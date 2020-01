Test: Aftershokz Aeropex

Aftershokz Aeropex spesifikasjoner Bluetooth-standard: 5.0 Frekvensrespons: 20 - 20.000 Hz Følsomhet: 105 dB (+/- 3 dB) Utstyr: Oppbevaringsetui, proprietær ladekabel x 2 Lydkodeker: SBC Oppgitt batteritid: 8 timer Oppladingstid: 2 timer Bluetooth-rekkevidde: 10 m Vanntetthet: IP67 Vekt: 26 g

Det finnes massevis av gode hodetelefoner på markedet som passer spesielt godt til trening, men det er ikke så mange som følger Aftershokz' unike tilnærming. Deres hodetelefoner gjør nemlig bruk av en teknikk som kalles Bone Conduction (som kan oversettes til bein-overføring). I stedet for å sende lyden inn i øregangene dine slik de fleste andre hodetelefoner gjør, så overfører de altså i stedet lyden til beinene som sitter foran ørene dine, og derfra forplantes lyden innover til det indre øret.

Aeropex er selskapets siste tilskudd til et produktutvalg som inneholder en rekke ulike modeller i både kablede og trådløse varianter, og de må kunne kalles den nåværende toppmodellen.

En av fordelene med denne teknologien er at de ikke dekker til øregangene dine. På den måten kan du fortsatt høre hva som skjer rundt deg mens du trener, enten jogger ute i trafikken eller vil snakke med treningskompisen din mens du løper på tredemølla. Ikke minst sikrer det at Aeropex er helt vanntett, og de burde dermed tåle både regn og masse svette.

Det store spørsmålet blir selvfølgelig om den unike teknologien kan levere lydkvalitet på høyde med konkurrentene, og det skal vi finne ut av i denne testen.

Pris og tilgjengelighet

Aftershokz Aeropex ser kanskje litt merkelige ut når man har dem på, men de er samtidig også relativt diskret. (Image credit: Aftershokz)

AfterShokz Aeropex går for 1490 kroner og oppover i norske nettbutikker, og de finnes i de fire fargene sort, grå, rød og blå.

Design og passform

Dette er selvfølgelig et av aspektene ved Aeropex som er mest unikt. Det finnes riktignok også tradisjonelle hodetelefoner som er utformet som en bøyle som ligger rundt nakken og over ørene, men der stopper også likheten.

De to endene av bøylen er nemlig ikke utstyrt med et par tradisjonelle propper med små høyttalere i. Der finner du i stedet to vibrasjonselementer som ligger mot beinet rett foran øret på hver side. Når du starter avspilling vibrerer disse elementene, og på den måten overføres lyd.

Designet må ellers kunne omtales som sporty, og mens den sorte og grå varianten vi har fått tilsendt sannsynligvis er den de fleste foretrekker, så finnes det også tre andre fargevarianter for dem som vil ha noe som skiller seg litt mer ut.

Disse flatene ligger mot beinet foran ørene dine, og skaper vibrasjoner som forplanter seg innover til det indre øret. (Image credit: Truls Steinung)

Aeropex sitter veldig komfortabelt på hodet, og det tar ikke særlig langt tid før man glemmer at man har dem på.

Ikke minst slipper man problemet med tetthetsfølelse, slik man ofte opplever med ørepropper. Dette kan være spesielt merkbart når man trener, og blir ekstra forsterket av at proppene gir en "dunke"-følelse i takt med skrittene man tar. Ikke minst kan man oppleve ubehag over tid av propper som er spesielt ment for trening, fordi de på grunn av ulike mekanismer som skal holde dem på pass, sitter veldig stramt.

Alle disse problemene blir stort sett unngått med Aeropex, og vi må si at komfort er en av de store styrkene til dette produktet. Samtidig er det verdt å nevne at selskapet viste frem en ny variant av Aeropex under CES 2020 som de kaller Aeropex Mini. Denne har en mindre bøyle som kanskje kan passe bedre for deg, avhengig av din hodeform og nakke.

Vi må også nevne at Aeropex er de eneste «hodetelefonene» vi har vært borti som selges med et par sov-i-ro-ørepropper i esken. Disse kan komme godt med hvis du vil bruke Aeropex i støyende miljøer, men vi opplever samtidig at det fjerner noe av poenget med å bruke Aeropex i utgangspunktet.

Funksjoner og batterilevetid

Volumknappene sitter lett tilgjengelig for tommelen på høyre side. (Image credit: Truls Steinung)

Aeropex er veldig enkle å komme i gang med. Du skrur dem på ved å holde den kombinerte volum opp- og av/på-knappen inne, og kobler dem til telefonen på samme måte som de fleste andre Bluetooth-hodetelefoner. Deretter legger du dem rundt nakken og ørene.

