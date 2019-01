Nvidia sier strømming aldri kan erstatte en gaming-PC

Nvidias administrerende direktør, Jensen Huang, har vært snakkesalig de siste dagene takket være CES-messen. Forleden ble skudd blitt fyrt av i retning AMDs nylig avdukede GPU, og nå snakker han om strømmetjenesten GeForce Now og hvordan denne aldri fullt ut kan erstatte en dedikert gaming-PC.

Dette er kanskje hakket mer overraskende enn nedrakkingen av AMD, men det er også ikke så rart at Huang må forholde seg realistisk til nøyaktig hva en spillstrømmetjeneste kan tilby.

Som du kanskje er klar over er GeForce Now allerede oppe og går, men fortsatt i testfasen som gratis betatjeneste. Huang sier at tjenesten går så det suser. VentureBeat rapporterte at Huang i en spørsmål og svar-runde på CES-messen sa: «Det er fantastisk. Vi har hundretusenvis av samtidige brukere.»

Han klargjorde likevel senere: «Hvis spørsmålet ditt er 'Hvor lenge er det til spillstrømming blir like bra som en PC?' så er svaret aldri.»

Selvfølgelig tar han ikke feil: strømming kan aldri bli like bra som den lokale opplevelsen – det å spille et spill som kjører på PC-en din – fordi det alltid kommer til å være forsinkelser introdusert av nettverket som tas i bruk.

Huang observerer: «Grunnen til det er at det er ett problem vi ikke har skjønt hvordan vi skal løse, og det er lyshastigheten. Når man spiller e-sport trenger man responstider nede i bare noen få millisekunder, ikke noen hundre millisekunder. Det er et fundamentalt problem. Det er bare sånn fysikken lover fungerer.»

Så, selv om GeForce Now tar sikte på å kunne strømme spill til en gjennomsnittlig bærbar PC (som ikke er beregnet på spilling), slik at man kan spille på denne med 60 FPS (eller bedre, litt avhengig av spillet) i 1920*1080-oppløsning, med forsinkelser nede i omlag 16 ms – som vi nylig fikk demonstrert – så vil ikke dette være bra nok for en som driver med spill profesjonelt.

Rundt 16 ms fungerer feiende flott for den gjennomsnittlige gamer – og er kanskje ikke merkbart – men for en e-sport-profesjonell er forskjellen mellom en slik mengde forsinkelse og nær null forsinkelse forskjellen mellom liv og død.

Selvsagt er det også slik, som vi nevnte da vi prøvde GeForce Now for noen måneder siden (og ble veldig imponerte over ytelsen), at man ikke alltid kommer til å ha perfekt internettilkopling, og om det er tilfellet kan ting komme til virkelig å lugge.

PC er kjernen

Nvidias administrerende direktør understrekte viktigheten ved PC og sa: «Vår strategi er denne: Vi mener at PC-gaming er her for å bli. Vi mener at alle vil, i det aller minste, trenge en PC, fordi kunnskap tydeligvis fortsatt er viktig.»

«Man kan ikke gjøre alt på en TV. Man kan ikke bo med en TV som er online. Men man kan bo med kun en PC. PC-er blir brukt av unge folk over hele verden. Det er den første dataenheten de bruker, eller kanskje den andre, etter en mobilenhet. Disse to type enheter, disse er de essensielle dataplattformene for samfunnet. Vi mener at de er her for å bli.»

Huang fortsatte: «Kjernen vår starter med PC. Det er vårt senter. Det er hvorfor GeForce Now spiller PC-spill.»

Med andre ord, PC er krumtappen som strømmetjenesten er bygget rundt, og GeForce Now gir gamere muligheten til å fortsette på hva nå enn de spiller når de er ute av huset og bruker mobile enheter.

Nvidias beskjed, om man skal se stort på det, later til å være at i en verden der man har ultraraskt internett og 5G tilgjengelig, kommer PC-en fortsatt til å være en uunnværlig del – faktisk midtpunktet – i dataverdenen.

