Private Networking, og dette er en populær teknologi som sikter mot å tilføre et ekstra lag av sikkerhet over både private og offentlige nettverk.

Et VPN er altså en «tunnel» gjennom det vanlige internettet, som fungerer som en sikker tilkobling mellom deg og den du kommuniserer med, og ingen andre kan få tilgang til denne kommunikasjonen. Samtidig kan du også dra fordel av at du kobler til en VPN-server i et annet land, noe som gjør at det for mottakeren ser ut som du befinner deg i det landet.

Bare husk at en VPN bare er så trygg som det svakeste leddet i kjeden, og at du er avhengig av å kunne stole på VPN-tilbyderen. Selv om tjenesten tilbyr personvern, er det heller ikke dermed sagt at du nødvendigvis er anonym.

Ikke minst må du også husk på at et VPN ikke nødvendigvis beskytter deg mot skadelig programvare, det er ingen erstatning for et godt antivirusprogram.

Hvordan virker en VPN?

Et VPN er designet for å gjøre internett sikrere, mer privat og mer praktisk, og det gjøres ved å lage en sikker tilkobling mellom deg og nettstedet eller tjenesten du vil bruke. All trafikken mellom deg og tjenesten er kryptert, så den er helt meningsløs for alle andre.

Dette gjøres ved at internettrafikken din sendes gjennom VPN-tjenestens servere så i stedet or at tilkoblingen ser slik ut:

Din enhet -> nettsiden

Og tilbake slik som dette:

Nettstedet -> din enhet

så ser den slik ut:

Din enhet -> sikker VPN-server -> nettsiden

og tilbake igjen:

Nettstedet -> sikker VPN-server -> din enhet

Hovedmålet med dette er å oppnå bedre sikkerhet, men samtidig gjør dette også at du i praksis skjuler hvor du er. Datamaskinen, smarttelefonen, nettbrettet eller spillkonsollen kan være et sted i Norge, men så vidt nettstedet du besøker vet så kan du være i New York, Mombai eller Napoli.

Ved siden av å beskytte personvernet ditt, kan altså VPN-er også hjelpe deg til å omgå geografiske sperrer som stenger deg ute basert på hvor du befinner deg i verden.

Hvorfor trenger jeg en VPN?

Det finnes mange grunner til at du kan trenge en VPN, og den viktigste av dem er kanskje sikkerhet. Det er en kjent sak at offentlige WiFi-tilkoblinger på flyplasser, kaféer og jernbanestasjoner ikke er spesielt trygge, og en VPN vil sikre at ingen kan snoke i dataene som blir sendt mellom deg og for eksempel banken din.

En VPN vil også beskytte deg mot falske WiFi-hotspots som gir deg internettilgang, men som egentlig bare er ute etter å stjele data fra deg. Selv om du kobler det til en slik, så vil nemlig den krypterte overføringen fortsatt ikke kunne tydes.

En VPN vil også beskytte personvernet ditt ved å skjule hvor du befinner deg. For noen av oss kan det være så enkelt som å lure annonsører som prøver å følge deg rundt på nettet.

Ved siden av å sikre dataene dine mens du surfer på nettet, kan VPN-tjenester også gjøre det mulig å se favorittseriene dine og sportssendinger mens du er i utlandet. Hvis du noen gang har prøvd å strømme noe på nettbrettet ditt mens du har vært på ferie og fått beskjed om at du ikke har tilgang, så er dette noe for deg. Ved å bytte IP-adresse til en som befinner seg hjemme i Norge, kan du nemlig omgå dette problemet.

Ikke minst vil slik endring av IP-adresse gjøre det mulig å se innhold som ikke er tilgjengelig i Norge, og en VPN vil for eksempel la deg bruke amerikansk Netflix og BBC iPlayer.

Noe som ikke er like relevant for oss hjemme i Norge er omgåelse av sensur og overvåkning fra myndighetene, men hvis du er ute å reiser i land som Kina eller Iran så kan en VPN hjelpe deg til å bruke tjenester som vanligvis er blokkert for landets innbyggere.