Volum kan justeres med de nevnte knappene, mens resten av betjeningen foregår med multifunksjonsknappen som også fungerer omtrent som forventet.

For eksempel starter og stopper man avspilling med ett trykk, mens man hopper fremover med dobbelttrykk og bakover med trippeltrykk. Holder du knappen inne får du tilgang til telefonens taleassistent, og enkelttrykk lar deg også motta samtaler når noen ringer.

Multifunksjonsknappen lar deg styre avspilling og kalle frem Siri eller Google Assistant. (Image credit: Truls Steinung)

Lading foregår med en medfølgende proprietær ladekabel som kobles til ved hjelp av en magnet. Slike kabler kan være irriterende å forholde seg til fordi du er helt avhengig av å ha den med deg for å kunne lade, og hadde Aftershokz gått for USB i stedet så kunne man brukt en hvilken som helst kabel hvis man mister den som følger med.

Dette har imidlertid Aftershokz tydeligvis tenkt på, for det følger faktisk med to identiske kabler i esken. Dermed har du i det miste en ekstra om du skulle miste en.

Valget av ladeløsning er nok knyttet til at Aeropex er helt vanntett, og de er utstyrt med IP67-sertifisering. Dermed burde de tåle både øsende regnvær og ekstra tunge treningsøkter der du svetter mye.

I prinsippet kan de også brukes under vann, men dessverre fungerer dette ikke i praksis fordi Bluetooth ikke fungerer der. Hvis du kunne tenke deg å bruke et par Bone Conduction-"hodetelefoner" når du svømmer, så kan du heller ta en titt på Aftershokz Xtrainerz, som har innebygget lagringsplass til MP3-filer.

Gummietuiet er smart når du skal oppbevare Aeropex i en fuktig treningsbag. (Image credit: Truls Steinung)

Ellers følger det også med et oppbevaringsetui i gummi som kan romme både kabel og selve Aeropex, og valget av materiale er smart med tanke på at de sannsynligvis

vil tilbringe en del tid i en bag med fuktige treningsklær.

Når det gjelder batteritid så lover Aftershokz 8 timers bruk på en opplading. Dette er kanskje ikke så mye sammenlignet med hva man får fra de beste helt trådløse øreproppene om man regner total batteritid fra ladeetuier, men i praksis burde det holde til selv de hardeste og lengste treningsøktene.

Lydkvalitet

Lyden er selvfølgelig et avgjørende punkt når det kommer til alle slags hodetelefoner, og med Aftershokz Aeropex var det selvfølgelig ekstra spennende å finne ut om den eksotiske teknologien kan levere på nivå med virkelig gode tradisjonelle hodetelefoner.

Svaret på det spørsmålet er dessverre nei, men det er ikke dermed sagt at de ikke kan levere godt nok for sitt bruk.

Det største problemet med lyden i Aeropex, er at bassgjengivelsen er ganske svak. Den er riktignok til stede, men det er nok slik at det er krevende å overføre virkelig dype frekvenser på denne måten, og det påvirker sluttresultatet en god del.

Diskanten og mellomtonen er derimot helt OK, uten at vi skal påstå at de leverer fantastisk detaljrikdom eller stor dynamikk, slik virkelig gode ørepropper kan gjøre.

Er du over gjennomsnittet opptatt av lydkvalitet så er kanskje ikke Aftershokz Aeropex noe for deg, og det gjelder ikke minst hvis du er ekstra glad i bass. Er du derimot bare ute etter å høre på radio, ha på bakgrunnmusikk eller høre på podcaster mens du trenger, så kan de absolutt være et godt valg.

Aeropex er lette, og merkes nesten ikke når man har dem på. (Image credit: Truls Steinung)

Konklusjon

Aftershokz Aeropex er et produkt som byr på noe ganske annen enn de fleste andre på markedet, og den unike teknologien har en del fordeler.

Du får god komfort både fordi Aeropex nesten ikke merkes når du har dem på, og fordi du ikke har noe i ørene som blir ubehagelig over tid. Dette siste fører samtidig også til at du kan høre hva som skjer rundt deg mens du trener.

Det er også praktisk at de er helt vanntette, slik at du kan bruke dem uansett vær og forhold.

Samtidig er det ikke til å komme unna at lyden ikke kan konkurrere med de beste, og dette er ikke et produkt for deg som er spesielt opptatt av lydkvalitet. Har du derimot litt lavere forventninger på det punktet, så kan det være at fordelene Aeropex gir deg veier opp for at lyden bare er OK.