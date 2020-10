Usannsynlig kilde gir hint om når PS5 skal lanseres

Siden Sony fortsatt velger å holde kortene tett inntil brystet når det gjelder pris og lanseringsdato for PS5 kan vi ikke gjøre annet enn å spekulere om nøyaktig hvordan PlayStation 5-lanseringen vil bli. Tross alt vet vi at dog at nestegenerasjonskonsollen kommer til å komme på markedet «jul, 2020» – antageligvis en eller annen gang i november – men likevel har vi ingen ordentlig bekreftelse på nøkkelfaktaene involvert, nå som det (antageligvis) bare er to måneder til lansering. Ingen informasjon om forhåndsbestilling, ingen detaljer om pris, ingen bekreftet dato. Ingenting.



Det er derfor forståelig at et lite hint om når PS5 kommer, eller om hvor mye den kommer til å koste, tenner et lite håp om at kanskje – bare kanskje – vi får mer informasjon snart. Selv om det ikke er slik at alt som glimrer er gull.

Det siste av dette som glimrer er en Amazon-oppføring for PS5-veggmontering. Ja, du leste rett: veggmontering. Oppføringen ble oppdaget av en årvåken Reddit-bruker (via våre venner i GamesRadar), og innebærer at man kan forhåndsbestille et såkalt Floating Grip-produkt som hevder at det «gjør det enkelt for deg å montere konsollen din på veggen.» Men det er ikke det at tilbehøret er kjekt som gjør det hele interessant, men når det blir tilgjengelig for salg, nemlig 19. november.

Blant rykter om at Sony planlegger å lansere PS5 i midten av November så passer slippdatoen for dette veggfestet helt perfekt inn i vinduet der vi forventer å se PlayStation 5 på markedet.

Er det til å stole på?

Selv om en relativt nylig artikkel vitnet om at en potensiell passende dato for lanseringen av PS5 vil være 13. november, så er ikke seks dagers avvik noe som er spesielt overraskende nå som COVID-19 stikker kjepper i hjulene for de fleste. Og selv om datoen det er snakk om er en torsdag (noe som kan virke som et litt rart valg), så ble altså PS4 lansert torsdag den 22. februar, 2013.



Samtidig er det slik at det er et par grunner til at vi ikke tror denne oppføringen nødvendigvis sier altfor mye om lanseringen av PS5. For det første, som nevnt ovenfor, så hevder andre rykter at lanseringsdatoen for PlayStation 5 faktisk er 13. november – og at Sony sikter på denne datoen med sin markedsføring. Men, kanskje enda mer overbevisende er det faktum at vi tviler på at lanseringsdatoen til PS5 ble avslørt av et skarve veggfeste.

Vi har sett mer enn nok av slike oppføringer tidligere, og at disse har blitt tolket som PS5-lekkasjer, i de siste par månedene, og alt har endt opp med å være oppføringer med midlertidige datoer og priser (rene gjetninger fra grossistens side, med andre ord.) Det er ingen grunn til å tro at akkurat denne oppføringen skiller seg ut i så måte.



Dessverre må vi nok pent vente på at Sony endelig river av plasteret og avslører både pris og lanseringsdato for PS5. Selv om selskapet ikke har bekreftet når dette vil finne sted, så regner vi med at hele konsollen med alle dens detaljer vil utbasuneres på nett en gang i september.