Gratis vs. betalt VPN: er det verdt pengene?

Noen selskaper tilbyr helt gratis VPN-løsninger, men betyr det at du like godt kan satse på en av dem fremfor en betaltjeneste? Det er nok ikke fullt så enkelt.

Det kommer nok ikke som noen overraskelse at gratistjenester har sine begrensninger, og en av dem er gjerne et tak på databruk. Avira Phantom VPNs gratisløsning er begrenset til 500 MB i måneden, PrivateTunnel tilbyr 2 GB mens ZPN er mer generøse og gir deg 10 GB.

Gratisløsninger har gjerne også andre begrensninger, og en av dem er ofte at du ikke kan laste ned torrents fordi de ikke vil at du skal bruke for mye av båndbredden deres.

Hide.me har valgt en annen løsning er betalende kunder blir prioritert når det kommer til båndbredde, mens gratisbrukerne bare får det som er igjen. Typisk er det også at du er begrenset til bare noen få serverlokasjoner.

Holas gratisløsning har ikke de samme begrensingene, men der må du til gjengjeld leve med at maskinen din brukes som en server for andre gratisbrukere og at båndbredden din dermed også blir delt.

Det finnes også eksempler på tjenester som er gratis mot at du ser reklame, eller at du får en begrensning på hvor lenge tjenesten kan brukes av gangen.

Gratisløsninger kan altså være ok når du bare vil ha litt ekstra beskyttelse mens du surfer via offentlig WiFi en sjelden gang, men hvis du trenger noe mer avansert så er det verdt det å betale for en kommersiell tjeneste.

Hvordan velge en VPN

Det er mange aspekter å vurdere når du skal velge VPN-tjeneste, og her får du seks tips:

1. Har tjenesten servere i alle land og regioner du trenger? Flere servere i samme land gjør at forbruket fordeles, men det er ikke dermed sagt at du garantert får bedre hastighet. Det er ikke sikkert at en tjeneste med 500 servere nødvendigvis er bedre enn en med 100.

2. Sjekk hvor mange tilkoblinger du kan ha samtidig. Dette antallet er typisk 3 eller 5, noe som gjør at du i hvert fall kan ha en PC, en mobil og et nettbrett tilkoblet. Bare husk at mange selskaper kun tillater én bruker, så hvis du lar hele familien koble seg til og bruke hver sin enhet samtidig så kan du få problemer.

3. Noen tilbydere oppgir tilkoblingsprotokollene de bruker. OpenVPN og IKeV2 er god og sikre valg. Du kan også komme over SSTP og den eldre PPTP, i tillegg til valg som TCP eller UDP over OpenVPN. Du trenger ikke ha oversikt over alle disse detaljene, men flere alternativer kan være greit å ha.

4. Alle VPN-tilbydere hevder at de ikke logger det du gjør på nett, men det er nærmest uunngåelig å lagre noe data. Noen tjenester lagrer for eksempel datoen du logget på, hvor mye data du brukte, og sletter alt annet når du er ferdig. Andre legger til detaljer som IP-adresse og serveren du brukte, og lagrer dataene i flere måneder eller til og med år. Er du bekymret for dette, så sjekk brukeravtalen. Det kan også være lurt å sjekke om tjenesten har vært vurdert som trygg av eksterne eksperter.

5. Vurder om klientprogramvaren gir deg det du trenger. Disse har gjerne en liste med servere og en tilkoblingsknapp, men kunne du ha bruk for mer? Noen oppgir også serverlast og ping-tid i grensesnittet, slik at det skal bli lettere å velge en god server. Det kan også være greit med et bokmerkesystem som lar deg finne igjen bestemte servere. Er du en mer avansert bruker, kan det også være nyttig med mer avanserte funksjoner og innstillingsmuligheter.

