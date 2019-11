Motorola lanserer Razr for en ny generasjon

Det har gått rykter lenge om at en ny Razr-telefon var på vei, og onsdag kveld kunne Motorola endelig dra sløret av en ny utgave av den ikoniske klapptelefonen under et lanseringsarrangement i Los Angeles.

Telefonen har fått navnet Razr, og dette er altså en oppdatert utgave av den kjente Razr V3 som opprinnelige ble lansert i 2004.

På den originale utgaven var det skjerm på den øverste delen, og knapper på den nederste. Knappene er det imidlertid ikke behov for lenger, og den nye utgaven gir deg i stedet en 6,2 tommer stor såkalt Flex View-skjerm, som altså kan brettes sammen.

I tillegg sitter det også en 2,7 tommer stor skjerm på utsiden, og den skal gjøre det mulig å betale med et trykk, styre musikk, ta selfies, bruke Google Assistant, slå av og på Bluetooth, Wi-Fi, hotspot og lignende – helt uten å åpne telefonen.

I stedet for å lage en direkte konkurrent til Samsung Galaxy Fold – altså en mobil som foldes ut til et nettbrett – har Motorola i stedet laget en telefon med en stor og moderne skjerm, som foldes sammen og blir svært liten og kompakt.

Spesifikasjonene til nye Razr er ganske beskjedne sammenlignet med andre – den er blant annet utstyrt med en Snapdragon 710-brikke i stedet for Snapdragon 855 som i det flest av dagens toppmodeller – men det skal ha vært gjor for å kunne gjøre telefonen så liten og kompakt som mulig.

Dessverre er fortsatt ingenting bekreftet når det gjelder lansering i Norge, men den skal slippes offisielt i Danmark 24. januar så det virker sannsynlig at telefonen kan komme hit til landet også.

Dette blir imidlertid uansett ikke en telefon som passer for alle, for prisen er satt til hele 1500 dollar, eller rundt 13.750 kroner.

Nedenfor kan du se hvordan nye Motorola Razr fungerer i praksis: