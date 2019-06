Vive Cosmos får nesten dobbelt så mange piksler som HTC Vive

Etter at HTC annonserte Vive Cosmos tilbake på CES, har vi ventet i spenning på hva VR-brukere kan forvente fra de frittstående brillene når de slippes senere i år – og nå har vi endelig et klarere inntrykk av hva vi kan forvente.

Dette med «klarere» er spesielt sentralt, for Vive Cosmos vil få betydelig høyere oppløsning enn tidligere Vive-modeller.

Ifølge RoadtoVR har HTC bekreftet at Vive Cosmos får en LCD-skjerm på 1440 x 1700 piksler per øye, mot 1080 x 1200 i den opprinnelige utgaven. Det er en økning på 88 prosent målt i pikselantall sammenlignet med originalen, og det betyr at detaljrikdommen vil bli bortimot dobbelt så høy.

Men hvorfor er det viktig? Flere piksler per tomme gjør at bildene blir skarpere og mer detaljerte, noe som blir ekstra betydningsfullt når du har skjermen bare millimeter fra øyene. Med lavere oppløsning blir definitivt ikke opplevelsen like godt – bare se på Zelda VR.

Alt handler om bevegelse

Når det kommer til å skape en jevn spillopplevelse og unngå sjøsyke, så er det derimot oppfriskningsraten som har størst betydning, og det bekreftet også at Vive Cosmos skal beholde oppfriskningsraten på 90 Hz.

HTC har også gitt den nye modellen et flipp-design som gjør dem enkle å at av, og lagt inn ventilasjon foran slik at de skal bli bedre å ha på over lengre tid.

Likevel er det oppløsningen som virkelig kan gi Vive Cosmos en fordel sammenlignet med konkurrentene, og mange vil nok la seg friste av enda skarpere bilder.

Det skal sies at Cosmos ikke helt kan måle seg med oppløsningen til HP Reverb på 2160 x 2160 piksler, men de representerer likevel et stort steg opp fra de fleste alternativene på markedet.

Vi håper produsentene fortsetter å konkurrere på spesifikasjoner, og at prisene samtidig gjør teknologien mer tilgjengelig for folk flest.

Kilde: RoadtoVR