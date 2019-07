Windows 10 20H1 vil medføre store forandringer for operativsystemet

Windows 10-oppdateringer strømmer til enten man velger å installere dem eller ei. Med seg bringer de en hel rekke forbedringer og nye funksjonaliteter, men de er også kjent for å være kimen til en del problemer.



Vi vet ikke hvilke potensielle problemer neste års Windows 10 versjon 20H1-oppdatering vil introdusere, men vi har noen detaljer rundt hva slags ny funksjonalitet vi kan forvente. Varianter av versjon 20H1 har vært tilgjengelig for såkalte Fast Ring Insiders (personer som tester Windows) siden tidlig i 2019, og dette gjør at en hel del informasjon har blitt gjort tilgjengelig.

I denne artikkelen kommer vi til å presentere de mest spennende, interessante og brukbare funksjonalitetene som kommer med Windows 10 20H1 i — ja, det er kanskje opplagt — første halvdel av 2020.

Rett på sak

Hva er det? Windows 10 20H1 er den neste store versjonen av Windows

Windows 10 20H1 er den neste store versjonen av Windows Når kommer det? Windows 10 20H1 forventes ute i første halvdel av 2020

Windows 10 20H1 forventes ute i første halvdel av 2020 Hvor mye koster det? Windows 10 20H1 kommer til å være gratis for alle brukere

Windows 10 20H1 får nytt utseende

Vi har sett mer enn ett hint om at 20H1 kan være versjonen som gir oss et mer avrundet design fremfor de skarpe kantene vi per nå har i Windows 10. Dette vil gjelde alt fra vinduer og knapper til dialogbokser og rullefelter.



Dette vil bidra til å gjøre det visuelle mer samkjørt mellom desktopprogrammene og appene, samt gjøre at disse ligner mer på stilen på web og i mobilapper. Det er dog ikke sikkert at denne forandringen vil finne sted, men rykter om en overgang har dukket opp mer enn et sted.

Windows 10 20H1 får bedre virtuelle skrivebord

Hvis man bruker virtuelle skrivebord i Windows 10 per nå får de tildelt rimelig lite hjelpsomme navn: Skrivebord 1, Skrivebord 2, etc.



Versjon 20H1 vil antageligvis introdusere muligheten til å lage egne navn for hvert virtuelle skrivebord. Er det for eksempel slik at man bruker virtuelle skrivebord for å skille lek og arbeid, eller forskjellige prosjekter, så kan man sørge for at hver og en av skrivebordene er tydelig merket med hva det inneholder.



Og, som Windows Central merker seg, disse skreddersydde virtuelle skrivebordene kan lagres, slik at de ikke blir borte ved en eventuell omstart.

Windows 10 20H1 satser hardt på Windows Hello

Mange datamaskiner har nå innebygget fingeravtrykkleser eller avanserte kameraer som tilbyr ansiktsgjenkjenning som fungerer sammen med Windows Hello. Dette lar en logge inn uten passord, men Windows krever likevel at brukerkontoen har et passord, selv om man ikke trenger å bruke det for å logge seg på hver gang.



Det er mulig at 20H1-oppdateringen inkluderer muligheten til å gjøre enheten passordløs, slik at den kun vil støtte seg på Windows Hello for innlogging på din Microsoft-konto, ifølge Windows Central.