Google slår ned på innpåslitne Chrome-utvidelser

Google slår ned på Chrome-utvidelser (extensions) som spør om å få tilgang til mer data enn de faktisk trenger, og kommer snart til å begynne å kaste ut verstingene fra Chrome nettmarked (Chrome Web Store).



I mai annonserte Google at de kom til å oppmuntre utviklere til å tenke seg om to ganger om de skal spørre etter unødvendig informasjon, og nå blir det altså regelendringer slik at det blir et eksplisitt krav at apper «kun ber om tilgang til minst mulig data».

Google prøver også å få flere utviklere til å utgi personvernerklæringer. Frem til nå var dette kun en nødvendighet for utvidelser som hadde tilgang til personlige eller sensitive brukerdata, men nå gjelder dette også alle Chrome-tillegg som spør om brukerinnhold eller tilgang til diverse kommunikasjon.



Utviklere må nå publisere en forklaring på hvorfor de trenger hver enkelt type data de spør etter, hvordan de kommer til å bruke dataene, hvorvidt de deles og med hvem. Hvis dataene på noen måte blir overført fra et sted til et annet må de sikres med moderne kryptering først.

Klokka går

Den nye oppdateringen er del av Project Strobe – et sikkerhetsprosjekt som innebærer at brukere får mer kontroll over Google-kontoene sine. Som ovennevnt skal man kunne velge nøyaktig hvilke data hver enkelt app har tilgang til, og i tillegg skal Google+ endelig få hvile.



Dette skal etter planen skje 15 oktober, så utviklere har drøye tre og en halv måned på seg før utvidelser og erklæringer må være på plass. Hvis man er for sent ute kan man vente seg utkastelse fra Chrome nettmarked (Chrome Web Store).



Google ble nylig kritisert da det ble oppdaget at flere utvidelser i Chrome nettmarked ble brukt til å høste inn og selge data uten tillatelse, noe som kan ha fremskyndet denne oppdateringen i PR-øyemed. Mer innsikt i og kontroller over hvordan ens data blir brukt er likevel velkomment , og det kommer til å bli interessant å se om flere forandringer lurer seg med Project Strobe før midten av oktober.

Kilde: 9to5Google