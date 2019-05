OnePlus 7 Pro og OnePlus 7 er lansert

Vi har fått vite uvanlig mye om OnePlus’ nye telefoner i forkant av dagens lansering, men det var likevel spenning knyttet til detaljene rundt de nye telefonene, og ikke minst om de også skulle lansere den 5G-variant av den nye toppmodellen sin.

Det siste viste seg å være tilfelle, men OnePlus 7 Pro 5G kommer dessverre ikke til Norge ennå, og dermed er det OnePlus 7 og OnePlus 7 Pro som er mest relevante for oss foreløpig. I tillegg slapp som ventet selskapet også en ny utgave av sine trådløse ørepropper i form av Bullets Wireless 2.

Det ordinære salget av de nye telefonene starter 21. mai, men det blir også mulig å kjøpe telefonene fra 18. mai i en popup-butikk i Oslo og i et begrenset utvalg fra OnePlus’ nettside allerede fra i dag.

De norske prisene på OnePlus 7 Pro er satt til 7199, 7499 og 8299 kr, avhengig av om du velger henholdsvis 6 GB RAM/128 GB lagring, 8 GB RAM/256 GB lagring eller 12 GB RAM/256 GB lagring.

OnePlus 7 skal på sin side gå for 5499 kr for 6 GB/128 GB-utgaven, og 6199 kr 8 GB/256 GB-utgaven.

Bullets Wireless 2 kan bli dine for 999 kr.

OnePlus 7 Pro

Ikke uventet er det den 6,67 tommer store skjermen til OnePlus 7 Pro som tiltrekker seg mest oppmerksomhet, og det er det minst to grunner til. For det første er den tilnærmet heldekkende med bare to syltynne sorte kanter øverst og nederst, og dette er gjort mulig fordi selfie-kameraet er flyttet til en sprett-opp-modul på oversiden av telefonen. Dermed unngår man både skjermhakk og hullkamera, og ifølge selskapet ligger skjerm-til-chassis-forholdet på 93 prosent.

Den andre store nyheten med skjermen er at den har oppfriskningsrate på 90 Hz, noe som burde gi en uvanlig jevn og flott spillopplevelse. Utover det har den et format på 19.5:9 og QHD+-oppløsning, og den bygger på AMOLED-teknologi som burde gi farger og kontrast som kan måle seg med de beste. Som tidligere annonsert har den også støtte for HDR10+.

Kameraene på baksiden består av et 48 MP hovedkamera med optisk bildestabilisering, et 8 MP 78 mm telefotokamera med f/2.4 som også har optisk bildestabilisering og et 16 MP 117 graders ultravidvinkelkamera med f/2.2.

Telefonen har også fått et nytt autofokussystem som kombinerer tre ulike metoder for å oppnå skarpest mulig bilder, og OnePlus lover også at nattmodusen deres er forbedret sammenlignet med forrige modell.

Den kompliserte og utsatte frontkameraløsningen gjør oss naturlig nok bekymret for at noe kan gå galt på sikt, men OnePlus kan i hvert fall opplyse om at linsen er dekket med safirglass og at mekanismen under testing har vist seg å skulle tåle over 300.000 åpninger og lukkinger.

OnePlus 7 Pro er som ventet utstyrt med flaggskip-prosessoren Snapdragon 855 og 6, 8 eller 12 GB RAM, avhengig av hvilken variant du velger. Dermed burde det ikke bli noe å si på ytelsen, og lagringsplassen er for øvrig av typen UFS 3.0 som burde by på raskere lasting av dokumenter og lagring av bilder fra kameraet.

Vi kan også ta med at OnePlus lover at fingeravtrykkleseren skal være forbedret, og det nå skal ta bare 0,21 sekunder å låse opp telefonen.

Ellers er telefonen utstyrt med Dolby Atmos-støtte og stereohøyttalere, og OnePlus lover også at vibrasjonsmotoren skal være kraftigere enn tidligere.

OnePlus 7

OnePlus lover at også OnePlus 7 på alle måter skal være en flaggskip-modell, og den er stort sett utstyrt med den samme maskinvaren med unntak av kameraet og muligheten for å velge en variant med 12 GB RAM.

Også her får du et hovedkamera på 48 MP med blender på f/1.7 og optisk bildestabilisering, men du får bare ett ekstra kamera som er på 5 MP.

Utover det utgjør selvfølgelig også skjermen en forskjell, for har har OnePlus holdt seg til omtrent det samme skjermhakket som OnePlus 6T var utstyrt med.

Bullets Wireless 2

Som ryktene tilsa, viste OnePlus også frem en ny utgave av sine trådløse ørepropper Bullets Wireless. Selskapet lover at de skal levere et bredere lydbilde enn forgjengeren, takket være et helt nytt design med tre høyttalerelementer i hver propp.

De skal også kunne gi deg 10 timers lytting etter bare 10 minutters lading takket være støtte for Warp Charge 30, og en full opplading skal holde til 14 timers bruk.

De er også oppgradert til Bluetooth 5.0, og bruker du dem sammen med en OnePlus-telefon kan du dra nytte av en quick pair-funksjon som gjør at de kobles sammen raskere.

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 7 Pro 5G ser ut til å være identisk med OnePlus 7 Pro, men den er altså utstyrt med 5G-teknologi, noe som skal ha bydd på utfordringer for selskapet. Blant annet skal det ha krevd et nytt antennedesign, og også et redesign av NFC-antennen.

Foreløpig slippes denne modellen kun i Storbritannia og Finland, med det loves at flere land skal få den veldig snart.