6. Vurder prisen nøye. Være på vakt når du ser veldig gode tilbud – disse kan komme med begrensede funksjoner, eller gi deg avslag kun på den første måneden og videreføre abonnementet automatisk med en høyere pris. Les den lille skriften, og bruke gjerne en betalingstjeneste som PayPal som enkelt lar deg stoppe automatisk betaling om nødvendig. Benytt deg gjerne også at gratisperioder for å finne ut om en tjeneste fungerer for deg før du betaler.

Er VPN-tjenester lovlige?

VPN-tjenester er lovlige stort sett over alt, med unntak av noen få land der de enten er helt forbudt eller utsatt for strenge restriksjoner. Disse er imidlertid mer relevante for menneskene som bor der enn for folk som er på besøk, og vi har aldri hørt om tilfeller der turister har fått problemer fordi de har brukt VPN på hotellet. Likevel er det naturligvis lurt å være forsiktig i enkelte land der myndighetene utøver mer kontroll.

I land som kontrollerer VPN-bruk, kan det også finnes et skille mellom godkjente og ikke godkjente tjenester. I Kina må for eksempel tjenester være godkjent av myndighetene, noe som tyder på at slike tjenester er de siste du bør stole på når det kommer til å skjule aktivitetene dine fra kinesiske myndigheter. Det er litt uklart hva bruk av forbudte tjenester kan føre til, men vi vet i hvert fall at mange av landets innbyggere bruker dem for å unngå kontroll og blokkering.

I De forente arabiske emirater kan du få bøter på opptil en halv million dollar og havne i fengsel om du bruker en VPN. Situasjonen er også mye den samme i Russland, mens det samme kan skje om du bruker en tjeneste som ikke er godkjent i Iran. Andre land som forbyr tjenester som ikke er godkjent er Irak, Hviterussland og Turkmenistan og Nord-Korea, mens Uganda blokkerer bruk av dem.

VPN-tjenester: hvordan vi tester dem

Når vi tester VPN-tjenester, ser vi på funksjoner, verdi for pengene, hastighet og ryddig og overkommelig prising. Vi mener også at det er viktig å kunne teste tjenesten før du betaler, og at selskapet ikke samler inn unødvendig mye informasjon om deg.

Nettsidene er ofte mangelfulle når det kommer til detaljer om tjenestene, og vi saumfarer derfor brukervilkårene for å se hvordan hvert enkelt selskap håndterer dataene dine. Det er også positivt om uavhengige eksperter har vurdert dem som trygge og pålitelige.

Testing av ytelse er vanskelig på grunn av alle variablene som spiller inn, men vi bruker flere ulike teknikker for å danne oss et bilde av hvordan tjenestene yter. Vi bruker Speedtest.net til å måle forsinkelse og opp- og nedlastingshastighet mot fjerntliggende servere (for eksempel i California), og sammenligner resultatet med samme lokasjon uten VPN. Vi utfører også samme test mot et sted som ligger mye nærmere (for eksempel Nederland), for å få et inntrykk av toppytelsen. I tillegg tester vi også mer praktisk bruk som nettsurfing og strømming av HD-video.

VPN-tjenester vil alltid gi deg en ny IP-adresse, men de kan likevel ha lekkasjer som avslører identiteten din. Vi bruker derfor IPLeak.net og andre tilsvarende sider til å sjekke etter problemer.

Når det kommer til klienter og brukergrensesnitt, så vurderer vi verktøyene for valg av server (land, region, server, hastighet og filtere som serverlast og ping-tid). Det er også positivt med konfigurasjonsmuligheter, men en klientprogramvare bør samtidig også holde seg i bakgrunnen til det er bruk for den.

Vi tar altså at dette med i beregningen, og resultatet er listen du kan se høyere opp på denne siden.

Nå som du vet alt om VPN-tjenester, kan du rulle deg opp til toppen av siden og velge deg uten den tjenesten som passer best for deg.