Netflix har nå 139 millioner abonnenter, men de frykter YouTube og Fortnite

Hvis du har inntrykk av at alle du kjenner har Netflix, så er det kanskje ikke så rart – Netflix har nemlig nettopp annonsert at de nå har 139 millioner betalende abonnenter rundt om i verden.

Det antallet innbefatter heller ikke alle de som bruker Netflix via en delt konto eller har gratis prøveabonnement, og hadde man regnet med alle dem så hadde nok tallet være langt høyere. Uansett betyr det at det er flere mennesker som betaler for Netflix enn det er innbyggere i Tokyo, New Dehli, Shanghai, Sao Paulo og Mumbai til sammen.

Tallene stammer fra Netflix nyeste rapport til aksjonærene, og der kommer det også frem at nærmere 9 millioner av disse betalende abonnentene kom til i løpet av de tre siste månedene av 2018. Totalt gikk selskapet ut av 2019 med 29 millioner flere brukere enn de hadde ved begynnelsen av året.

Det plasserer Netflix godt over antallet abonnenter hos Amazon Prime som skal ligge på rundt 100 millioner, og også langt foran Spotify som skal ligge på rundt 40 millioner.

Kommer Disney til å utfordre Netflix?

Ovenfor aksjonærene hevder også sjefene i Netflix at strømmetjenesten opptar rundt 10 prosent av de 1 milliard timene amerikanere bruker foran TV hver dag, et tall som også inkluderer direkte-TV og dataspill.

Faktisk er det ikke konkurrerende strømmetjenester som Disney+ og HBO de anser som den største trusselen – i stedet trekker de frem Fortnite og YouTube som de største konkurrentene:

– Vi konkurrerer (og taper) mot Fortnite mer enn HBO. Da YouTube gikk ned globalt i noen minutter i oktober, steg antallet seere og abonnenter hos oss kraftig i samme periode.

Så hva er det Netflix bruker alle pengene de får inn på? De investerer i hvert fall en god del av dem i egenproduksjoner. I 2019 skal det komme nye sesonger av The Crown, 13 Reasons Why og Stranger Things, i tillegg til flere prosjekter som ikke er annonsert ennå.

Betyr det at vi kan forvente oss flere kreative satsinger som Black Mirror: Bandersnatch? Det tror i hvert fall vi.

Kilde: Netflix