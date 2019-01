Her er Sharps nye 8K-kamera for forbrukere

Sharp har overrasket alle under CES 2019, ved å vise frem et 8K-kamera som er rettet mot forbrukere.

Det var Kinotika som først oppdaget kameraet på Sharps messeområde, og det har foreløpig ikke fått noe navn enn «8K video camera». Forhåpentligvis klarer Sharp å komme opp med et bedre navn før kameraet lanseres.

I likhet med Blackmagic Pocket 4K Cinema er også Sharps nye satsing utstyrt med en mikro 4/3-sensor og objektivfeste, så det blir mulig å bruke en rekke ulike objektiver fra både Panasonic og Olympus i tillegg til tredjepartsprodusenter.

Mens Blackmagics kamera kan filme i 4K og 60p, kan Sharps nye kamera filme i 8K med H.265-kodek. Som om ikke det var imponerende nok, så snakket selskapet også om å nå opp til 60p, og kameraet skal også utstyres med innebygget stabilisering.

Ved siden av den imponerende 8K-oppløsningen, vil kamera også få et 5 tommers skjerm. Det tilsvarer skjermen til det nevnte Blackmagic-kameraet, men fordelen med Sharps kamera er at skjermen også kan flippes ut og bort fra kamerahuset. Det vil nok gjøre at dette kameraet blir fristende for vloggere med dype lommer.

Du får ellers en SD-kortport (UHS-II siden den må takle 8K-materiale), og du får også en HDMI-port i full størrelse, USB-C-tilkobling, en hodetelefonutgang og mikrofoninngang.

Det er alt vi vet om spesifikasjonene så langt, og selskapet understreker også at detaljene kan endre seg frem mot den offisielle lanseringen under NAB 2019 i begynnelsen av april.

Da gjenstår det bare å nevne at prisen kan ende opp under 5000 dollar (ca. 42.000 kr), noe som er en god del mer enn Blackmagics 4K-kamera, men dette kameraet støtter tross at også 8K!