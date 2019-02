Sonos får endelig AirPlay 2

Sonos Beam, som skal lanseres i Norge 17. juli, ble i vår test kåret til en av de beste lydplankene du får kjøpt akkurat nå. Nå gjør en ny oppdatering at den blir enda bedre, takket være støtte for AirPlay 2. Har du en Sonos One , PlayBase eller andre generasjons Play:5 , vil du også få glede av Apples nye strømmeprotokoll.

AirPlay 2-støtte ble annonsert allerede ved lansering av Sonos Beam, men da testen vår ble gjennomført fikk vi bare beskjed om at funksjonen var på vei. Nå er den altså endelig her.

Samtidig opplyser Sonos via bloggen sin at også eldre Sonos-enheter vil fungere med AirPlay 2, så lenge du har en av de nevnte enhetene i oppsettet ditt. Eldre enheter kan imidlertid ikke fungere med AirPlay 2 alene, på grunn av begrensninger i maskinvaren.

AirPlay 2 bringer med seg muligheten til å strømme til flere enheter samtidig via Apples egen strømmeprotokoll. Dermed kan du nå kombinere Sonos-enheter med høyttalere som støtter AirPlay 2 fra andre produsenter.

Stemmestyring

Sonos Beam støtter Amazon Alexa fra før, og med den nye oppdateringen får du også støtte for Siri. Google Assistent skal på sin side dukke opp på et senere tidspunkt. Når det skjer, vil Sonos være den eneste plattformen som støtter alle de tre store stemmeassistentene.

– Vi ønsker å støtte alle de store stemmestyringsassistentene, akkurat som vi har gjort med strømmetjenester, sier Antoine Leblond som er visepresident for programvare hos Sonos.

Sonos Beam lanseres altså i Norge 17. juli, til en veiledende pris på 3999 kroner.