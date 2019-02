OnePlus trekker tilbake åpen betaversjon på mange modeller

Oppdatering: OnePlus har nå bekreftet at versjonene av deres åpne betatest ikke ble trukket med vilje, men at det var snakk om en feil ved en overføring av en nettside.

Fire versjoner av OnePlus' åpne beta har blitt trukket tilbake etter at en rekke brukere klaget over høyt batteriforbruk i de siste oppdateringene av den uferdige mykvaren.

Åpne betaversjoner gjør at brukere kan teste ut nyvinninger før de offisielt blir lansert. Generelt sett er slik programvare relativt stabil, men det later til at de siste oppdateringene fra OnePlus vaklet mer enn forventet.

Ifølge brukere på OnePlus sitt forum har de siste versjonene for OnePlus 5T (Open Beta 5), OnePlus 5 (Open Beta 7), OnePlus 3T (Open Beta 24) og OnePlus 3 (Open Beta 33) vært særdeles harde på batteritiden.

Ny funksjonalitet på trappene

Selv om vi ikke har noen konkret informasjon om hvorvidt disse åpne beta-versjonene inneholdt ny funksjonalitet, så er det en del som tyder på at OnePlus 6 ikke er så langt unna.

Selskapets neste telefon har blitt bebudet lansert i løpet av de kommende ukene, om man skal stole på ryktene, og i denne sammenheng forventer vi at det følger med en del ny programvare med ny funksjonalitet.

Vi har kontaktet OnePlus med spørsmål om hvorfor disse åpne beta-versjonene ble trukket tilbake, og når brukere kan forvente at de blir relansert. Vi oppdaterer artikkelen fortløpende med tilbakemeldinger og ny informasjon.

Via Android Police