Vi tester TCL TS8111 lydplanke

TCL TS8111 er en lydplanke i billigsegmentet. Den er skapt for å gi deg bedre TV-lyd uten å gjøre store innhogg i sparekontoen. Ambisjonene er middels høye, og lyden vil ikke imponere feinschmeckeren. Det er likevel en god prisgunstig løsning for deg som ønsker deg enn bedre lyd enn den selve TVen kan by på.

Tominuttersanmeldelse

Designmessig er TCL TS8111 en svært enkel og tradisjonell lydplanke. Den er skapt for å til en billig penge gi deg en bedre lydopplevelse enn den du får direkte fra TV-apparatet. Den har tre forhåndsinnstillinger samt muligheten til å justere bass og diskant etter eget behag, og tilpasse lyden etter hva du ser på.

Tilkobling fungerer best via HDMI, men du kan også koble til via en optisk inngang eller tradisjonell 3,5 mm. Ut over dette er det også mulig ed trådløs tilkobling via Bluetooth (versjon 4.2), slik at du kan spille av musikk fra mobilen eller andre Bluetooth-kompatible enheter.

Lydopplevelsen fra TS8111 er ikke noe du skryter hemningsløst av til venner og kjente. Den yter bedre enn de fleste TV-apparatene på markedet, men detaljrikdommen og følsomheten er mangelfull. Dette handler til syvende og sist om å skaffe seg en bedre lydopplevelse enn TVen gir – til en så lav pris som mulig. Uten at du må ofre hverken tid, plass eller sparekontoen.

TCL TS8111 – pris og tilgjengelighet

TCL TS8111 er en lydplanke i billigsegmentet, og fås kjøpt i Norge. Da den kom på markedet i desember 2020, kostet den omkring 2750 kroner, men nå selges den vanligvis til enda lavere priser, og særlig hvis du kjøper den sammen med en ny TV.

Design og funksjonalitet

Stilrent och enkelt design

Tilkobles via HDMI, optisk signal eller analog 3.5 mm

Trådløs lyd via Bluetooth 4.2

Spesifikasjoner (Image credit: Joakim Ewenson) Effekt: 260 W | Høyttalere: 2:1 | Mål: 1000 x 65 x 128 mm (B x H x D) | Tilkoblinger: HDMI inn, HDMI ut (ARC/eARC/CEC, HDMI 2.0), optisk lydinngang, 3,5 mm-inngang, Bluetooth (4.2) | Ekstern subwoofer? Nei

Det utvendige designet til denne lydplanken er av den enkle sorten, og med sin svarte tekstiloverflate er den relativt stilren. Med målene 1000 x 65 x 128 mm passer den godt foran TVen uten å sperre for sikten. Best blir det nok med en veggmontert TV, og kanskje til og med veggmontert lydplanke. Dens flate utforming gjør imidlertid at den fungerer godt under en rekke ulike forutsetninger.

På oversiden av enheten finner du et knappeoppsett til regulering av de enkleste funksjonene, som av/på, Bluetooth-tilkobling og lydstyrke. Foran finner vi et enkelt display, synlig gjennom tekstiloverflaten. Den viser om enheten er aktiv, hva slags lyd som avspilles samt volumnivået når dette høynes eller senkes.

(Image credit: Joakim Ewenson)

Displayet på forsiden er sikkert en god tanke, og sikkert også nødvendig for å få vite hvordan du justerer bass og diskant og hvilken inngang som er aktiv. Men den er likevel såpass liten at mye av teksten som står der må rulles frem hvis du skal klare å lese den. Det fungerer akkurat sånn middels. Det blir i lengden ganske irriterende å se teksten «PCM Audi …» ruller frem i tide og utide. Og det er noe jeg virkelig håper blir bedre med neste versjon av produktet.

(Image credit: Joakim Ewenson)

Lydplanken har et greit utvalg porter, med en HDMI inn, en HDMI ut (eARC/ARC/CEC, HDMI 2.0), en optisk lydutgang samt en klassisk 3,5 mm-inngang, som gir deg et bredt utvalg av alternativer. Man får dessuten en USB-inngang og muligheten til tilkobling via Bluetooth for trådløs lydavspilling.

Med i esken får du også en like enkelt designet fjernkontroll som styrer valg av lydinngang, forhåndsinnstilte programmer for lyd, ytterligere justering av bass og diskant og naturligvis lydstyrke. Den får plusspoeng for medfølgende veggfeste og rask og enkel montering til vegg i tilknytning til en veggmontert TV. Det følger også med en mal, slik at du enkelt kan måle opp før montering.

