PlayStations Xbox Game Pass-utfordrer avslørt av Sony

Etter månedsvis med rykter og spekulasjoner har Sony endelig avslørt spilltjenesten som skal knive med Xbox Game Pass i tiden som kommer. Dette blir en kombinasjon av PlayStation Plus og PS Now som vil gi deg permanent tilgang til hundrevis av nye og gamle spill, i tillegg til oppdatert innhold og flere spill hver måned.



Vi hørte først nyss om Project Spartacus i fjor, kodenavnet Sony brukte når de omtalte nye PlayStation Plus, som tar sikte på å overhale den 12 år gamle abonnementtjenesten. Sony har nå offisielt avslørt hva som har foregått bak lukkede dører, og selv om det hele fortsatt heter PlayStation Plus, blir innholdet bak abonnementet langt mer omfangsrikt enn det vi har blitt vant med i årenes løp. Det ser endelig ut til at Sony nå vil tilby en faktisk Xbox Game Pass-utfordrer til PS5- og PS4-eiere.

Fra og med juni skal PlayStation Plus deles opp i tre forskjellige abonnementer – PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra og PlayStation Plus Premium – der grunnvarianten gir deg tilgang til det vi er vant med at dagens PlayStation Plus-abonnement, og de resterende nivåene tilbyr flere spill og annet ekstrainnhold.



Den største (og mest velkomne) forandringen i tjenesten er at man kan strømme et stort bibliotek som inneholder klassiske PlayStation-spill. Hundrevis av gamle spill skal kunne spilles gjennom Sonys skybaserte tjeneste – men selskapet har ikke publisert noen liste over hvilke spill det er snakk om per nå.

Nedenfor lister vi opp informasjonen Sony har frigitt angående den nye PlayStation Plus-tjenesten. Merk at Sony ikke lister opp nøyaktig pris i lokal valuta, så Europa-prisene er det vi i Norge må forholde oss til.

PlayStation Plus Essential

Fordeler:

Har de samme fordelene som PlayStation Plus-medlemmer har i dag, som: To nedlastbare spill i måneden. Eksklusive tilbud. Skylagring for save-games. Tilgang på flerspillerfunksjoner.

Det er ingen forandringer for eksisterende PlayStation Plus-medlemmer med denne varianten.

Pris:

USA $9,99 per måned / $24,99 per kvartal / $59,99 i året.

Europa €8,99 per måned / €24,99 per kvartal / €59,99 i året.

Storbritannia £6,99 per måned / £19,99 per kvartal / £49,99 i året.

Japan ¥850 per måned / ¥2 150 per kvartal / ¥5 143 i året.



PlayStation Plus Extra

Fordeler:

Har alle fordelene fra Essential-varianten.

Legger til et bibliotek med opptil 400 av de mest fornøyelige PS4- og PS5-spillene – inkludert storspill fra vår PlayStation Studios-katalog og tredjepartspartnere. Spill i Extra-varianten kan lastes ned.

Pris:

USA $14,99 per måned / $39,99 per kvartal / $99,99 i året.

Europa €13,99 per måned / €39,99 per kvartal / €99,99 i året.

Storbritannia £10,99 per måned / £31,99 per kvartal / £83,99 i året.

Japan ¥1 300 per måned / ¥3 650 per kvartal / ¥8 600 i året.



PlayStation Plus Premium

Fordeler:

Har alle fordelene fra Essential- og Extra-variantene

Legger til ytterligere 340 spill, inkludert: PS3-spill tilgjengelig via skystrømming En katalog med klassiske spill, tilgjengelig både via strømming og nedlasting, fra de opprinnelige PlayStation-, PS2- og PSP-generasjonene.

Tilbyr skystrømmetilgang på PlayStation-, PS2-, PSP- og PS4-spill som tilbys i Extra- og Premium-variantene i markeder der PlayStation Now er tilgjengelig per nå. Kunder kan strømme spill ved hjelp av PS4- og PS5-konsollene, samt på PC.

Tidsavhengige spilldemoer vil også være å finne i denne varianten, så kunder kan få muligheten til å prøve enkelte spill før de kjøper.

Pris:

USA $17,99 per måned / $49,99 per kvartal / $119,99 i året.

Europa €16,99 per måned / €49,99 per kvartal / €119,99 i året.

Storbritannia £13,49 per måned / £39,99 per kvartal / £99,99 i året.

Japan ¥1 550 per måned / ¥4 300 per kvartal / ¥10 250 i året.



I regioner der skybasert strømming av spill ikke er tilgjengelig vil abonnementene koste mindre. Norge er inkludert i listen over land der strømming tilbys.



Forandringen innebærer også at du ikke lenger vil kunne abonnere på PS Now for seg selv. Hvis man allerede er abonnent vil man automatisk bli PlayStation Plus Premium-medlem, og betale samme pris som før.



I et blogginnlegg vedrørende den oppdaterte PlayStation Plus-tjenesten forklarer Sony Interactive Entertainment-sjef, Jim Ryan, at forandringene kommer til å bli implementert i faser. «I juni begynner vi med en innledende lansering i flere markeder i Asia, etterfulgt av Nord-Amerika, Europa og resten av verden, der PlayStation Plus eksisterer. Vi tar sikte på å ha de fleste PlayStation Network-territoriene oppe og gå med vårt nye Play Station Plus-spillabonnement innen første halvdel av 2022.»

Det er verdt å merke seg at PS Now lar deg strømme spill, ikke bare til PlayStation 5 og PlayStation 4, men også til PC. Det kan gjøre dette abonnementet besnærende for PC-gamere som aldri har hatt tilgang til gamle Sony-klassikere.



Det er interessant at Sony har delt tjenesten i flere forskjellige typer. Essential-varianten gir deg et par ekstra gratisspill i måneden og tilgang til onlinetjenester fra PlayStation; Extra-varianten er ment for folk som er mest interesserte i å spille de mer moderne PS4- og PS5-lanseringene; mens Premium-varianten er for folk som har lyst på full tilgang til PlayStation-biblioteket, inkludert alle klassikerne.

Konkurrerer PlayStation Plus nå direkte med Xbox Game Pass?

Det er tydelig at den nye versjonen av PlayStation Plus tilbyr langt mer for pengene enn den gamle tjenesten. Hvis du velger å gå for Extra- eller Premium-variantene får du tilgang til hundrevis av spill for en beskjeden sum i måneden, hvorav mange ikke kan spilles på PS4 eller PS5 på noen annen måte grunnet konsollenes mangel på heldekkende innebygget bakoverkompatibilitet.



Hva med nye spill? Et av de største salgsargumentene for Xbox Game Pass er at Microsoft har bestemt seg for å lansere spill fra Microsoft-eide utviklere på tjenesten samme dag som i butikk. I et intervju med GamesIndustry legger ovennevnte Ryan ballen død: «Dette er ikke en vei vi kommer til å ta med den nye tjenesten. Vi føler at om vi gjorde det, så ville nivået på investeringer vi måtte ha gjort i studioene våre vært umulig, og vi mener at dette ville ha medført utilsiktede negative effekter på kvaliteten i spillene vi lager, og at dette ikke er noe gamere vil ha.»



Ryan vedkjenner at Sony kan komme til å forandre mening i fremtiden, og sier «[...] jeg vil ikke si at dette er hugget i stein akkurat nå. Alt jeg snakker om i dag er tilnærmingen vi holder oss til i et korttidsperspektiv. Det ville ikke gitt mening slik vår utgivermodell fungerer akkurat nå. Men ting kan forandre seg veldig raskt i denne industrien, som vi alle vet.»