Nvidia GeForce RTX 3080-tester lekket på nett – viser hvordan det knuser RTX 2080

Helt siden Nvidia offisielt avslørte RTX 3080 (sammen med RTX 3080 og RTX 3090) har vi vært desperate etter å vite akkurat hvor drøyt dette gaming-beistet er – og nye tester har dukket opp på nett som later til å vise akkurat det.



Flere tidlige tester har funnet veien til eteren (og ble snappet opp av VideoCardz), som hevder å vise frem OpenCL og CUDA-tester utført på den nye GPU-en, og som sammenligner ytelsen med RTX 2080 og RTX 2080 Ti.

Selv om disse testene ikke egentlig viser frem gaming-potensialet i det nye kortet gir de oss likevel en pekepinn på hva slags generell ytelse vi kan vente oss.



Det er verdt å merke seg at disse ytelsestestene ikke har blitt bekreftet som reelle, og at det hevdes at de kjører på eksisterende Nvidia GeForce-drivere (456.6). Det er sannsynlig at Nvidia kommer til å lansere nye drivere når RTX 3080 kommer på markedet den 17. september, noe som antageligvis kommer til å gi oss ytterligere ytelsesforbedringer.

(Image credit: Videocardz.com)

Stort sprang

Som du kan se av testene publisert av VideoCardz er GeForce RTX 3080 68 % raskere i snitt enn RTX 2080 når CUDA-tester kjøres. Det er tydeligvis også 38 % raskere enn RTX 2080 Ti – Nvidias foregående toppkort når det gjaldt gaming-GPU-er.



Likevel, selv om disse resultatene er imponerende nok, så er RTX 3080 i noen tester opptil dobbelt så raske som RTX 2080, og rundt 60 % raskere enn RTX 2080 Ti.

I OpenCL-tester gjorde igjen RTX 3080 det skarpt, og er tilsynelatende opptil 68% raskere, i snitt, enn RTX 2080, og 41% raskere enn RTX 2080 Ti.



Selv om dette kanskje ikke er et ytelseshopp som gjør at man blir fristet til å bytte ut et eksisterende RTX 2080 Ti-kort med et RTX 3080-kort, så tyder likevel disse testene på at dette kommer til å bli et formidabelt kort, og når prisen er på 8000 kroner, så er det snakk om et produkt som lanseres til en langt lavere pris en 2080 Ti (som i sin tid kostet omlag 12 000 kroner ved lansering.)



Vi kommer til å publisere mer om ytelsen til RTX 3080 snart, når vi virkelig har fått satt tenna i kortet og gjennomført våre egne tester som vil vise hva dette monsterkortet virkelig kan gjøre.

Kilde: Wccftech