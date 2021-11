Slik ser du Manchester United – Manchester City, uansett hvor du befinner deg

Ole Gunnar Solskjær går i dag ut på gressmatta til et særdeles viktig Manchester-derby, vel vitende at han ikke har råd til flere pinlige nederlag mot erkerivaler på Old Trafford.

Selv om forrige ukes karnøfling av Tottenham senket volumet på alle som ønsker Ole bort fra klubben er det ingen tvil om at et nederlag i dag vil rippe opp i det altfor ferske femmålstapet mot Liverpool.

Man United – Man City Dato: Lørdag, 6. november Avspark: 13:30 Arena: Old Trafford, Manchester

United kan nok en gang prise seg lykkelige over at Cristiano Ronaldo er tilbake, etter at portugiseren lurte inn to mål, og dermed reddet Champions League-resultatet mot Atalanta – selv om 2-2 på ingen måte var optimalt.



City hadde en langt mer behagelig kamp mot Club Brugge, da klubben lekte seg forbi PSG i gruppe A med 4-1, noe som antakeligvis hadde en beroligende effekt på Pep Guardiola, etter det sjokkerende nederlaget mot Crystal Palace i ligaen.



Det er med andre ord mye som står på spill før dagens Manchester-derby. Ole sitter fortsatt utrygt, og skal City klare å holde følge med Chelsea, så er tre poeng et must.

Slik ser du Manchester United – Manchester City hvis du befinner deg i utlandet

Nå som reiserestriksjonene fires på over store deler av verden er det ikke umulig at du i løpet av Premier League 2021/22-sesongen kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til engelsk fotball slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske Premier League-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til.

Når du har lastet ned og installert ExpressVPN velger du en server som befinner seg i Norge, og vips så har du full tilgang til de norske Premier League-sendingene fra utlandet.

Slik strømmer du de norske Premier League-sendingene

I mange land er det svært krevende å sette seg inn i hvem som har rettighetene til å sende sportsbegivenheter, og deriblant Premier League. Det er ikke like komplisert i Norge. Ut sesongen 2021–2022 er det TV2 som har senderettighetene til Premier League-kampene. De er tilgjengelige i TV 2 Play-pakkene «Premium fotball og sport» og «Total».

TV2 har hatt rettighetene til Premier League siden 2010. Nordic Entertainment Group – NENT – har kjøpt de eksklusive rettighetene til å vise Premier League i Norge, Sverige, Danmark og Finland fra 2022 til 2028.