Kildekode vitner om at «Red Dead Redemption 2» er på vei til PC

Rockstar Games' westernepos «Red Dead Redemption 2», utgitt til panegyriske anmeldelser i fjor, har til nå kun vært tilgjengelig på PS4 og Xbox One, og vi har lenge lurt på: Kommer vi noensinne til å oppleve «Red Dead Redemption 2» på PC?



Helt siden fjoråret har rykter versert om hvorvidt «Red Dead Redemption 2» noensinne vil komme ut til PC, men lite solid informasjon har nådd offentligheten om noen eventuell lansering. Bevisene begynner dog å snike seg på banen, og det siste av disse har åpenbart seg i kildekoden til Rockstar Games' Social Club.

Ifølge PCGamer merket Twitterbruker JakoMako51 en linje i Social Club-kildekoden som nevner «RDR2_PC_Accomplishments.»



Sjekk tvitringen nedenfor:

The fact that Red Dead Redemption 2 is coming to PC is now quite evident. #RDR2 #reddeadredemption2pc #RedDeadRedemption2 #rdr2pc #reddeadredemptionRDR2_PC_Accomplishments:"Accomplishments"You can search for "RDR2_PC" in the following link: https://t.co/hmtRJGKmoa pic.twitter.com/4kJAd5u58rJuly 4, 2019