Lydopplevelse

Bedre lyd enn fra TVens innebygde høyttalere

Mangler detaljfølelse i mellomregisteret

Grei ytelse til å være i denne prisklassen

Når det gjelder lyden, får man ganske enkelt det man betaler for. Med en pris på under 3000 kroner, er ikke dette en lydplanke som gir deg gåsehud allerede under kjenningsmelodien. Her handler det om å gi deg en bedre lydopplevelse enn den TVen din sannsynligvis byr på.

Selv om det fysisk begrensede omfanget leverer helt godkjente basstoner og en grei diskant, savner vi detaljrikdom og følsomhet i lydbildet. Det blir særlig påfallende i lydmateriale der musikk og tale blandes for å gi en dramatisk virkning.

Via fjernkontrollen kan du velge mellom tre forhåndsinnstilte programmer – TV, musikk og film – samt ytterligere justering av bass og diskant (-5/+5 for hver av dem). Selv om dette gir deg visse muligheter for tilpasning av lydbildet etter dine preferanser og i forhold til det du ser på, blir det likevel aldri helt bra for en kresen lytter.

TCL TS8111 støtter Dolby Atmos, slik at lyden kan justeres tredimensjonalt ved avspilling av kompatibelt materiale. En liten indikasjon på dette kommer via det innebygde panelet på fremsiden av lydplanken når du starter materiale for for eksempel Netflix hvor du kan få Dolby Atmos-lyd.

Det er unektelig praktisk at TS8111 selv kjenner igjen typen materiale som avspilles, men dette innebærer også at det kan oppstå en viss forsinkelse før det spilles av lyd. Dette merkes tydeligst i videomateriale som umiddelbart innledes av en eller annen form for tale – som for eksempel mange klipp på YouTube. Da blir forsinkelsen svært merkbar, og temmelig irriterende.

Denne forsinkelsen er med på å trekke ned helhetsvurderingen for TCL TS8111. Opplevelsen forstyrres i en viss grad av forsinkelsen, og sammen med det smale displayet er dette et forstyrrende element.

Endelig vurdering

Den endelige vurderingen av TCL TS8111 avhenger av hvordan vi betrakter den. Som en erstatning til TVens innebygde og ofte ganske dårlige høyttalere, er den interessant, og på grensen til bra sett i forhold til prisen. Hvis du har et begrenset budsjett å handle for, kan dette absolutt være en innfallsport til en bedre lydopplevelse. Hvis du ikke heller vil spare pengene til noe bedre på sikt.

Men høyner vi kravene en smule, faller vurderingen av TS8111 ganske fort. Selv om den sikkert gir bedre lyd enn TVen, gjør den helle rikke noe særlig mer. Det mangelfulle mellomregisteret gjør ofte lyden litt grøtete, og av og til kan det være vanskelig å få med seg dialogen når det spilles musikk i bakgrunnen.

Hvis du har den minste lille flik at Hi-Fi-ambisjoner, er det bedre å spare pengene til du har mer å bla opp, slik at du kan kjøpe deg noe ørene dine vil bli glade for.

Kjøp TCL TS8111 hvis ...

... Du vil få bedre TV lyd til en rimelig penge

Prisen er kanskje det beste argumentet for å velge TCL TS8111. For under 3000 kroner får du klart bedre lyd enn med de fleste TV-apparater kan by på, og for mange er dette grunn god nok til å kjøpe den.

... Du vil ha en relativt lav lydplanke foran TVen

Har du TVen stående på en TV-hylle og er ute etter en lav lydplanke, er TCL TS8111 et interessant alternativ. Med en høyde på bare 65 mm, smyger den seg under de fleste TV-skjermer uten å blokkere deler av bildet.

... Du er tilfreds med det enkle

Hvis du er på jakt etter en prisgunstig lydplanke med et enkelt og stilrent design som passer inn på TV-hyllen eller til å henge opp på veggen, kan TS8111 være et alternativ for deg – hvis du liker svart.

Ikke kjøp den hvis ...

... Du er en feinschmecker når det gjelder lyd

Har du Hi-Fi i blodet? Da er det bare å se seg om etter noe annet, for dette vil du ikke ha.

... Du vil ha muligheten til å bygge ut lydsystemet

Uansett om du vil utvide med en ekstern subwoofer eller satellitthøyttalere, passer ikke denne for deg. Da kan du ta en titt på mer modulære systemer, men da må du også åpne opp lommeboken litt mer.