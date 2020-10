Google forkastet eksperiment etter at digre pikante bilder dukket opp over søkeresultatet

Googles søkeresultater kan ofte se ganske kjedelige ut, så det er ikke overraskende at selskapet nylig startet å eksperimentere med et slags stort bannerbilde som la seg over hele toppområdet i søkemotoren ved søk, og som baserte seg på hva man søkte på. Men, testen gikk ikke helt etter planen, og selskapet måtte gi seg etter under 24 timer.



De nye måtene å se søkeresultatene på ble først oppdaget av SEO-rådgiver Ivo Schaap, og replisert av SEO Roundtable.

For hvert nytt søk ville søkemotoren velge et nytt bakgrunnsbilde for hele området mellom toppen av siden og starten av de faktiske søkeresultatene. Google informerte SEO Roundtable at bildene var lisensiert, og det virket som om de generelt var av god kvalitet og smakfulle.

In today's "SERP experiment I bumped into":Google adds query matching header backgrounds 😱@rustybrick @glenngabe @brodieseo pic.twitter.com/d3i4xAXwFzAugust 19, 2020

Dessverre var ikke dette tilfellet ved hver bruk, og om man søkte etter enkelte temaer fikk man svære bannerbilder av en mer, skal vi si, voksen beskaffenhet.

Heisann ...

Da dette ble offentliggjort var Google kjapt ute med å avslutte eksperimentet og revertere tilbake til helt vanlige bakgrunner.



«Vi ville ikke at bannerbildene skulle komme i bruk om man søkte etter assosiasjonsskapende temaer», forklarte Googles kontaktperson for offentlige søk, Danny Sullivan. «Men, gitt at dette skjedde, så har vi satt eksperimentet på pause, slik at vi har fått tid til å undersøke saken. Bannerbildene skal heller ikke ha eksplisitt innhold eller nakenhet. Vi ser på dette også.»



Det høres it som om vi kommer til å få bannerbildene tilbake på sikt (som kanskje tar i bruk et avgrenset bibliotek med familievennlige bilder), men per nå er det korte, men fargerike, eksperimentet over.