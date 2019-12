Nå er YouTube VR-appen til Oculus Go her

Nesten to måneder etter at den ble annonsert under Oculus Connect-konferansen, som ble avholdt i San Jose i september, så har den nye YouTube VR-appen endelig blitt tilgjengelig for nedlastning til Oculus Go.

Partnerskapet mellom de to virker like naturlig som hånd i hanske, for Oculus på sin side er ledende innen VR og YouTube er ledende på 360 og 180-graders video. På tross av dette så har YouTube VR lenge vært tilgjengelig kun på Daydream Googles egen VR-platform, og i senere tid Samsungs Gear VR.

Om partnerskapet mellom disse to konkurrentene kommer til å være en fordel for Google eller ikke gjenstår å se. Uansett bør det være rimelig heftig for brukerne om YouTube VR-appen til Oculus Go kommer i nærheten av det Google viste under lanseringsvideoen av YouTube VR i 2016:

Du trenger faktisk ikke VR-briller for å se 360-videoer i YouTube VR-appen – du kan se videoene på din bærbare maskin i nettleseren, eller ved å svinge telefonen din rundt for å se deg rundt i videoen.

Selvsagt vil ikke opplevelsen av 360-graders video være optimal ved noen av disse tilfellene, og det kan fort bli kjedelig. Ikke minst kan det bli slitsomt for armene om du må veive rundt med telefonen i været for å få med deg handlingen.

Nettopp derfor bør opplevelsen være mye bedre med VR-briller som Oculus Go, hvor du kan snu hodet ditt og se videoen fra den vinkelen du ønsker.

Så om du ønsker å vandre rundt blant Gorillaer i Kongo eller se en konsert med favorittartisten din fra backstage, så kan det godt hende at Oculus Go er den beste måten å oppleve VR-video på. Last ned appen fra Oculus Connect Store, og sett i gang.