Trenger Nintendo Switch OLED skjermbeskytter?

Nintendo har gått ut offentlig og advart brukere om at de ikke bør pelle av den beskyttende filmen som ligger over skjermen på nye Switch OLED. Dette selvklebende laget styrker skjermen, og selv om det teknisk sett er mulig å fjerne det anbefaler selskapet på det sterkeste å la det være (dette rådet er blant annet å finne både side to av helse og sikkerhet-dokumentet som følger med Nintendo Switch OLED, og ble gjentatt i en samtale med IGN.)



Den såkalte anti-scattering-filmen skal forhindre at glasskår spruter utover hvis skjermen blir ødelagt (for eksempel hvis man mister konsollen i bakken.) En slik film fantes ikke verken i originalen eller i Switch Lite, siden disse enhetene hadde plastikkpaneler – som riktignok kan sprekke, men ikke vil knuses på samme måte som glass.



Nå lurer mange på om dette betyr at man ikke trenger vanlig skjermbeskyttelse på Nintendo Switch OLED, og om det holder med filmen som allerede sitter på glasset. Vel, det trenger du ikke å lure lenge på, for vi har allerede fått svaret

Trenger jeg en ekstra skjermbeskytter på Switch OLED?

Fra Nintendos side, så anbefales det å skaffe seg skjermbeskyttelse til Switch OLED – selskapet selger til og med en variant sammen med en offisiell bæreveske på hjemmesiden sin. Samtidig er det verdt å spørre seg hvor mye ekstra beskyttelse man faktisk får med et lag nummer to utenpå skjermen.



Svaret er at man faktisk får en hel del ekstra beskyttelse. Dette siden filmen som allerede sitter på skjermen teknisk sett ikke er laget for å beskytte Switch-enheten, men deg. Den vil nok forhindre en og annen skrape og skramme, men hele poenget med filmen er å forhindre at glass spruter utover hvis skjermen blir ødelagt, ikke å beskytte skjermen fra å knuse.



Derfor er det ikke snakk om et lag som i stor grad vil beskytte Switch OLED, sammenlignet med en skjermbeskytter laget til formålet, i herdet glass eller et annet egnet materiale.



Hvis det er slik at du ønsker å holde din nye Switch OLED duggfrisk og skrammefri, og minske sannsynligheten for at skjermen blir ødelagt hvis du er uheldig og mister enheten, så anbefaler vi å investere i en ekstra skjermbeskytter, som du setter over den eksisterende filmen.



Enkelte liker ikke at skjermbeskytteren forandrer utseendet på konsollen, men etter vårt skjønn tar det seg langt bedre ut med en skjermbeskytter enn en stor sprekk i skjermen.



Vi anbefaler samtidig på det sterkeste at du IKKE tar av den eksisterende filmen og erstatter den med en skjermbeskytter. Plassér den nye over den gamle, slik at Switchen din sikres skikkelig.