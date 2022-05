Se videoen: Ny snutt viser at «Elden Ring» i VR kan bli for mye av det gode

Snart vil du kunne utforske The Lands Between sett fra øynene til karakteren din, i alle fall om du velger å laste ned den kommende «Elden Ring»-VR-modden som gjør at du kan leve som Tarnished i førsteperson. En fersk video fra spillet viser hvor enorm forskjell denne modifikasjonen utgjør, og hvor skummelt det er med en mer virkelighetsnær synsvinkel i FromSoftwares brutale fantasiverden.



UploadVR delte nylig en video på 15 minutter der man får se at «Elden Ring»-VR-modden testes. Programvaren er laget av den erfarne mod-skaperen Luke Ross, og lar deg spille hele spillet fra start til slutt i førsteperson, så nå er det ingen grenser for hvor nære man kan igle seg innpå «Elden Ring»-bossene. Modden støtter ikke vanlige VR-kontrollere, så du må ta til takke med DualSense-kontrollerne til PS5 eller lignende når du skal svinge sverd og rulle rundt som en gærning.

Modden ser svært forseggjort ut. I testvideoen ser man at spilleren slåss med Tree Sentinel-bossen, utforsker Limgrave, bekjemper en drage, sniker seg innpå et knippe vakter og navigerer rundt i menyene (som nå flyter i selve spillverdenen.) Det ser rett og slett ut som en helt vanlig runde med «Elden Ring», bare i VR.

Alt fungerer likevel ikke perfekt. Ikke overraskende ender man opp «inni» en del spillobjekter (ganske vanlig i VR-spill), man møter på NPC-er som ikke oppfører seg helt som vanlig – og rulling er naturligvis en ganske kvalmende opplevelse. Det ser ikke helt enkelt ut å spille «Elden Ring» i VR, for å være ærlig. UploadVR sier at det å slåss med enhver «[...] boss eller fiende i førsteperson, konstant kaste seg ned på gulvet for å rulle eller å bli fortapt i en kaotisk tekstur-grøt i det du prøver å angripe, er svært desorienterende.»



Spillingen ser ikke rent lite skummelt ut heller. Det er skummelt nok å ha Tree Sentinel-bossen travende etter deg i den vanlige «Elden Ring»-versjonen, men når den enorme øksa suser rett mot fjeset er det vanskelig ikke å skjelve litt i buksa. FromSoftware-RPG-er har riktignok alltid vært ganske groteske og nervepirrende, men når man opplever det hele i VR blir det kanskje i overkant mye innlevelse. Det er vanskelig å redde The Lands Between om man bare har lyst til å gå rundt og plukke blomster.

Heldigvis kan du gjøre opplevelsen litt mindre skremmende ved å bruke moddens såkalte turistmodus. Slår man denne funksjonen på blir du usynlig (fiender ser deg ikke), slik at du kan utforske The Lands Between i VR uten å måtte bekymre deg over at et lugubert monster plutselig kaster seg over deg i et bakholdsangrep. Videoen viser en spiller galopperende rundt i «Elden Ring» i ro og fred, noe som gir vedkommende tid til å studere alt det visuelt nydelige spillverdenen har å by på.



Modden inkluderer et par andre kameravalg også, inkludert to tredjepersonsmoduser som gjør at kameraet ligger nærmere spillerkarakteren. Tanken bak disse er at man kan dra nytte av VR-effekten uten at det hele blir altfor desorienterende.



Luke Ross har allerede lansert «Elden Ring»-VR-modden, selv om den er under utvikling, via Patreon-siden sin. Dette er ikke første gang han prøver å implementere VR i andres spill. Utvikleren har tidligere lansert lignende modder til både «Cyberpunk 2077» og «Red Dead Redemption 2». Man kan også laste ned disse via den ovennevnte Patreon-siden.