Ny oppdatering for OnePlus 7 Pro lover å gjøre kameraet bedre

OnePlus lovte at den var på vei, og nå her den her – en oppdatering for Oxygen OS som fokuserer på å forbedre hovedkameraet i OnePlus 7 Pro.

Faktisk nevner lanseringsnotatene for OxygenOS 9.5.4/9.5.5 spesifikt Nightscape-modusen (som er navnet OnePlus har gitt sin nattmodus) og HDR som aspekter som blir forbedret av den nye oppdateringen.

I tillegg står det også at hvitbalanse og fokus skal bli mer pålitelig i flere ulike scenarioer, og det burde bety at du vil få bedre bilder så fort den nye versjonen av OS-et er på plass.

– Takk for den overveldende mengden av både positive og konstruktive tilbakemeldinger vi har fått om kameraet til OnePlus 7 Pro, både fra media og fra våre egne brukere, skriver også OnePlus.

Kan det fikses?

I vår test av OnePlus 7 Pro nevnte vi trippelkameraet er bra men ikke best, så hvis de nye oppdateringene gjør en stor forskjell så skal vi passe på at du får vite det.

Dette er ikke den første programvareoppdateringen OnePlus 7 Pro får, og det blir ikke den siste heller – OnePlus har sagt at de undersøker et problem som går ut på at telefonen registrerer «fantomtrykk» på skjermen, men det blir ikke nevnt i forbindelse med denne oppdateringen.

Som bildene fra Pixel-telefonene med sitt ensomme 12.2 MP-kamera har vist med all tydelig, kan bildeprosesseringen på programvaresiden utgjøre en stor forskjell for kvaliteten på de ferdige bildene.

Så får vi bare se hva versjon 9.5.4/9.5.5 har å by på. Det er også verdt å merke seg at utrullingen vil skje trinnvis, så hvis du ikke har fått den ennå så vil den nok dukke opp i løpet av de neste dagene.

Kilde: Android Police