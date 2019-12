Microsoft utvikler trolig et enda tynnere tastaturdeksel til Surface Pro

Det ser ut til at Microsoft utvikler et nytt design til tastaturdekselet – også kalt Type Cover – til Surface Pro, slik at det vil bli tynnere enn på de tidligere versjonene.

Type Cover er en skjermbeskyttelse for Surface Pro-serien av Windows 10-nettbrett, som inneholder et tastatur som gjør det mulig å bruke nettbrettet som en laptop-lignende enhet.

Ifølge en patentsøknad fra Microsoft, ser selskapet ut til å utvikle et tynnere Type Cover, noe som vil bidra til at de fremtidige versjonene av Surface Pro blir slankere, og enda mer bærbare.

Det ser ut til at Microsoft tar sikte på å integrere styreflaten, som brukes til å bevege musepekeren, direkte i tastaturets kretskort i tastaturdekselet, noe som tillater et slankere design.

Taktil prioritering

Til tross for at Microsoft streber etter å gjøre det fremtidige tastaturdekselet, og Surface Pro-enheten det monteres til, tynnere, skaper det nye utfordringer, særlig når det gjelder hvordan tastaturet og styreflaten føles i bruk.

Jo tynnere et tastatur er, desto mindre utslag får tastene, noe som igjen gir en mindre taktil tilbakemelding, og dette kan igjen gi en utilfredsstillende skriveopplevelse.

Det ser ut til at Microsoft tar hensyn til dette, blant annet ved å innlemme maskinvarebrytere, som bidrar til å overføre klikkefølelsen til styreflaten når den brukes.

Hvis Microsoft klarer å lage et tynnere tastaturdeksel som det likevel er behagelig å skrive på, vil dette være en kjærkommen nyvinning som vil gjøre fremtidige Surface Pro-enheter enda mer elegante. Dessverre kan dette også innebære en prisøkning på det allerede dyre Type Cover, som gjerne selges separat.

Ute etter et rimelig nettbrett?: Her er våre førstevalg

Kilde: MSPoweruser